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"怪奇物语"导演否认"辱骂女性"传闻

Netflix发声明 称调查后未发现不当行为

2018-03-11 12:49:52 来源：Mtime时光网

此前，《怪奇物语》剧组的一位后勤人员“指控”该剧的导演兼编剧杜菲兄弟，在片场对女性“大喊大叫和辱骂”，近日杜菲兄弟和Netflix都发声明否认了这一指控，Netflix也称调查没有发现不当行为。


　　时光网讯　美剧《怪奇物语》的创作者、本剧的导演兼编剧马特·杜菲罗斯·杜菲这一对儿兄弟，近日否认了一位剧组工作人员的指控。这位工作人员称在Netflix这部剧的片场，亲眼目睹了杜菲兄弟对一位女性的辱骂。在声明中，杜菲兄弟说，“我们非常遗憾地得知，有人在我们的拍摄片场感到不舒服”。

　　发出“指控”的Peyton Brown，是《怪奇物语》的后勤人员之一。她此前曾在instagram上写，自己不会继续为该剧的第三季工作，因为杜菲兄弟手下的工作环境对女性非常有敌意。


　　Brown的ins：“在‘#国际妇女节这一天，最合适说‘#TimesUp，并且宣布我不会成为《怪奇物语》第三季拍摄工作的一部分。你问为什么？因为我和我的姐妹们站在一起，我亲眼目睹两位片场中位高权重的男人用言语辱骂多名女性。我曾承诺过自己，如果有发言权，一定会发声，有1万多粉丝能听到我的发声，Tims is up……”

　　Netflix声称已经对Brown的这一指控进行了调查，“没有发现不当行为”。Brown后来删掉了自己的这条ins。原始的“指控”ins中虽然没有指名道姓，但Brown在原po下的评论中承认，她说的就是杜菲兄弟，“（在片场）有大喊大叫，有辱骂，有人身威胁，还有人被（杜菲兄弟）解雇或者被劝退了。”


原po评论下Brown与粉丝的对话：“你说的是杜菲兄弟么？”“是的。”
“杜菲兄弟是怎样辱骂女性的？是大喊大叫，人身威胁，还是有更严重的行为？”
“有大喊大叫，有辱骂，有人身威胁，还有人被（杜菲兄弟）解雇或者被劝退了”

　　达菲兄弟还说，“我们觉得很重要的是，不要把我们的剧组错误地定性，我们坚定地相信，不管是什么性别、性取向、种族、宗教，都要一视同仁地对待每一个人。我们致力于为参与本剧的每一位成员，都打造安全和协作的工作环境”。

　　《怪奇物语》的第三季将于明年回归，自2016年7月第一季首播后，本剧瞬间成为了“爆款”剧集，去年10月出了第二季。达菲兄弟之前的作品包括《黑松镇》


Brown在ins上发的和“小十一”合影

   编辑：甄甏甏

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关键词： 怪奇物语 Netflix
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