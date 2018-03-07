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漫威《大群》第二季预告大表哥尬舞

比第一季更加诡异迷幻 4月3日FX播出

2018-03-07 16:35:05 来源：Mtime时光网

相比第一季，《大群》第二季更加诡异迷幻，高潮处，“大表哥”等角色再度“群魔乱舞”。
      时光网讯 由“大表哥”丹·史蒂文斯奥布瑞·普拉扎瑞秋·凯勒安伯·明迪桑德等主演，蒂姆·兰斯特斯执导的美剧《大群》第二季曝光正式预告。相比第一季，《大群》第二季更加诡异迷幻，高潮处，“大表哥”等角色再度“群魔乱舞”。该剧将于4月3日在FX开播。

      据“大表哥”丹·史蒂文斯透露，在第二季《大群》中“你们将会见到的或许是一个更黑暗的世界。尽管第一季已经非常暗黑了，但是我感觉第二季将有个更黑暗的转折，让你有乌云逼近的压迫感。戴维会陷入某种危机之中，但是应该对他来说是有帮助的经历。我认为这一季的主题也跟人群中的谎言、心理妄想有很大的关系，以及这些观念如何深植于人心之中。”

   编辑：EN

关键词： 大群
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