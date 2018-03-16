时光网伦敦特稿
提到“古墓丽影”四个字，不知道你先想到的是上世纪九十年代开始，陆续推出的那十部游戏；还是根据游戏改编的、安吉丽娜·朱莉
所主演的2001年、2003年两部电影。从十几年前起，亚洲与这个系列就有着不解情缘——《古墓丽影》
在柬埔寨取景，《古墓丽影2》
不仅有香港的戏份，还有任达华出演了片中的大反派。
朱莉版《古墓丽影2》
时光飞逝，今日上映的重启版《古墓丽影：源起之战》
中，也有一位我们非常熟悉（很多人甚至特别热爱的）香港演员——吴彦祖，他与“坎妹”艾丽西亚·维坎德
共同主演的这部新片，剧情取材于第九部游戏。虽然英文片名都是“Tomb Raider”，但从中文译名“源起之战”就不难推测，本片算是整个系列的“前传”，讲述的是在女主角劳拉·克劳馥，成长为我们熟悉的朱莉版“劳拉”之前所发生的故事
。
曾因在《丹麦女孩》
中的表现，获得过第88届奥斯卡最佳女配角奖的“坎妹”说，当她第一次收到出演新版《古墓丽影：源起之战》
中劳拉时，她的第一反应是：两度扮演劳拉的朱莉
已经把这个角色演绎得很好了。
坎妹在《丹麦女孩》中
在接受时光网采访时坎妹说，“我当时的反应就是，‘呃，你们不是15年前就拍过这个系列的电影了吗？’朱莉的表演已经把这个角色变成了一位标志性人物
，一提到《古墓丽影》
和劳拉·克劳馥，我就会想到她。然后他们告诉我，这部电影是根据他们新出的游戏改编的，我就同意了。我看过游戏的相关资料和图片，跟以前很不一样
，而且很明显，2013年那一版游戏是他们做过的最畅销的一款。”
《古墓丽影：源起之战》
这部“起源”电影的开头，年轻的劳拉·克劳馥在伦敦东区做快递员，跟朋友们一起挤在小屋子里住。她的父亲理查德·克劳馥勋爵（多米尼克·威斯特
饰）多年之前，去太平洋的一座神秘岛屿上寻找传说中的墓穴，不幸失踪。劳拉不想接管父亲创下的商业帝国，反而在找到一张标明了岛屿位置的地图之后，踏上了千里寻父的过程，她要弄清楚父亲究竟遭遇了什么事情。
劳拉来到香港，寻求船长陆仁（吴彦祖
饰）的帮助，陆仁虽不情愿，但还是带她前往那座小岛。到了那里之后危机更甚，她发现了一伙雇佣兵，背后的老板是残忍冷酷的马赛厄斯·沃格尔（沃特·戈金斯
饰），他迫切地想要偷盗古墓中的宝物。劳拉必须阻止他们的阴谋，揭开父亲失踪之谜。
坎妹与法鲨相识于《大洋之间的灯光》
时光网在位于伦敦东区的一家酒店中，采访到了坎妹和吴彦祖
，当时吴彦祖正在拍摄功夫剧集《荒原》
的第三季。电影开头，片中女主角劳拉刚好就住在伦敦东区，我们在这里与两位主演一起探讨了这部新版的《古墓丽影：源起之战》
。