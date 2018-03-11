此前，《怪奇物语》剧组的一位后勤人员“指控”该剧的导演兼编剧杜菲兄弟，在片场对女性“大喊大叫和辱骂”，近日杜菲兄弟和Netflix都发声明否认了这一指控，Netflix也称调查没有发现不当行为。

















Brown的ins：“在‘#国际妇女节 ’ 这一天，最合适说‘#TimesUp ’ ，并且宣布我不会成为《怪奇物语》第三季拍摄工作的一部分。你问为什么？因为我和我的姐妹们站在一起，我亲眼目睹两位片场中位高权重的男人用言语辱骂多名女性。我曾承诺过自己，如果有发言权，一定会发声，有1万多粉丝能听到我的发声，Tims is up……”





Netflix声称已经对Brown的这一指控进行了调查，“没有发现不当行为”。Brown后来删掉了自己的这条ins。原始的“指控”ins中虽然没有指名道姓，但Brown在原po下的评论中承认，她说的就是杜菲兄弟，“（在片场）有大喊大叫，有辱骂，有人身威胁，还有人被（杜菲兄弟）解雇或者被劝退了。”







原po评论下Brown与粉丝的对话：“你说的是杜菲兄弟么？”“是的。”

“杜菲兄弟是怎样辱骂女性的？是大喊大叫，人身威胁，还是有更严重的行为？”

“有大喊大叫，有辱骂，有人身威胁，还有人被（杜菲兄弟）解雇或者被劝退了”





达菲兄弟还说，“我们觉得很重要的是，不要把我们的剧组错误地定性，我们坚定地相信，不管是什么性别、性取向、种族、宗教，都要一视同仁地对待每一个人。我们致力于为参与本剧的每一位成员，都打造安全和协作的工作环境”。







