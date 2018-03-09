2018-03-09 09:39:40 来源：Mtime时光网
作者：aerosmith520 编辑：aerosmith
Dafne Keen
Tom Hopper
导演：克里斯·韦兹
主演：妮可·基德曼
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lljqk
3分钟前
长得真像安娜·法瑞丝
那些年似水流年
2018-03-09 16:00
期待！！当年电影版没有续集还是觉得很遗憾的，毕竟演员阵容真的豪华
辛辛苦苦阿基拉
2018-03-09 15:46
那得像权游那样投很多钱才能有赢的可能，当然更重要的是编剧牛不牛了
pirate_cat
2018-03-09 14:08
彼得大帝在哪儿
TheString
2018-03-09 12:35
谁能告诉我为什么点开小萝莉的评分只有67，你们是不是有毒
坑国坑城
2018-03-09 12:11
原作小说很棒，不过美国人会拍好杀死上帝那是做梦。当年的魔幻片风潮，留下来的只有魔戒、哈利 波特和加勒比海盗。现在的各种“宇宙”与当年何其相似。
天晴了_
2018-03-09 11:21
居然没看过 得补一下了 看看是不是烂片
skystary2018-03-09 15:52
并不是，期待了多少年的续集
玄犀墨影
2018-03-09 11:12
X-23真心不错，期待
M_1501261336436141721
2018-03-09 10:49
这种魔幻故事，不拍个70-80集，怎么能把故事说清楚？每集不闪回个10-20分钟，怎么能把前后故事链接的天衣无缝？演员各个大牌，每集不卖个天价，怎么能收回成本？所以说外国人太不懂电视剧了！
电瘾范2018-03-09 15:10
那你说哪个国家懂电视剧
主角光环
2018-03-09 10:41
雷霆咆哮的原型！
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