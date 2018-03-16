时光网讯
“我不是明星，只是个职业是演员的普通人，”曾主演《国际市场》
、《老手》
、《军舰岛》，在韩国最具票房号召力的男演员之一黄晸玟（注：本人盖章认证正确中文名，此前常用的“黄政民”为误译，但发音一致）
这样定义自己的身份。
日前，刚刚结束话剧《理查三世》演出的他，利用假期来中国与影迷和电影人见面。在韩国电影振兴委员会（KOFIC）和驻华韩国文化院共同主办的“对话·走进黄晸玟的电影世界”活动中，他带给观众的感觉，正如他所说，就是一个普通的韩国阿加西，坦率、友善，对表演有着始终一贯的热爱。
他说自己很喜欢白酒，来中国喝到二锅头很开心，由此打开了话头。有人提问他为什么会在登山电影《喜马拉雅》
杀青时痛哭，他坦言就是因为“太累了”，他讲到自己作为剧组的老大哥，在拍摄的过程中，心里再苦也不能表现出来，所以积累到关机就不自觉的哭了。
活动进行中，他还伸手示意让身边紧张忙碌的小翻译将肩上的双肩背放下来，心细如发的“暖男”本色尽显。面对粉丝让他再现《新世界》
同款wink的“过分”要求，他不但害羞照做，还附赠了一个韩式比心。
黄晸玟：从《生死谍变》龙套到"千万"演员
黄晸玟目前已有两部“千万电影”《国际市场》（2014,1425万人次）和《老手》（2015,1281万人次）傍身。在宋康昊（《汉江怪物》《辩护人》）主演的《出租车司机》突破千万人次之前，两人的成绩旗鼓相当，而与《出租车司机》几乎同档的《军舰岛》
曾被寄予厚望，虽然最终没能达到预期，但也收获了600多万观影人次。
黄晸玟曾在2016年的盖勒普年度调查中当选“年度最出色的电影演员”，宋康昊位列第二。那一年黄政民共有三部电影上映，分别是2月的《检察官外传》
（970万人次）、5月的《哭声》
（687万人次）和9月的《阿修罗》
（259万人次），三部影片累计总观影人次达到1916万人次，这一成绩也几乎赶超了宋康昊此前在2013年书写下的辉煌战绩，那一年宋康昊个人累计观影人次超过了2000万人次（《雪国列车》《观相》和《辩护人》）。
黄晸玟在这三部影片中的角色跨度巨大，检察官卞宰旭、神棍日光和无良市长朴成裴都展现出了他极具爆发力的精湛演技，也开启了他表演事业的全盛期。
有意思的是，黄晸玟和宋康昊都曾在1999年韩国电影的划时代作品《生死谍变》中出演角色，宋康昊饰演配角中的配角，而黄晸玟当时出演的还是个只有两句台词的龙套——他在男主人公（韩石圭 饰）接受组织内部调查时，饰演了一名对其进行审问的调查组成员。
而在出演《生死谍变》八年前，他还客串出演了林权泽导演的名作《将军的儿子》
，虽然仅有两句台词，但在片场还是因为太紧张被导演骂得很惨。但也正是这两次偶然的大银幕触电，催生了黄晸玟的电影梦。
2001年，黄晸玟通过当时由《CINE21》主办的韩国最大规模的海选活动，获得了出演电影《威基基兄弟》
的机会，当时他32岁，还是第一次在电影中担纲主演。此次表演为他赢得了第一届韩国电影大奖最佳男配角奖（该奖项2011年以后停办）。
2002年，黄晸玟主演了他的第二部电影——韩国首部同性恋商业片《公路电影》
，在片中饰演为了自己的性取向抛弃妻儿的流浪汉大植。
对于选择出演这样一部题材敏感的电影，当时还是个新人的黄晸玟坦言自己是被大植这个角色所吸引，“我喜欢大植情感从不轻易外露的感情状态。他自始至终都十分珍惜爱的表达，始终在内心苦恼，’我能爱你吗’这最后一句台词吸引了我。”
黄晸玟在《公路电影》中的表演，不但赚走了观众的眼泪，还最终赢得了青龙奖最佳新人男演员奖的垂青。
2004年，黄晸玟与音乐剧演员妻子结婚，结婚典礼颇有些出人意料，他和妻子反串婚礼礼服，身披婚纱在众宾客面前现身，也足见黄叔的真性情。
2005年，黄晸玟在李秉宪主演的黑帮电影《甜蜜的人生》中饰演了白社长一角，虽然是特别出演，但却给人留下了深刻印象。凭借该角色，黄政民捧得了大钟奖的最佳男配角奖。
2006年，他主演爱情片《你是我的命运》
，并首次捧起了青龙奖影帝奖杯，并与全度妍获封当年的大银幕最佳cp。虽然是一个让人泣不成声的角色，但当时黄晸玟的获奖感言却轻描淡写：“我只是在准备好的饭桌上放了饭勺罢了。”
在获得影帝后，黄晸玟开始尝试各种类型的角色表演，喜剧片《舞后》
《平壤城》，恐怖片《黑色之家》
，惊悚片《白鲸》，武侠片《出云之月》
，在永不停歇的脚步中，他迎来了自己的表演全盛期。
2013年，黄晸玟在犯罪惊悚片《新世界》饰演喜欢说中国话、重义气的朝鲜人黑帮大哥丁青，这个角色让他时隔六年再次斩获青龙奖最佳男演员殊荣。
那之后，黄晸玟主演的《国际市场》、《老手》接连突破千万人次。此外，《喜马拉雅》、《检察官外传》、《哭声》、《阿修罗》也都获得不俗的口碑和票房，即便是在票房表现低于预期的《军舰岛》中，他的表演也都是无可挑剔的。
黄晸玟的新作是由尹钟彬执导的谍战片《共作》
，在去年7月该片杀青后，他便投入了话剧《理查三世》的准备和排练。此次重返话剧舞台，完全是出于他对表演的执念。
其实早在1994年，黄晸玟就通过音乐剧《地铁1号线》正是作为演员出道，直到2001年主演电影《威基基兄弟》，7年的舞台生涯为他的演技打下了坚实的基础。在《威基基兄弟》之后，黄晸玟正式将自己的表演阵地转向大银幕。
出演《理查三世》，是黄晸玟继2008年《笑之大学》后时隔十年再次回归话剧舞台。而去年他还主演了音乐剧《乐池》。他一直坚信“舞台是演技的教科书”，他将回归舞台看作“再次学习表演的机会”。
接下来黄晸玟将迎来新片《共作》的宣传期，而在辞演“世越号”电影《生日宴》之后，他的新作还是个未知数。