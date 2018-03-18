时光网特稿 《水形物语》
问鼎奥斯卡的第三天，导演吉尔莫·德尔·托罗
带着疲倦的笑容与两座小金人奖杯（最佳导演、最佳电影）出现在银幕前，与我们进行了一场远程对话，谈他对影片的理解、对怪兽与墨西哥文化的解读、以及“墨西哥三杰”之间的过硬私交。
《水形物语》是老套的“美女与野兽”故事吗？
失去声音的公主与被囚禁的河神王子相爱，用爱和勇气战胜了邪恶的人类反派，然后幸福的生活在一起。电影开头的童话氛围总让人觉得似曾相识，仿佛是德尔·托罗在给我们讲述他眼里的“美女与野兽”。
在《水形物语》诞生之前，德尔·托罗也曾想过去拍摄一部真人版《美女与野兽》
。那时华纳兄弟看上了托罗的版本，后来成为迪士尼真人版《美女与野兽》主演的艾玛·沃森一度有望加盟。由于剧本再三修改，德尔·托罗始终没把他的《美女与野兽》提上拍摄日程，项目告吹之后他就将心思放到了《猩红山峰》
上。
在《水形物语》笑傲颁奖季之后，越来越多的反面态度浮出水面。质疑声里不乏将矛头指向影片剧情“老套”的“软肋”。
对“美女与野兽”故事有着执念的德尔·托罗对此有话要说：“每个人都有自己的观点，看法就是看法。我觉得不可能在电视史上找到任何一个把音乐剧，喜剧等等不同题材结合在一起，关于不会说话的女人和一个怪兽相爱的电影。而且我们的故事当中的女主角还有自己性爱方面的需求。”
如何将看似普通的食材烹饪调味成米其林餐厅的顶级菜品，这就是考验大师导演功力的地方。
吃猫戏太残忍？
"自然是纯洁的，别用人类标准判断它"
怪物（monster）永远是是德尔·托罗电影里的主角，《水形物语》中他塑造了一个来自亚马逊的人鱼，会聆听音乐，爱上哑女，也会攻击人类和其他动物。
"这个怪物不存在是好还是坏，他可以把手指头咬掉，可以吃掉一只猫，可以让你受伤，但是你还是会喜欢他。自然就是自然，不存在好和坏，自然是纯洁的，是超越人类的存在。他既是好的，也坏的。他是一个河神，不需要应对法律，道德观这些人类标准，对我来讲，他这代表的是自然的纯洁，这种纯洁和无辜是不一样的。"
用最美的东西治愈最残酷的时代
《水形物语》把观众带回冷战气氛蔓延的1962年，那个由恐惧和仇恨支配、物质财富过剩与充斥着武力宣言的畸形世界。“当下的世界是有毒的，跟那个年代有些类似”，德尔·托罗拍摄《水形物语》，就是为了用美丽的东西去唤醒一个病态的世界。
“战争是非常残忍的，打仗的时候可以让你看到残忍，对那个时期最好的诠释方式就是进行对比，通过想象或者和神话的美丽来进行对比，把残酷的现实和传奇神话当中不可能的东西结合在一起，就像《水形物语》，谈论爱情最好的时代就是战争年代，就是一个很好的例子。”
在德尔·托罗的眼里，爱与电影是世界上最治愈的元素。于是他把电影院开在了艾丽莎公寓的楼下，又让人鱼被银幕上放映的老电影迷住。
“现在的人都不去电影院了，沉迷电视、Netflix这些”，身为著名迷影导演的德尔·托罗说到这里无奈的笑了，但他依然相信电影院带来的魔力：“我想通过这部电影去谈论我认为最具有治愈力量的两个元素，也就是爱和电影。这两点是非常重要的。人鱼走进影院，看到电影的时候，他觉得非常好玩，像孩子一样对电影充满了好奇，这里就是一种对比。”
墨西哥文化滋养出的 “魔幻现实”
每个国家的艺术电影都蕴含这一种独有的气质和力量。法国电影的热情与爱，意大利电影传递的温暖感受，中国电影的含蓄之美，由于文化土壤滋养而风格迥异。
《水形物语》是个美国故事，然而导演的个人印记也让它透射出墨西哥电影特有的风情。德尔·托罗认为这种“人兽恋”的设定如果放到老家墨西哥的文化环境里看，就是一个很自然故事。
“我觉得墨西哥的这种创意和北美其他国家的创意是很不一样的，因为墨西哥对于生活，对于神话的看法就是这样的自然融合。如果你在墨西哥，你说看到一个鬼魂，人们会让你再介绍更多一点”，德尔·托罗接着回忆起自己的灵异经历：“我就遇到过很多奇怪的事情，我还曾经听过两次鬼叫呢，真的听过。”
“可以有漂亮的两栖人鱼，又可以在浴缸里面生活，这就是墨西哥的风格。一个人和非凡的生物能够一起去生活，做爱，也是墨西哥的风格。魔幻和现实能够共存的世界，这就是墨西哥。”
没有“墨西哥三杰”，就没有《水形物语》
提起这个昵称，托罗笑起来开心得像个孩子：“我很喜欢这个称呼，我们都是好朋友，我们在过去10年、20年一起成长，我们互相给建议，我们就像兄弟一样。这个名字很有意思，我很喜欢，我们是在创作上也互相影响的朋友。”
据德尔·托罗介绍，他与阿方索·卡隆是相识二十年的老朋友。卡隆在十年前将伊纳里图牵线给德尔·托罗之后，三位导演从此一见如故。德尔·托罗还曾自揭老底，称他第一次被卡隆带去伊纳里图家里聊电影，就把他家的冰箱吃空了。
“墨西哥三杰”经常分享各自手头的剧本，然后互提意见。几年前，德尔·托罗原本是把工作重心放在开发《环太平洋2》
上。由于传奇影业被收购，影片制作的进度在他写好剧本之后一度停滞。此时，正是伊纳里图劝他痛快将这个续集放手，德尔·托罗才忍痛割爱转向创作《水形物语》。
假如没有“墨西哥三杰”的过硬交情和创作互补，《水形物语》可能就不会存在了。
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