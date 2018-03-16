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"现在再穿朱莉式短裤，你不会觉得性感"

新版《古墓丽影》片场专访坎妹与吴彦祖

2018-03-16 07:34:10 来源：Mtime时光网

新作是起源故事

与朱莉版非常不同

社会对女性的审美变了

再穿朱莉式短裤不会性感

恐高也要吊威亚跳！

坎妹健身4个月 3周就反弹

想尝试不同类型角色

南非改成香港 吴彦祖都呆了

不想在片中表演功夫

吴彦祖苦练驾船 力求画面真实

女儿看拍打戏会哭

重回结婚圣地 吴彦祖很开心

"坎妹"艾丽西亚·维坎德与吴彦祖共同出演了"古墓丽影:源起之战"，这是个起源故事——在成长为你之前见过的安吉丽娜·朱莉版劳拉·克劳馥之前，这个小姑娘的故事。
　　时光网伦敦特稿　提到“古墓丽影”四个字，不知道你先想到的是上世纪九十年代开始，陆续推出的那十部游戏；还是根据游戏改编的、安吉丽娜·朱莉所主演的2001年、2003年两部电影。从十几年前起，亚洲与这个系列就有着不解情缘——《古墓丽影》在柬埔寨取景，《古墓丽影2》不仅有香港的戏份，还有任达华出演了片中的大反派。


朱莉版《古墓丽影2》

　　时光飞逝，今日上映的重启版《古墓丽影：源起之战》中，也有一位我们非常熟悉（很多人甚至特别热爱的）香港演员——吴彦祖，他与“坎妹”艾丽西亚·维坎德共同主演的这部新片，剧情取材于第九部游戏。虽然英文片名都是“Tomb Raider”，但从中文译名“源起之战”就不难推测，本片算是整个系列的“前传”，讲述的是在女主角劳拉·克劳馥，成长为我们熟悉的朱莉版“劳拉”之前所发生的故事

　　曾因在《丹麦女孩》中的表现，获得过第88届奥斯卡最佳女配角奖的“坎妹”说，当她第一次收到出演新版《古墓丽影：源起之战》中劳拉时，她的第一反应是：两度扮演劳拉的朱莉已经把这个角色演绎得很好了。


坎妹在《丹麦女孩》中

　　在接受时光网采访时坎妹说，“我当时的反应就是，‘呃，你们不是15年前就拍过这个系列的电影了吗？’朱莉的表演已经把这个角色变成了一位标志性人物，一提到《古墓丽影》和劳拉·克劳馥，我就会想到她。然后他们告诉我，这部电影是根据他们新出的游戏改编的，我就同意了。我看过游戏的相关资料和图片，跟以前很不一样，而且很明显，2013年那一版游戏是他们做过的最畅销的一款。”

　　《古墓丽影：源起之战》这部“起源”电影的开头，年轻的劳拉·克劳馥在伦敦东区做快递员，跟朋友们一起挤在小屋子里住。她的父亲理查德·克劳馥勋爵（多米尼克·威斯特 饰）多年之前，去太平洋的一座神秘岛屿上寻找传说中的墓穴，不幸失踪。劳拉不想接管父亲创下的商业帝国，反而在找到一张标明了岛屿位置的地图之后，踏上了千里寻父的过程，她要弄清楚父亲究竟遭遇了什么事情。

沃特·戈金斯是片中的大反派

　　劳拉来到香港，寻求船长陆仁（吴彦祖 饰）的帮助，陆仁虽不情愿，但还是带她前往那座小岛。到了那里之后危机更甚，她发现了一伙雇佣兵，背后的老板是残忍冷酷的马赛厄斯·沃格尔（沃特·戈金斯 饰），他迫切地想要偷盗古墓中的宝物。劳拉必须阻止他们的阴谋，揭开父亲失踪之谜。

　　《古墓丽影：源起之战》由挪威导演罗阿尔·乌索格《海浪》）执导，在英国和南非的开普敦取景拍摄，剧组还在开普敦复制了香港港口。

　　“坎妹”出生于瑞典哥德堡，她早年间接受了专业的芭蕾舞训练，受伤之后从事了自己热爱的表演事业。继在《安娜·卡列尼娜》中丝毫不输凯拉·奈特莉的美艳，让全世界观众都知道了这位1米66小妮子的存在之后，她还出演过《机械姬》《秘密特工》以及《谍影重重5》等等。2017年10月，坎妹与“法鲨”迈克尔·法斯宾德喜结良缘，在西班牙伊维萨岛（对就是“I Took A Pill In Ibiza”那首歌的Ibiza）上举行了婚礼，两人从2014年拍摄《大洋之间的灯光》时便开始约会了。


坎妹与法鲨相识于《大洋之间的灯光》

　　时光网在位于伦敦东区的一家酒店中，采访到了坎妹和吴彦祖，当时吴彦祖正在拍摄功夫剧集《荒原》的第三季。电影开头，片中女主角劳拉刚好就住在伦敦东区，我们在这里与两位主演一起探讨了这部新版的《古墓丽影：源起之战》

作者：Martyn Palmer   编辑：甄甏甏

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 古墓丽影 坎妹 艾丽西亚·维坎德 吴彦祖 片场 访谈 MartynPalmer

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