时光网奥斯汀讯
HBO的头号科幻美剧《西部世界》
，日前参与了于德州奥斯汀市举办的2018年西南偏南电影节（SXSW），该剧新一季名为《Westworld: Live Without Limits》（《西部世界：生无极限》）的完全沉浸式体验，赢得了一致好评。
发布会刚开始，诺兰就感谢了前来西南偏南电影节支持这部剧的观众们。在两年前，也是在SXSW上，《西部世界》
第一季就是在这里首次跟大家见面的。“能再回到奥斯汀真的很有趣。两年前我们在这里相聚，当时你们也是最先看到这部剧的人们。这对我们来说是个特殊的时刻，人们对这部剧的评价很高，这也给了我们今天回到这里的动力，再次为你们提前献上第二季。”
诺兰随后播了一个首次公映的片段，以及第二季的宣传短片。同时，诺兰希望在场的观众们不要在网上泄露任何今天看到的内容，我们也会尊重这一点不在本文中做剧透。但可以确定的是，上一季结尾遗留的诸多主线谜题，将在第二季中得到充分展现。
放完影片后，女星桑迪·牛顿
第一个开始访谈，她谈了谈自己回到第二季片场的激动心情。“我简直等不及了。这感觉就像是：‘我现在能回家了吗！’我对新一季的期待简直爆棚，等不及要回到片场了。我太想演Maeve了，我想每天都演这个角色。我并不是她，但我很愿意再次成为她。我打心底里是这么想的，我现在特别想知道第三季会发生什么，”她说道。
“没错，等待剧组召唤，这就像是期盼圣诞的那种心情，”埃文·蕾切尔·伍德
补充道，“但这又很让人害怕。在去片场的路上，你会感到一种无形的恐惧感，因为你完全不知道会发生什么，要怎么演。所以，我们刚开始超兴奋，后来才想起来我们是在拍一部每个人的结局都不太好的剧。”
“《西部世界》
就像个洋葱，里面总会有很多很多层，而我们就是在剥开这些面纱。每次你觉得自己知道所有事情了，他们总有一些新的东西准备给你，而这些新东西总会改变事件走向。我想在第二季中，我们会看到许多东西。”
詹姆斯·麦斯登
谈了谈Teddy在第一季中的旅程，以及在第二季中我们对这个角色的期待。“第一季中，我们的角色都有了不同程度的觉醒，但我们原本为了娱乐而生的身份，逐渐被那些机器人自主创造的身份替代了。我想在新一季中，这是个需要拓展的东西。但我要说，每天去工作，发展我们的故事，真的很享受。这是段全新的旅程，你肯定会为之倾倒的。”
杰弗里·怀特
在剧中同时扮演Bernard Webber和Arnold Webber两个角色，他也谈到了自己的角色在第一季和第二季中的故事发展。“我想我在第二季刚开始时会有些优势，因为上一季讲了许多这个地方的管理和规则，观众们已经了解了我们是谁，这个故事是在哪儿发生的。”
“在第一季结尾，那些东西都被撕毁了，我们在试着创造新东西。所以我想我是有一点点优势的，因为我的角色到底将会怎样，这你没法得到一丁点提示，所以我算是重新开始了吧。我和我的角色非常相似：第二季刚开始的时候，Bernard肯定会想：‘到底发生了什么？！’”
杰弗里·怀特
当被问到第二季是否一直都有一个明确严格的故事走向时，诺兰表示他和乔伊用了一个不同寻常的方式来制作这部剧。“说实话，我们对制作电视剧不太感兴趣。我们想把《西部世界》
做成一部系列电影，每一季都像是新的一部电影。要做到这一点，我唯一知道的方法就是，让每一季的故事都不一样。”
“这样才能在每一季的创作中，挑战到观众、编剧、演员，所有人。所以，我们只是有个大致的蓝图，但随着故事进展，会有一些改变发生。但大多数令人激动的部分还是会按照我们的计划，慢慢地拼凑到一起。”
“一直以来，我们都在精神、技术、主题层面有着构想。与这些超棒的人们合作，使人迫不及待地想回到第二季，”乔伊继续说。“我们想为这些角色敞开大门，看看这些演员能给我们什么惊喜。我们已经看到了作品，也知道他们有什么能力，更知道他们的潜力如何。就我而言，我们会问一些自己都不知道准确答案的问题，尤其是那些关于角色的问题。角色的定义、自我界定与重塑永远充满争议。”
“你能看到Dolores最终得到了克服一切的权力，但如何使用这种权力，如何适应它，如何成为一种不一样的女英雄，这些都是有待解决的问题。桑迪的角色有着同样的矛盾，但她们很可能走向不同的方向，杰弗里的角色是真的被两个世界撕裂了。我想第二季会用有一个不同的角度，去看待我们的共鸣。”
第一季的最后一集第一次向观众展示了日本武士机器人，这很可能属于1973年原版电影中出现的Showgun World。但Dolores是否拥有多个乐园，还有待剧中揭晓。当被问到我们能否知道更多时，诺兰也是如期待中的闭口不谈。当演员们被问到相同的问题时，麦斯登开玩笑说：“他们已经消除了我们的记忆，所以我们没法告诉你们了。”
日本武士机器人
最后，特斯拉公司的联合创始人兼现任CEO埃隆·马斯克
，惊喜现身西南偏南电影节，还为观众们播放了一段视频，内容是诺兰为特斯拉飞入太空所导演的一部宣传短片。
埃隆·马斯克大神在推特上“预告”了自己将现身SXSW，并播放视频
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作者：Jami Philbrick 编辑：甄甏甏,翻译：赵关洋