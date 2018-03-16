"坎妹"艾丽西亚·维坎德与吴彦祖共同出演了"古墓丽影:源起之战"，这是个起源故事——在成长为你之前见过的安吉丽娜·朱莉版劳拉·克劳馥之前，这个小姑娘的故事。

作者：Martyn Palmer 编辑：甄甏甏

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