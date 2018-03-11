时光网讯
美剧《怪奇物语》
的创作者、本剧的导演兼编剧马特·杜菲
与罗斯·杜菲
这一对儿兄弟，近日否认了一位剧组工作人员的指控。这位工作人员称在Netflix这部剧的片场，亲眼目睹了杜菲兄弟对一位女性的辱骂。在声明中，杜菲兄弟说，“我们非常遗憾地得知，有人在我们的拍摄片场感到不舒服”。
发出“指控”的Peyton Brown，是《怪奇物语》
的后勤人员之一。她此前曾在instagram上写，自己不会继续为该剧的第三季工作，因为杜菲兄弟手下的工作环境对女性非常有敌意。
Brown的ins：“在‘#国际妇女节’这一天，最合适说‘#TimesUp’，并且宣布我不会成为《怪奇物语》第三季拍摄工作的一部分。你问为什么？因为我和我的姐妹们站在一起，我亲眼目睹两位片场中位高权重的男人用言语辱骂多名女性。我曾承诺过自己，如果有发言权，一定会发声，有1万多粉丝能听到我的发声，Tims is up……”
Netflix声称已经对Brown的这一指控进行了调查，“没有发现不当行为”。Brown后来删掉了自己的这条ins。原始的“指控”ins中虽然没有指名道姓，但Brown在原po下的评论中承认，她说的就是杜菲兄弟，“（在片场）有大喊大叫，有辱骂，有人身威胁，还有人被（杜菲兄弟）解雇或者被劝退了。”
原po评论下Brown与粉丝的对话：“你说的是杜菲兄弟么？”“是的。”
“杜菲兄弟是怎样辱骂女性的？是大喊大叫，人身威胁，还是有更严重的行为？”
“有大喊大叫，有辱骂，有人身威胁，还有人被（杜菲兄弟）解雇或者被劝退了”
达菲兄弟还说，“我们觉得很重要的是，不要把我们的剧组错误地定性，我们坚定地相信，不管是什么性别、性取向、种族、宗教，都要一视同仁地对待每一个人。我们致力于为参与本剧的每一位成员，都打造安全和协作的工作环境”。
《怪奇物语》
的第三季将于明年回归，自2016年7月第一季首播后，本剧瞬间成为了“爆款”剧集，去年10月出了第二季。达菲兄弟之前的作品包括《黑松镇》
。
Brown在ins上发的和“小十一”合影