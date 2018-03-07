2018-03-07 16:35:05 来源：Mtime时光网
编辑：EN
导演：诺亚·霍利
主演：丹·史蒂文斯
Dan Stevens
Aubrey Plaza
Rachel Keller
Amber Midthunder
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时光用户_1487294451851
19分钟前
剧组太过追求精神状态的效果了，其实可以正常一点叙事，第一季到后面也没有说明到底是什么情况，只是靠观众脑补。把经费都用在了制作迷幻效果上面。
seldom
2018-03-08 02:38
神经病片，啊不，是精神病片
荡汉
2018-03-07 22:09
女主似乎更性感了
M_525253924
2018-03-07 21:35
下面一群脑子不够用的装逼货
ssarin
2018-03-07 21:11
猴子画画
就不告诉你3831000
2018-03-07 21:06
好莱坞好多亲戚啊 大表哥 小表妹 大姨夫 小舅姨
action52072018-03-07 23:42
就差大姨妈了😆
蓝爸爸666
2018-03-07 20:46
导演和编剧基本都是神经病，第一季看到一半弃剧了，这居然还能续订
荒木唯雨2018-03-07 22:28
因为我在看。
AmazingBoy
故弄玄虚，装逼
残阳封月2018-03-08 01:17
不是所有看不懂都是故弄玄虚的 更多是纯粹的受众的智商不适合
像夜空般爱你
2018-03-07 20:08
第一部看完，若不是我喜欢女主角女配角肯定放弃，太装逼太绕圈子太戏剧化慢节奏。
康熙时光
2018-03-07 19:38
被同期的天赋异禀完爆了，想玩深度没玩好
M_5252539242018-03-07 21:34
又出来吹，无聊的天赋异禀
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