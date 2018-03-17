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专访《水形物语》女主莎莉·霍金斯

“勇敢表达出你的爱并不羞耻”

2018-03-17 09:03:01 来源：Mtime时光网

托罗导演形容《水形物语》是“非凡与平凡的结合”，而这句话恰恰也可以用来形容莎莉·霍金斯。

“水蓝色”的莎莉·霍金斯

　　时光网讯莎莉·霍金斯身上，第一眼看去便能感觉到她强烈散射的羞涩与紧张，让人很想给她一个安慰的拥抱，或者友好地拍拍她的肩膀。

      如果一些演员走上演艺之路的初衷是想表现自己超级外露的性格，那么霍金斯就是截然相反的那一类。
   
      身材上，她玲珑娇小，官方身高仅有5英尺2英寸（1.57米）；她的声音不仅轻柔，更是带有一种常常自我否定的语气：即使已经清晰完整地解释了一番，并回答了你的问题，她却总是显得不太确定，总是折回刚开始的地方再说一次。

　　然而，当三次提名金球奖的霍金斯出现在镜头前，这种不确定就会完全烟消云散——她能以一种可怕的决心来适应各种不同类型的角色。

      这一次她在吉尔莫·德尔·托罗获封“奥斯卡最佳”的新作《水形物语》中，和一只“人鱼”般的两栖动物谈了场轰轰烈烈、如梦似幻的恋爱。

　　托罗导演形容《水形物语》是“非凡与平凡的结合”，而这句话恰恰也可以用来形容莎莉·霍金斯。显然，她的身上同时有着非凡与平凡的气质，也许这正是托罗眼中属于霍金斯的那种“神奇的魅力”吧！

　　日前，时光网在洛杉矶对莎莉·霍金斯进行了专访，这位42岁的英国女演员谈到了她与托罗导演合作《水形物语》的幕后故事，以及有关影片的爱与残酷。

　　在采访中霍金斯称自己被选中，简直就是“上天的馈赠”。但就好像电影中的艾丽莎和人鱼奇幻浪漫的爱情一样，艾丽莎能够遇到莎莉·霍金斯，也有几分命中注定，更让人不禁赞叹托罗眼光的精准独到。

莎莉·霍金斯的“平凡与非凡”

　　莎莉·霍金斯1976年出生于英国伦敦的一个平凡家庭，儿时一度患上了严重的阅读障碍，讲话结结巴巴，这另她在人前变的十分害羞。而这份害羞，在如今已经迈入40岁的霍金斯身上仍然顽固的可爱。在表演之外的任何公众场合，她总给人感觉紧张、羞涩，脆弱到让人想安慰，想保护。

霍金斯在《水形物语》中饰演哑女艾丽莎

　　然而只要扮演起戏里的角色，霍金斯瞬间就变得自信起来，无论是《指匠情挑》里的心机女佣，还是《无忧无虑》中的“傻大姐”，都是那样的奔放灵动，一颦一笑一举一动都散发着非凡的魅力。

　　如此“平凡又非凡”的人设，或许还要归功于他的童书插画家父母。霍金斯的父亲很会讲故事，并且喜欢用插画让自己的故事活起来。

       从小霍金斯就在各种天马行空的故事包围中成长。虽然性格内向，但脑内世界丰富多彩。她曾在某次采访中谈到自己最喜欢的电影是大卫·鲍伊主演的《魔幻迷宫》，她说她想成为大卫鲍伊手下被转换的怪小孩——其实霍金斯就好像那缕在她额前总是遮住眼睛的头发一样，掩饰害羞的同时，又是那么的狂放不羁。

　　而《水形物语》中的哑女艾丽莎，则与霍金斯着相同的特点。她喜欢看电影，和同性恋邻居、黑人同事交好，虽然不能说话，但却喜欢音乐和舞蹈。敏锐的感知力，让她十分善于观察、了解和接纳身边的不同事物，她会用区别于世俗的眼光，去发现别的人，别的物种身上的美。虽然很容易显得格格不入，但却活的最清醒。

霍金斯凭借《无忧无虑》获得了柏林影后和金球奖喜剧类最佳女演员奖

　　回顾莎莉·霍金斯的过往作品，许多角色身上也都有着类似的设定：将帕丁顿熊领回家的布朗太太（《帕丁顿熊》）；

      为粗鲁无礼的陌生男人做女佣的莫娣（《莫娣》

      告诉学生残酷真相的年轻教师（《别让我走》

      幽默乐观的小学教师波比（《无忧无虑》，该片获得柏林电影节最佳女演员奖和第66届美国电影电视金球奖电影类音乐喜剧类最佳女主角奖）

     公益热线的接线员（《自杀热线》）。

　　霍金斯就是有那种魔力，让怪异变得合理，让不可能成为可能。或许只有她能满足托罗的想象——当怪物抓住女孩的手臂时，那是一副美丽的画面，而不是恐怖的。

作者：Brent Simon，ruo   编辑：ruo

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 水形物语 莎莉·霍金斯 专访 BrentSimon

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