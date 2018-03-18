如何将看似普通的食材烹饪调味成米其林餐厅的顶级菜品，这就是考验大师导演功力的地方。

对“美女与野兽”故事有着执念的德尔·托罗对此有话要说：“每个人都有自己的观点，看法就是看法。我觉得不可能在电视史上找到任何一个把音乐剧，喜剧等等不同题材结合在一起，关于不会说话的女人和一个怪兽相爱的电影。而且我们的故事当中的女主角还有自己性爱方面的需求。”

失去声音的公主与被囚禁的河神王子相爱，用爱和勇气战胜了邪恶的人类反派，然后幸福的生活在一起。电影开头的童话氛围总让人觉得似曾相识，仿佛是德尔·托罗在给我们讲述他眼里的“美女与野兽”。

影片的第一款海报是陀螺自己画的，由设计师加工完成

"这个怪物不存在是好还是坏，他可以把手指头咬掉，可以吃掉一只猫，可以让你受伤，但是你还是会喜欢他。自然就是自然，不存在好和坏，自然是纯洁的，是超越人类的存在。他既是好的，也坏的。他是一个河神，不需要应对法律，道德观这些人类标准，对我来讲，他这代表的是自然的纯洁，这种纯洁和无辜是不一样的。"

怪物（monster）永远是是德尔·托罗电影里的主角，《水形物语》中他塑造了一个来自亚马逊的人鱼，会聆听音乐，爱上哑女，也会攻击人类和其他动物。

"自然是纯洁的，别用人类标准判断它"

吃猫戏特效分镜，被断喉的瞄星人是件橡皮道具

用最美的东西治愈最残酷的时代





《水形物语》把观众带回冷战气氛蔓延的1962年，那个由恐惧和仇恨支配、物质财富过剩与充斥着武力宣言的畸形世界。“当下的世界是有毒的，跟那个年代有些类似”，德尔·托罗拍摄《水形物语》，就是为了用美丽的东西去唤醒一个病态的世界。









“战争是非常残忍的，打仗的时候可以让你看到残忍，对那个时期最好的诠释方式就是进行对比，通过想象或者和神话的美丽来进行对比，把残酷的现实和传奇神话当中不可能的东西结合在一起，就像《水形物语》，谈论爱情最好的时代就是战争年代，就是一个很好的例子。”





艾丽莎与人鱼重逢的场景是实地拍摄，影片的多伦多电影节首映礼回到了这家剧院举行 在德尔·托罗的眼里，爱与电影是世界上最治愈的元素。于是他把电影院开在了艾丽莎公寓的楼下，又让人鱼被银幕上放映的老电影迷住。





“现在的人都不去电影院了，沉迷电视、Netflix这些”，身为著名迷影导演的德尔·托罗说到这里无奈的笑了，但他依然相信电影院带来的魔力：“我想通过这部电影去谈论我认为最具有治愈力量的两个元素，也就是爱和电影。这两点是非常重要的。人鱼走进影院，看到电影的时候，他觉得非常好玩，像孩子一样对电影充满了好奇，这里就是一种对比。”