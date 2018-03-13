







诺兰随后播了一个首次公映的片段，以及第二季的宣传短片。同时，诺兰希望在场的观众们不要在网上泄露任何今天看到的内容，我们也会尊重这一点不在本文中做剧透。但可以确定的是，上一季结尾遗留的诸多主线谜题，将在第二季中得到充分展现。

































“在第一季结尾，那些东西都被撕毁了，我们在试着创造新东西。所以我想我是有一点点优势的，因为我的角色到底将会怎样，这你没法得到一丁点提示，所以我算是重新开始了吧。我和我的角色非常相似：第二季刚开始的时候，Bernard肯定会想：‘到底发生了什么？！’”







杰弗里·怀特









“这样才能在每一季的创作中，挑战到观众、编剧、演员，所有人。所以，我们只是有个大致的蓝图，但随着故事进展，会有一些改变发生。但大多数令人激动的部分还是会按照我们的计划，慢慢地拼凑到一起。”





《西部世界》第二季超级碗预告片 “一直以来，我们都在精神、技术、主题层面有着构想。与这些超棒的人们合作，使人迫不及待地想回到第二季，”乔伊继续说。“我们想为这些角色敞开大门，看看这些演员能给我们什么惊喜。我们已经看到了作品，也知道他们有什么能力，更知道他们的潜力如何。就我而言，我们会问一些自己都不知道准确答案的问题，尤其是那些关于角色的问题。角色的定义、自我界定与重塑永远充满争议。”





“你能看到Dolores最终得到了克服一切的权力，但如何使用这种权力，如何适应它，如何成为一种不一样的女英雄，这些都是有待解决的问题。桑迪的角色有着同样的矛盾，但她们很可能走向不同的方向，杰弗里的角色是真的被两个世界撕裂了。我想第二季会用有一个不同的角度，去看待我们的共鸣。”





第一季的最后一集第一次向观众展示了日本武士机器人，这很可能属于1973年原版电影中出现的Showgun World。但Dolores是否拥有多个乐园，还有待剧中揭晓。当被问到我们能否知道更多时，诺兰也是如期待中的闭口不谈。当演员们被问到相同的问题时，麦斯登开玩笑说：“他们已经消除了我们的记忆，所以我们没法告诉你们了。”







日本武士机器人













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