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《金刚狼3》小女主将演剧版"黄金罗盘"

牵手《悲惨世界》导演汤姆霍珀 计划2019年播出

2018-03-09 09:39:40 来源：Mtime时光网

当初电影《黄金罗盘》上映后，因为票房不佳，三部曲计划无疾而终，如今电视剧跟续上了。
（本文来自影视生活第一站 时光网）

汤姆·霍珀和达芙妮·基恩

　　时光网讯 还记得当初《魔戒》三部曲风靡一时后，新线公司推出的魔幻史诗《黄金罗盘》么，那只穿着盔甲的大白熊？当初也是计划拍摄“黑暗物质”三部曲，但票房失利之后就没有然后了。

　　据外媒报道，《悲惨世界》导演汤姆·霍珀将执导剧集"黑暗物质三部曲"，《金刚狼3》中扮演X-23的达芙妮·基恩担纲女主，这一次将把菲利普·普尔曼同名奇幻三部曲小说《黄金罗盘》、《魔法神刀》、《琥珀望远镜》故事都讲完！

电影版《黄金罗盘》海报

　　2007年上映的电影版《黄金罗盘》阵容强大，妮可·基德曼丹尼尔·克雷格爱娃·格林主演，当年扮演小女主莱拉的演员叫达科塔·布鲁·理查兹

　　很可惜新线公司出品的电影《黄金罗盘》投资1.8亿美元，北美票房7000万、全球3.2亿美元的惨淡成绩（中国内地票房3200万人民币），让三部曲计划无疾而终。

大白熊要回归了！

　　当初电影上映后，就有评论认为故事太过复杂，一部电影无法承载这么多信息量的批评。好在剧集版共八集，新线公司找来编剧杰克·索恩重新撰写剧本，联合BBC One一起开发，将于2019年末或2020年初播出。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黄金罗盘 黑暗物质
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导演：克里斯·韦兹

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