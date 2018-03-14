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"碟中谍6"新片场照 阿汤哥整装待发

飞机尾部戴面罩全副武装 跳飞机前发照片

2018-03-14 08:13:07 来源：Mtime时光网

《碟中谍6》拍得真的（一如既往地）太拼了，从飞机尾部一跃而下的阿汤哥，在跳之前，戴着面罩全副武装，平静地留了张照片。


　　时光网讯　上周刚发过“阿汤哥”汤姆·克鲁斯拍摄《碟中谍6：全面瓦解》时的“跳飞机”片场照，今日片方公布的新照中，全副武装、带着面罩的阿汤哥在跳下飞机之前，还在飞机尾部留下了照片以做纪念。这张照片拍完，阿汤哥估计就跳下去了吧！

　　在克里斯托夫·迈考利执导的《碟中谍6》中（这位导演有可能被华纳选中执导《绿灯军团》，新闻链接请戳："绿灯军团"看上"碟中谍6"导演？），伊桑·亨特（阿汤哥饰）和他的“不可能的任务”（IMF）小分队——包括亚历克·鲍德温西蒙·佩吉文·瑞姆斯等人在内一起，以及与一些观众们熟悉的面孔（米歇尔·莫娜汉、丽贝卡·弗格森）相聚，共同解决这个世界要面对的又一次危机。


拍完这张 阿汤哥可能就跳下去了吧

　　“大超”亨利·卡维尔《黑豹》中的“皇太后”安吉拉·贝塞特也均加盟本片，7月27日与北美观众见面，中国内地有望引进。　　

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 碟中谍6 全面瓦解 汤姆·克鲁斯 阿汤哥
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