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放大招！2018年HBO新作混剪抢先看！

西部世界&硅谷回归 艾米·亚当斯新剧"利器"

2018-03-12 08:37:53 来源：Mtime时光网

HBO发布了2018年新剧与新片的混剪视频，《西部世界》和《硅谷》等剧的粉丝们有福了。如果你是《权力的游戏》粉丝……当我没说吧。
　　时光网讯　HBO放大招了！近日发布的一支2018年新作混剪视频中，备受瞩目的“神剧”《西部世界》、程序员们的喜剧《硅谷》、强森主演的《球手们》等剧均回归。HBO还会推出包括阿尔·帕西诺主演的新电视电影《帕特诺》、“黑豹堂弟”迈克尔·B·乔丹主演的新电视电影《华氏451度》、艾米·亚当斯主演的新限制剧集《利器》比尔·哈德尔主演的“杀手”新剧《巴里》等一众新作，让人目不暇接。

　　时光网此前曾发过的HBO新剧报道请戳：2018年HBO一大波新剧来袭！ 阿尔帕西诺与莎拉·杰西卡·帕克领衔各自新剧

新剧：《巴里》3.25首播


新电视电影：《帕特诺》4.7首映

《104号房间》第二季回归

新纪录片（电视电影）：《巨人安德雷》4.10首映

《硅谷》第五季3.25回归

《球手们》第四季回归

《马赫脱口秀》第十六季继续更新

新纪录片（电视电影）：《盖瑞·山德林的禅意日记》3.26首映

新深夜系列：《怀亚特·辛纳克的问题地带》

《纽约屁民》第二季3.17回归


新电影：《信笺故事》

新电视电影：《华氏451度》

《不安感》第三季回归


新剧：《继承》6月首播

新限制剧集：《利器》首播

第二季4.22回归


   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： HBO 混剪 西部世界 硅谷 华氏451度 美剧
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