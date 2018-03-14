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传奇物理学家霍金去世 享年76岁

本色客串"生活大爆炸" 小雀斑演他拿奥斯卡

2018-03-14 12:02:32 来源：Mtime时光网

著名物理学家斯蒂芬·霍金去世，享年76岁，他终于离开尘世，回归星辰。
（本文来自影视生活第一站 时光网） 

"安静"的人拥有最卓越的头脑

　　时光网讯 据多家外媒报道著名物理学家斯蒂芬·威廉·霍金在英国剑桥大学的家中去世，享年76岁。他的家人于英国当地时间3月14日早晨确认了这一消息。

　　1942年1月8日出生于英国牛津，现代最伟大的物理学家之一，代表作《时间简史》畅销全球。霍金做出很多重要贡献，最主要的是他与罗杰·潘洛斯共同合作提出在广义相对论框架内的潘洛斯–霍金奇性定理，以及他关于黑洞会发射辐射的理论性预测（现称为霍金辐射）。


那些年我们没读懂的《时间简史》

　　1982年，霍金被女王授予了大英帝国司令勋章（CBE）；1989年，又被授予了荣誉勋爵（CH），这个职位授予的是对于英国有着重要意义，以及做出过突出贡献的人。

　　霍金轮椅上的声音合成器是美国口音，很多人并不了解他实际上是英国人。霍金本人曾说，希望能换成带有英国口音的合成器，但由于他现在的声音实在已和本人合为一体，换口音这个事儿还是算了。

英女王和霍金

　　霍金曾经有过两次婚姻，育有3名子女。三名子女Lucy、 Robert和Tim在声明中说：“我们为我们至爱的父亲的离世感到悲痛…他的坚毅和勇气，以及智慧和幽默，鼓舞了全世界的人。他曾说‘如果没有你爱的人，这个宇宙也不算真正地存在’。我们永远怀念他。”

　　他21岁时患上肌肉萎缩性侧索硬化症（又称卢伽雷症，俗称“渐冻症”），全身瘫痪，不能言语，手部只有三根手指可以活动，必须依赖语音合成器来与其他人通话。但他坚持研究，成为励志典范。前两年风靡世界的“冰桶挑战”，就是在引起普通人们对于渐冻症的重视。


　　2012年4月6日播出的热播美剧《生活大爆炸》第五季第21集中，史蒂芬·霍金本色出演参与了客串。

听到这个消息谢耳朵可能会伤心

2013年英国Channel 4曾推出《霍金》纪录片

　　2017年为英国BBC录制纪录片《探索新地球》。


　　

《万物理论》中文版预告片

2014年讲述霍金生平的电影《万物理论》中，“小雀斑”埃迪·雷德梅恩饰演霍金，拿下第87届奥斯卡最佳男主角。小雀斑的生日与霍金仅仅相差两天，当他提出两个人都是摩羯座时，霍金的回应也很酷，“我是天文学家，不是占星家”。

右为真实照片，左为《万物理论》剧照

霍金本人还出席了《万物理论》首映式

　　2004年“卷福”本尼迪克特·康伯巴奇曾在BBC英剧《霍金的故事》中扮演过这位物理学家。

《霍金的故事》剧照和片场照　　

　　霍金虽然全身瘫痪甚至不会说话，但他是个非常开朗和幽默的人，一点都不介意影视作品中拿他开玩笑。譬如动画片《飞出个未来》《辛普森一家》中都出现过他。作为玛丽莲·梦露的粉丝，他的60大寿生日party上，还请来了一位梦露的“模仿者”。


《飞出个未来》中霍金甚至会“镭射眼”

　　霍金非常喜爱美剧《星际迷航》，他也是唯一一位无论是在电影版还是剧版的《星际迷航》中，都客串了自己，本色出演的一位“演员”。



霍金与《星际迷航》

　　霍金曾对地球居民提出警告，若外星人来到地球，会如同当年欧洲人哥伦布造访美洲大陆之后，美洲原生居民消失殆尽一样，不具足够对抗力量的地球人不会有好的下场。他的离世，似乎也同时带走了不少秘密。尽管智商肯定超越常人，霍金却从来不知道自己的IQ值是多少，并且表达过，不太看得起没事儿就拿自己的所谓“高IQ”说事儿的人。

　　值得一提的是，1642年1月8日，科学革命的先驱、意大利天文学家伽利略与世长辞；整整300年后的1942年1月8日，人世间多了一位霍金。

　　1879年的今天，相对论的创立者爱因斯坦在德国诞生，139年后的今天，宇宙带走了同为现代最伟大物理学家之一的霍金。

　　这一切的巧合，也许冥冥之中都是天意吧。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：sasa

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关键词： 霍金 去世 物理学家
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