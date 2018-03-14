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凭什么让她演新“古墓丽影”劳拉？

从芭蕾舞者到奥斯卡赢家 你所不知道的坎妹

2018-03-14 07:35:13 来源：Mtime时光网

文文弱弱的坎妹不适合演劳拉？那是因为你不够了解她！！
（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 2001年《古墓丽影》推出第一部电影，那时候还是二线明星的安吉丽娜·朱莉幸运地被看中，凭借性感的劳拉一角，一跃成为好莱坞一线女星。

朱莉在老版《古墓丽影》中

　　朱莉演完两部《古墓丽影》之后，宣布将不再饰演劳拉。2013年，重启版《古墓丽影》被正式提上日程。谁将接替朱莉，成为新一代劳拉？这是当初大家最最关心的事情。

　　由于重启版《古墓丽影》聚焦的是21岁的劳拉首次冒险的故事，因此她不一定要成熟性感，但好身手是不可少的，必须能打，还要有从骨子里渗透出的坚韧和勇敢。然而纵观好莱坞，强悍的动作女星仍是稀有品种。

没练肌肉前的坎妹，看上去娇小瘦弱

　　早前一度盛传性感女神梅根·福克斯奥利维亚·王尔德是可能人选，不过后来证明也仅是传闻。之后，外媒报道片方有意让《星球大战7》女性黛茜·雷德利出演劳拉，因为她将蕾伊勇敢自立、不畏惧的新时代“女汉子”形象诠释得淋漓尽致，也因此圈粉不少。

　　然而最终拿下这个角色不是之前传闻中的任何一人，而是艾丽西亚·维坎德，也就是现在我们口中的“坎妹”。尽管那时候她已经凭借《丹麦女孩》拿下奥斯卡最佳女配角，也主演了《机械姬》这样的口碑佳作，她的知名度还没有那么高。

　　坎妹接棒朱莉的消息一出，时光网留言中也是一片怀疑的声音:

　　有质疑形象不符的



　　有质疑气场不够、撑不起劳拉形象的



　　有质疑瑞典坎妹的语言问题的


　　还有人怀有一种成见，拍文艺片出身的女星，难以转型为动作明星


　　质疑声越大，坎妹就越是要证明，你们都看错了。电影开拍前三个月，她开启了地狱般的魔鬼健身训练。



　　这是当年安吉丽娜·朱莉为准备《古墓丽影》拍摄的训练场景。健身房器械当然是往死里练，另外她还找来亚裔教练，学习跆拳道，只为在穿山越岭的时候更灵活。



　　坎妹要比朱莉对自己更狠。每日在健身房挥汗如雨，短短时间内增加了12磅（约10.8斤）的肌肉。看这线条分明的后背，简直难以想象之前的坎妹，细胳膊细腿、脸上还带着婴儿肥。

　　但是，如果你对坎妹足够了解，可能对这一切不会感到过于惊讶。她过往的经历诠释着她的刻苦、勇敢和坚毅。她是这么一个姑娘，知道自己要什么，并会为之全力以赴。

作者：王小Sa   编辑：sasa

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 古墓丽影 艾丽西亚维坎德

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