著名物理学家斯蒂芬·霍金去世，享年76岁，他终于离开尘世，回归星辰。

（本文来自影视生活第一站 时光网）



"安静"的人拥有最卓越的头脑 "安静"的人拥有最卓越的头脑





时光网讯 据多家外媒报道，著名物理学家斯蒂芬·威廉·霍金在英国剑桥大学的家中去世，享年76岁。他的家人于英国当地时间3月14日早晨确认了这一消息。











那些年我们没读懂的《时间简史》 那些年我们没读懂的《时间简史》





1982年，霍金被女王授予了大英帝国司令勋章（CBE）；1989年，又被授予了荣誉勋爵（CH），这个职位授予的是对于英国有着重要意义，以及做出过突出贡献的人。





霍金轮椅上的声音合成器是美国口音，很多人并不了解他实际上是英国人。霍金本人曾说，希望能换成带有英国口音的合成器，但由于他现在的声音实在已和本人合为一体，换口音这个事儿还是算了。





英女王和霍金





霍金曾经有过两次婚姻，育有3名子女。三名子女Lucy、 Robert和Tim在声明中说：“我们为我们至爱的父亲的离世感到悲痛…他的坚毅和勇气，以及智慧和幽默，鼓舞了全世界的人。他曾说‘如果没有你爱的人，这个宇宙也不算真正地存在’。我们永远怀念他。”





他21岁时患上肌肉萎缩性侧索硬化症（又称卢伽雷症，俗称“渐冻症”），全身瘫痪，不能言语，手部只有三根手指可以活动，必须依赖语音合成器来与其他人通话。但他坚持研究，成为励志典范。前两年风靡世界的“冰桶挑战”，就是在引起普通人们对于渐冻症的重视。













听到这个消息谢耳朵可能会伤心





2013年英国Channel 4曾推出《霍金》纪录片





2017年为英国BBC录制纪录片《探索新地球》。













右为真实照片，左为《万物理论》剧照



霍金本人还出席了《万物理论》首映式































霍金曾对地球居民提出警告，若外星人来到地球，会如同当年欧洲人哥伦布造访美洲大陆之后，美洲原生居民消失殆尽一样，不具足够对抗力量的地球人不会有好的下场。他的离世，似乎也同时带走了不少秘密。尽管智商肯定超越常人，霍金却从来不知道自己的IQ值是多少，并且表达过，不太看得起没事儿就拿自己的所谓“高IQ”说事儿的人。





值得一提的是，1642年1月8日，科学革命的先驱、意大利天文学家伽利略与世长辞；整整300年后的1942年1月8日，人世间多了一位霍金。

1879年的今天，相对论的创立者爱因斯坦在德国诞生，139年后的今天，宇宙带走了同为现代最伟大物理学家之一的霍金。

这一切的巧合，也许冥冥之中都是天意吧。



