时光网讯
2001年《古墓丽影》
推出第一部电影，那时候还是二线明星的安吉丽娜·朱莉
幸运地被看中，凭借性感的劳拉一角，一跃成为好莱坞一线女星。
朱莉演完两部《古墓丽影》
之后，宣布将不再饰演劳拉。2013年，重启版《古墓丽影》
被正式提上日程。谁将接替朱莉，成为新一代劳拉？这是当初大家最最关心的事情。
由于重启版《古墓丽影》聚焦的是21岁的劳拉首次冒险的故事，因此她不一定要成熟性感，但好身手是不可少的，必须能打，还要有从骨子里渗透出的坚韧和勇敢。然而纵观好莱坞，强悍的动作女星仍是稀有品种。
然而最终拿下这个角色不是之前传闻中的任何一人，而是艾丽西亚·维坎德，也就是现在我们口中的“坎妹”。尽管那时候她已经凭借《丹麦女孩》
拿下奥斯卡最佳女配角，也主演了《机械姬》
这样的口碑佳作，她的知名度还没有那么高。
坎妹接棒朱莉的消息一出，时光网留言中也是一片怀疑的声音:
有质疑形象不符的
有质疑气场不够、撑不起劳拉形象的
有质疑瑞典坎妹的语言问题的
还有人怀有一种成见，拍文艺片出身的女星，难以转型为动作明星
质疑声越大，坎妹就越是要证明，你们都看错了。电影开拍前三个月，她开启了地狱般的魔鬼健身训练。
这是当年安吉丽娜·朱莉
为准备《古墓丽影》拍摄的训练场景。健身房器械当然是往死里练，另外她还找来亚裔教练，学习跆拳道，只为在穿山越岭的时候更灵活。
坎妹要比朱莉对自己更狠。每日在健身房挥汗如雨，短短时间内增加了12磅（约10.8斤）的肌肉。看这线条分明的后背，简直难以想象之前的坎妹，细胳膊细腿、脸上还带着婴儿肥。
但是，如果你对坎妹足够了解，可能对这一切不会感到过于惊讶。她过往的经历诠释着她的刻苦、勇敢和坚毅。她是这么一个姑娘，知道自己要什么，并会为之全力以赴。