黄晸玟对话中国影迷，他坦言喜欢罗泓轸那样难搞的导演，因为他在出演每一部戏的时候，都是当做第一部，同时也是最后一部戏来演的。





日前，刚刚结束话剧《理查三世》演出的他，利用假期来中国与影迷和电影人见面。在韩国电影振兴委员会（KOFIC）和驻华韩国文化院共同主办的“对话·走进黄晸玟的电影世界”活动中，他带给观众的感觉，正如他所说，就是一个普通的韩国阿加西，坦率、友善，对表演有着始终一贯的热爱。













黄晸玟： 从《生死谍变》龙套到"千万"演员







黄晸玟主演的《国际市场》和《老手》均突破了千万观影人次





黄晸玟在这三部影片中的角色跨度巨大，检察官卞宰旭、神棍日光和无良市长朴成裴都展现出了他极具爆发力的精湛演技，也开启了他表演事业的全盛期。





有意思的是，黄晸玟和宋康昊都曾在1999年韩国电影的划时代作品《生死谍变》中出演角色，宋康昊饰演配角中的配角，而黄晸玟当时出演的还是个只有两句台词的龙套——他在男主人公（韩石圭 饰）接受组织内部调查时，饰演了一名对其进行审问的调查组成员。



1999年上映的《生死谍变》中饰演配角的宋康昊和“龙套”黄晸玟













对于选择出演这样一部题材敏感的电影，当时还是个新人的黄晸玟坦言自己是被大植这个角色所吸引，“我喜欢大植情感从不轻易外露的感情状态。他自始至终都十分珍惜爱的表达，始终在内心苦恼，’我能爱你吗’这最后一句台词吸引了我。”



韩国首部同性商业片《公路电影》剧照

黄晸玟在《公路电影》中的表演，不但赚走了观众的眼泪，还最终赢得了青龙奖最佳新人男演员奖的垂青。





2004年，黄晸玟与音乐剧演员妻子结婚，结婚典礼颇有些出人意料，他和妻子反串婚礼礼服，身披婚纱在众宾客面前现身，也足见黄叔的真性情。





2005年，黄晸玟在李秉宪主演的黑帮电影《甜蜜的人生》中饰演了白社长一角，虽然是特别出演，但却给人留下了深刻印象。凭借该角色，黄政民捧得了大钟奖的最佳男配角奖。







黄政民婚礼身披婚纱





2013年，黄晸玟在犯罪惊悚片《新世界》饰演喜欢说中国话、重义气的朝鲜人黑帮大哥丁青，这个角色让他时隔六年再次斩获青龙奖最佳男演员殊荣。





那之后，黄晸玟主演的《国际市场》、《老手》接连突破千万人次。此外，《喜马拉雅》、《检察官外传》、《哭声》、《阿修罗》也都获得不俗的口碑和票房，即便是在票房表现低于预期的《军舰岛》中，他的表演也都是无可挑剔的。







话剧《理查三十》舞台上的黄晸玟

其实早在1994年，黄晸玟就通过音乐剧《地铁1号线》正是作为演员出道，直到2001年主演电影《威基基兄弟》，7年的舞台生涯为他的演技打下了坚实的基础。在《威基基兄弟》之后，黄晸玟正式将自己的表演阵地转向大银幕。





出演《理查三世》，是黄晸玟继2008年《笑之大学》后时隔十年再次回归话剧舞台。而去年他还主演了音乐剧《乐池》。他一直坚信“舞台是演技的教科书”，他将回归舞台看作“再次学习表演的机会”。





接下来黄晸玟将迎来新片《共作》的宣传期，而在辞演“世越号”电影《生日宴》之后，他的新作还是个未知数。



