今日,《水形物语》官方宣布业内“最恩爱夫妻”佟大为、关悦夫妇成为影片的“中国情侣推广大使”。官方海报中的夫妇二人十指相扣、表情甜蜜。





“最恩爱夫妻”为奥斯卡神作站台





今日,《水形物语》官方宣布业内“最恩爱夫妻”佟大为、关悦夫妇成为影片的“中国情侣推广大使”。官方海报中的夫妇二人十指相扣、表情甜蜜,尽管已是结婚十年伉俪情深,却仿佛还像热恋一般。





佟大为与关悦是业内一对公认的模范夫妻,两人自2007年结婚以来从未传出任何负面消息,夫妻生活也是相濡以沫、异常低调,这段堪称娱乐圈典范的爱情也与《水形物语》一片的爱情主题不谋而合。《水形物语》一片中女主角爱丽莎与两栖鱼人并没有轰轰烈烈的情感碰撞,甚至不存在语言上的沟通,双方只是通过生活中的点滴便成为了心里灵犀的灵魂伴侣。结婚十年有余依然恩爱如初的佟大为夫妻无疑是《水形物语》爱情观的现实体现。





超长片段曝人鱼相识相恋过程





相识片段 最新发布的电影片段全长约3分钟,见证爱丽莎与鱼人相知相识到心生默契的过程。在舒缓而温暖的爵士乐伴奏之下,带着几分好奇和腼腆的爱丽莎用一颗鸡蛋和音乐吸引住了鱼人,简单的手语取代语言,成为双方沟通的桥梁。随着镜头推进,鱼人逐渐成为爱丽莎平凡生活中不可或缺的一部分,每天的工作不再平淡无奇,与鱼人分享食物与音乐成为她生命中重要的一部分。她不再是为人忽视的小透明,在它面前,她宛如花季少女一般羞涩纯真,甚至还勇敢展现自己的舞姿。生活中的点点滴滴浸透着爱意,这段跨越物种的唯美恋情令人感动。





片段片中的这段配乐来自于格伦·米勒(Glenn Miller)和他的乐队演奏的爵士乐曲《I Know Why(And So Do You)》。这首曲子最早出现在爱情电影《太阳谷小夜曲》中,由歌手帕特·弗莱迪(Pat Friday)与男主角约翰·佩恩(John Payne)演唱,两人的歌声徐缓深情,配合爱丽莎与鱼人之间的默契,在略显阴冷空旷的研究所内营造出一份甜蜜温馨的气氛。值得一提的是,爱丽莎在片段中曾掏出两张CD让鱼人选择,其中一张的封面上就写有格伦·米勒的名字,影片对于细节的把握令人赞叹。





《水形物语》背景设定于上世纪60年代,讲述了生活在社会边缘的哑女与被囚禁于研究所的鱼人之间跨越种族的绝美爱情故事。这部影片创意源于经典怪物电影,却在风格和叙事上大胆创新,影片也在中国时间3月5日举行的奥斯卡颁奖礼上斩获了最佳影片、最佳导演、最佳艺术指导、最佳原创配乐四项大奖。奥斯卡落幕后《水形物语》随即宣布于3月16日在中国内地上映,也成为历届奥斯卡最佳影片中最快引进中国的一部作品。





《水形物语》已经在各大购票平台及全国影院开启预售。