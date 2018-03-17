托罗导演形容《水形物语》是“非凡与平凡的结合”，而这句话恰恰也可以用来形容莎莉·霍金斯。





如果一些演员走上演艺之路的初衷是想表现自己超级外露的性格，那么霍金斯就是截然相反的那一类。

身材上，她玲珑娇小，官方身高仅有5英尺2英寸（1.57米）；她的声音不仅轻柔，更是带有一种常常自我否定的语气：即使已经清晰完整地解释了一番，并回答了你的问题，她却总是显得不太确定，总是折回刚开始的地方再说一次。





然而，当三次提名金球奖的霍金斯出现在镜头前，这种不确定就会完全烟消云散——她能以一种可怕的决心来适应各种不同类型的角色。









托罗导演形容《水形物语》是“非凡与平凡的结合”，而这句话恰恰也可以用来形容莎莉·霍金斯。显然，她的身上同时有着非凡与平凡的气质，也许这正是托罗眼中属于霍金斯的那种“神奇的魅力”吧！





日前，时光网在洛杉矶对莎莉·霍金斯进行了专访，这位42岁的英国女演员谈到了她与托罗导演合作《水形物语》的幕后故事，以及有关影片的爱与残酷。





在采访中霍金斯称自己被选中，简直就是“上天的馈赠”。但就好像电影中的艾丽莎和人鱼奇幻浪漫的爱情一样，艾丽莎能够遇到莎莉·霍金斯，也有几分命中注定，更让人不禁赞叹托罗眼光的精准独到。





莎莉·霍金斯的“平凡与非凡”







莎莉·霍金斯1976年出生于英国伦敦的一个平凡家庭，儿时一度患上了严重的阅读障碍，讲话结结巴巴，这另她在人前变的十分害羞。而这份害羞，在如今已经迈入40岁的霍金斯身上仍然顽固的可爱。在表演之外的任何公众场合，她总给人感觉紧张、羞涩，脆弱到让人想安慰，想保护。



霍金斯在《水形物语》中饰演哑女艾丽莎





如此“平凡又非凡”的人设，或许还要归功于他的童书插画家父母。霍金斯的父亲很会讲故事，并且喜欢用插画让自己的故事活起来。











霍金斯凭借《无忧无虑》获得了柏林影后和金球奖喜剧类最佳女演员奖













幽默乐观的小学教师波比（《无忧无虑》，该片获得柏林电影节最佳女演员奖和第66届美国电影电视金球奖电影类音乐喜剧类最佳女主角奖）









霍金斯就是有那种魔力，让怪异变得合理，让不可能成为可能。或许只有她能满足托罗的想象——当怪物抓住女孩的手臂时，那是一副美丽的画面，而不是恐怖的。