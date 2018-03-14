文文弱弱的坎妹不适合演劳拉？那是因为你不够了解她！！

（本文来自影视生活第一站 时光网）











由于重启版《古墓丽影》聚焦的是21岁的劳拉首次冒险的故事，因此她不一定要成熟性感，但好身手是不可少的，必须能打，还要有从骨子里渗透出的坚韧和勇敢。然而纵观好莱坞，强悍的动作女星仍是稀有品种。













坎妹接棒朱莉的消息一出，时光网留言中也是一片怀疑的声音:





有质疑形象不符的











有质疑气场不够、撑不起劳拉形象的











有质疑瑞典坎妹的语言问题的









还有人怀有一种成见，拍文艺片出身的女星，难以转型为动作明星









质疑声越大，坎妹就越是要证明，你们都看错了。电影开拍前三个月，她开启了地狱般的魔鬼健身训练。





















坎妹要比朱莉对自己更狠。每日在健身房挥汗如雨，短短时间内增加了12磅（约10.8斤）的肌肉。看这线条分明的后背，简直难以想象之前的坎妹，细胳膊细腿、脸上还带着婴儿肥。



