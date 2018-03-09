（本文来自影视生活第一站 时光网）









电影版《黄金罗盘》海报













大白熊要回归了！





当初电影上映后，就有评论认为故事太过复杂，一部电影无法承载这么多信息量的批评。好在剧集版共八集，新线公司找来编剧杰克·索恩重新撰写剧本，联合BBC One一起开发，将于2019年末或2020年初播出。