乔尔·埃哲顿有两部新作即将与观众见面，一部是他和大表姐合作的间谍惊悚片《红雀》，另一部是他自导自演的《被清除的男孩》，日前他接受了时光网的专访，谈到了两部作品以及对他影响巨大的人。

乔尔·埃哲顿（Photo courtesy of Hollywood Foreign Press Association / Magnus Sundholm） 随着奥斯卡颁奖典礼在洛杉矶落幕，2018颁奖季已经进入了尾声。如果顺利的话， 随着奥斯卡颁奖典礼在洛杉矶落幕，2018颁奖季已经进入了尾声。如果顺利的话， 乔尔·埃哲顿 明年的这个时候也会是颁奖礼上的常客——这样稳步上升的人生轨迹对于这位43岁多才多艺的澳大利亚电影人而言应该会更加完整吧。















乔尔·埃哲顿和哥哥纳什·埃哲顿

“我俩的童年总是在互相打闹，后来长大了就成为了彼此的朋友。我们俩年纪相差太少了，所以不太有兄弟的感觉。但我们基本上没怎么进行过狭义上的竞争，而且随着年纪越来越大，他越来越支持我了。我们都很喜欢对方的陪伴，尽管我俩是很不一样的人——例如，纳什是个很有条理的人，而且他每件事都做得很好，但我就毫无章法，我俩是阴阳两端。我认为在创作方面，纳什是个很有趣的人，因为我觉得像史蒂文·斯皮尔伯格和J·J·艾布拉姆斯很明显是既有当制片人的头脑，又有当导演的能力的，也就是说他们可以用左脑思考，也可以用右脑思考，既可以井井有条，又可以很有创造力。纳什也是这样的——他在制作和导演方面都做得很漂亮。”





“我很喜欢跟纳什一起工作，因为他一点都不会拐弯抹角——他总是实话实说。”埃哲顿说这话的时候脸上带着大大的微笑，他向后靠在椅子上继续说道，“实际上，就在昨晚，他谈了一下对我下部电影的初剪版的一些想法，我听了之后觉得，‘哇，你可真是一点都不留情啊。’但这很重要，这说明我们可以长期保持良好的合作关系。我觉得我是那种可以自己跟自己大声对话的人，因为我愿意聆听也愿意回答。我们很喜欢对方陪在身边，我愿意听他说的话，而且我喜欢他对我的坦诚。”





最近，埃哲顿似乎更关注他哥哥了。“是的，现在我有点羡慕他，还有点良性嫉妒，怎么说都行，因为他有了家庭。”埃哲顿大笑着说，“我喜欢看他当爸爸的样子——比如我在Skype上跟他通话，他两岁的女儿会在他身边蹦蹦跳跳，说一些脏话等等，我看着会觉得特别好笑。而且自从纳什管我叫‘兄弟’之后，我侄女就开始叫我‘兄弟叔叔’”。



埃哲顿在《被清除的男孩》片场







埃哲顿与劳伦斯在《红雀》中对戏

埃哲顿刚刚做完第一次剪辑，他说纳什已经证明了自己可以帮助弟弟把电影做得更好，他起到了关键作用，而且他会一直这样做下去。“实际上，拍摄《被清除的男孩》时，纳什经常在现场，还会帮我做些导演的工作——他是我的特别顾问。”埃哲顿说道，“主创团队是一方面，而实际拍摄的过程能做到稳定流畅，还得依靠故事本身，以及能否坚持把一个东西做出成果。在过去，我甚至会问纳什，‘我要不要做这个项目？’他总是知道我想听什么。但纳什也会阻止我的一些想法，因为拍那些东西能带给我的只有钱，听到他说这样的话，我觉得是件很好的事——这正是我需要的声音，他这样说的时候我的心就定下来了。我们之间的这种关系很重要，而我们之间从未改变过。”





目前《被清除的男孩》主要拍摄工作已经完成了，该片暂定于9月28日在美国上映，由焦点电影公司制作发行。现已基本确定该片会于九月上旬在威尼斯电影节和/或多伦多电影节进行首映。