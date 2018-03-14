时光网讯
随着奥斯卡颁奖典礼在洛杉矶落幕，2018颁奖季已经进入了尾声。如果顺利的话，乔尔·埃哲顿
明年的这个时候也会是颁奖礼上的常客——这样稳步上升的人生轨迹对于这位43岁多才多艺的澳大利亚电影人而言应该会更加完整吧。
埃哲顿最新的电影作品是由弗朗西斯·劳伦斯执导的，刺激、暴力又扣人心弦的间谍惊悚片《红雀》
，埃哲顿在片中饰演美国秘密特工，詹妮弗·劳伦斯饰演女主角——一位机智（又很有吸引力）的被训练为俄罗斯政府间谍的前芭蕾舞演员。但埃哲顿并不满意于等待出演别人的电影——他时常会给自己制造机会。
在出演《星球大战前传》系列电影中的欧文·拉尔斯之后，埃哲顿还跟许多澳大利亚演员一起出演了导演大卫·米肖德的家族犯罪片《动物王国》，之后他又出演了反响很好的《勇士》、《猎杀本拉登》
、《了不起的盖茨比》
、《黑色弥撒》
还有《爱恋》
。与此同时，他还有着多种多样的兴趣爱好，并且自编自导自演了2015年上映的心理惊悚电影《致命礼物》
，出演该片的还有杰森·贝特曼和丽贝卡·豪尔。
埃哲顿在电影方面的尝试和努力，都与他和哥哥纳什·埃哲顿
之间的关系紧密相连。他们兄弟俩在2008年曾经合作过新黑色惊悚片《广场》。“我们一直都很亲近。我想不到有什么事能打破我俩的友谊。”埃哲顿近期在英国伦敦接受时光网采访时这样描述他们两兄弟的关系。
“我俩的童年总是在互相打闹，后来长大了就成为了彼此的朋友。我们俩年纪相差太少了，所以不太有兄弟的感觉。但我们基本上没怎么进行过狭义上的竞争，而且随着年纪越来越大，他越来越支持我了。我们都很喜欢对方的陪伴，尽管我俩是很不一样的人——例如，纳什是个很有条理的人，而且他每件事都做得很好，但我就毫无章法，我俩是阴阳两端。我认为在创作方面，纳什是个很有趣的人，因为我觉得像史蒂文·斯皮尔伯格和J·J·艾布拉姆斯很明显是既有当制片人的头脑，又有当导演的能力的，也就是说他们可以用左脑思考，也可以用右脑思考，既可以井井有条，又可以很有创造力。纳什也是这样的——他在制作和导演方面都做得很漂亮。”
“我很喜欢跟纳什一起工作，因为他一点都不会拐弯抹角——他总是实话实说。”埃哲顿说这话的时候脸上带着大大的微笑，他向后靠在椅子上继续说道，“实际上，就在昨晚，他谈了一下对我下部电影的初剪版的一些想法，我听了之后觉得，‘哇，你可真是一点都不留情啊。’但这很重要，这说明我们可以长期保持良好的合作关系。我觉得我是那种可以自己跟自己大声对话的人，因为我愿意聆听也愿意回答。我们很喜欢对方陪在身边，我愿意听他说的话，而且我喜欢他对我的坦诚。”
最近，埃哲顿似乎更关注他哥哥了。“是的，现在我有点羡慕他，还有点良性嫉妒，怎么说都行，因为他有了家庭。”埃哲顿大笑着说，“我喜欢看他当爸爸的样子——比如我在Skype上跟他通话，他两岁的女儿会在他身边蹦蹦跳跳，说一些脏话等等，我看着会觉得特别好笑。而且自从纳什管我叫‘兄弟’之后，我侄女就开始叫我‘兄弟叔叔’”。
当然，前面提到过的埃哲顿自编自导的第二部作品《被清除的男孩》
也是由他的哥哥帮忙完成的。这部电影改编自Garrard Conley2016年大获好评的同名回忆录。讲述了小镇牧师19岁的儿子出柜之后，被迫参加“同性恋转化治疗”项目的故事。电影阵容强大，除了埃哲顿自己饰演了具有争议性的治疗师之外，出演这部电影的还有凭借《海边的曼彻斯特》
获得过奥斯卡奖提名的卢卡斯·赫奇斯，他饰演本片的男主角，一个很迷茫的少年。罗素·克劳和妮可·基德曼则饰演他的父母。
“我推荐任何对这个故事感兴趣的人都可以去读读这本书，或者看一下《20/20》（注：美国的一本电视新闻杂志）曝光的美国南部的同性恋转化治疗活动。”埃哲顿说道，“我的电影是根据同名书作改编的，尽管我重新架构了这个故事，但本质上说，我还是把Garrard的真实故事搬上了大银幕
——他出生在阿肯色州，他在大学里被人残忍虐待，并导致他被驱逐出自己的家庭。因为在圣经里，或者至少在浸信会对圣经的解读里，同性恋被视为罪行。所以有很多机构开办起来——有些时候这里会让人觉得像监狱一样，锁住他们的就是他们的信仰，而不一定是铁丝网和围栏。Garrard就被关进了这样一所机构，我觉得他的经历很神奇，一方面我觉得像是在看一个《飞越疯人院》一般的故事，与被关押者相比，那里的看守者好像才是受伤更多，过得更糟的人。但另一方面，Garrard的故事好像给我们打开了一条令人难以置信的救赎之路，让我们有机会去反思治疗LGBTQ孩子的这种错误做法，并且对于他们是否‘不正常’这个问题进行探讨。
我觉得他的父母在某种程度上终于意识到他并不是不正常的。甚至他的治疗师，你看电影的时候就会知道，治疗师也有自己的故事，看过电影后你也能在一定程度上原谅他们（治疗男主角）的做法。我觉得这是一个好的开始，让人们意识到这种残酷的治疗方式真的需要被废止。”
埃哲顿刚刚做完第一次剪辑，他说纳什已经证明了自己可以帮助弟弟把电影做得更好，他起到了关键作用，而且他会一直这样做下去。“实际上，拍摄《被清除的男孩》时，纳什经常在现场，还会帮我做些导演的工作——他是我的特别顾问。”埃哲顿说道，“主创团队是一方面，而实际拍摄的过程能做到稳定流畅，还得依靠故事本身，以及能否坚持把一个东西做出成果。在过去，我甚至会问纳什，‘我要不要做这个项目？’他总是知道我想听什么。但纳什也会阻止我的一些想法，因为拍那些东西能带给我的只有钱，听到他说这样的话，我觉得是件很好的事——这正是我需要的声音，他这样说的时候我的心就定下来了。我们之间的这种关系很重要，而我们之间从未改变过。”
目前《被清除的男孩》主要拍摄工作已经完成了，该片暂定于9月28日在美国上映，由焦点电影公司制作发行。现已基本确定该片会于九月上旬在威尼斯电影节和/或多伦多电影节进行首映。