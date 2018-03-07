相比第一季，《大群》第二季更加诡异迷幻，高潮处，“大表哥”等角色再度“群魔乱舞”。





据“大表哥”丹·史蒂文斯透露，在第二季《大群》中“你们将会见到的或许是一个更黑暗的世界。尽管第一季已经非常暗黑了，但是我感觉第二季将有个更黑暗的转折，让你有乌云逼近的压迫感。戴维会陷入某种危机之中，但是应该对他来说是有帮助的经历。我认为这一季的主题也跟人群中的谎言、心理妄想有很大的关系，以及这些观念如何深植于人心之中。”