“我觉得我内心有着疯狂、无敌的青春能量。”





（本文来自影视生活第一站 时光网）





















《外国佬》中的查理兹·塞隆 查理兹·塞隆：15年前，我在看了纳什拍摄的短片《蜘蛛》后，偷偷地给他打了个电话而且就说了一句话“嘿，我想见你。”他也很勇敢地赴约跟我见面。从那时起，我就看到了他当导演的潜力和前途。我们在过去的15年里成为了非常好的朋友，通过他我也认识了乔尔，我们三个都变得非常非常的亲密。 15年前，我在看了纳什拍摄的短片《蜘蛛》后，偷偷地给他打了个电话而且就说了一句话“嘿，我想见你。”他也很勇敢地赴约跟我见面。从那时起，我就看到了他当导演的潜力和前途。我们在过去的15年里成为了非常好的朋友，通过他我也认识了乔尔，我们三个都变得非常非常的亲密。





所以我们都很主动地去寻找我们想要一起做的事情，当等到这部片子的时候，我们都同意一起拍摄，我们已经成为了超级密友。他们就像是我的兄弟，很多时候我都得当中间人，因为纳什是哥哥，他总会和乔尔争起来，比如他会说“你就做这个！”我就会说：“呃，我不知道这安不安全。”他说：“乔尔可以的！”所以，很多时候，当哥哥的总是会打击弟弟。（笑）









查理兹·塞隆：是的。我的意思是，我觉得这个角色非常的无知，她在这个泡沫世界里生活了很长一段时间，令人讽刺的是，这个世界的规则都是由男人定的。我认为她在这个世界经历了太多，一直想要获得成功，她不仅开始在自己的生活里适应那些不可理喻的规则，还自己创造新的规则。





我觉得她很大程度上是她所处环境产物的一部分。一旦我明白这一点，我意识到了这对大卫扮演的角色哈罗德来说意味着什么，哈罗德就是来抵抗这一切的。我一旦接受了这一点，我就能理解伊莱恩的自恋和残酷。但是（在现场）我真的发现我自己一整天都得向人不停地道歉。（笑）还有就是我害怕在餐厅吃东西，因为（伊莱恩的对话）我今天可能惹怒了七个人，我不知道，我的菜里面是不是有人撒了尿。（笑）但是剧组的人都超级支持我，对我在戏里说的很多很难听的话也很包容。





查理兹·塞隆 时光网：您在这部电影里的角色对人毫无歉意，非常真实，您非常热爱这个真实的世界，对它的问题也一直很坦率。好莱坞现在正在进行的“Time’s Up”运动让很多女性找到了新的重要的方式来表达自己的心声，您对此有什么看法？





查理兹·塞隆：我觉得现在这是一个难以置信的时刻，也是我们期待已久的时刻。我想到很多和我一样努力了很多年的女性，很长一段时间都看不到希望，然后就放弃了。但我认为这种坚定性，不仅是人们不断谈论的一个故事，而且还是一个不断取得进展的故事，我认为这个运动的出现是让我们女性感到非常高兴的事情。我觉得对我们而言最重要的事情就是不要让它消失。我认为它不会消失。所以我为此感到非常高兴。





时光网：您已经获得了金球奖和奥斯卡奖，您主演动作片，并通过自己的制作公司开发和制作好莱坞电影。 您在南非一个非常小的城市出生并长大，您早期的个性中有多大一部分是梦想和雄心壮志？





查理兹·塞隆凭借《女魔头》拿到了柏林电影节和奥斯卡双料影后 查理兹·塞隆：不去想表演和拍电影有什么不同可能是我本能够做到的最聪明的一件事。我觉得这可能是因为我太天真了。但是不管事实怎样（注：这里塞隆向上指），由于某种原因我从来不觉得我得限制自己。我觉得我内心有着疯狂、无敌的青春能量，也觉得如果我没有做这项工作，我脑海中的另一种选择就像世界的尽头。所以我想了很多，这就是我的动力。 不去想表演和拍电影有什么不同可能是我本能够做到的最聪明的一件事。我觉得这可能是因为我太天真了。但是不管事实怎样（注：这里塞隆向上指），由于某种原因我从来不觉得我得限制自己。我觉得我内心有着疯狂、无敌的青春能量，也觉得如果我没有做这项工作，我脑海中的另一种选择就像世界的尽头。所以我想了很多，这就是我的动力。





而且，我的梦想就是能够做到这一点，而不是为了养活自己或支付账单而成为服务员。除了想要一直在演艺圈里工作外，我没有别的期待。在这个想法上，作为一名女性，我觉得......我的意思是有时候我看我20岁出头的时候的采访，我会说：“天哪，别害怕！放轻松，没事的。”（笑）我只是有这样一种想法——我得向每个人证明他们不能打倒我。我觉得我能感同身受，因为我想到很多年轻的女孩不得不用力地去反对去证明她们自己，证明人们不应该越界或者占她们便宜。就像是“如果你不会相信我，那我将会证明我相信我自己”。





我觉得这就是一种成长，但是我希望我们可以减少这种情况，尤其是我们现在正在进行的女权运动。我不想我的孩子遇到这样的事情。我想要他们在成长过程中不用全副武装去证明自己，而是做自己，以自己的样子生活。所以我不知道我有没有回答你的问题。我刚刚想到了20岁的自己参加访谈节目，场面非常尴尬。 所以，对不起，我不得不重提往事。（笑）









查理兹·塞隆：是的。他们都很贴心，总是送我很多很好看的东西。我跟他们合作了有十一年了。（笑）真的很久。我今天身上穿的就是迪奥（注：塞隆在这里指着她穿的印花毛衣），我很感谢他们。我恰好是这个我非常尊敬、崇拜和喜欢的大家族的一部分。所有这些都是我的优势。而且还会有新的活动即将到来。





时光网：银幕外和两个小孩在一起的生活是怎么样的（注：塞隆在2012年领养了一个男孩，在2015年领养了一个女孩）？既然您有一儿一女，您看出他们性格上有什么主要的不同吗？





查理兹·塞隆：是的，我觉得每个小孩都不一样。很多父母都想引以为傲地说“那是我的小孩，我教育的”。我觉得有一部分原因是这样，但是我也可以看到我的两个小孩是非常非常不同的个体。而且很明显他们是在同样的家里面对同样的规则，但是他们处理的方式不一样。一个更加的敏感，另一个就会抵抗。所以我努力把他们看做个体，当做个体来培养而不是把他们当做我家里的两个小孩。这对我来说真的是一段旅程，我倾听很多，我努力去倾听他们告诉我有关他们真实的自己，然后尽最大的努力以真实的他们去培养他们。





生活中的查理兹·塞隆 我两个月都没有请保姆，真的是想死的心都有。（笑）时间真的很紧。（笑）但是我很幸运有一个外祖母住在附近，而且她非常喜欢小孩。最近去做这些事情真的让我忙得喘不过气。我觉得所有的这些是所有女性要承担的——不仅仅是在电影行业。我觉得对所有的母亲、父亲和父母而言，最难的事情就是找到平衡，我和其他所有父母都一样。









《塔利》海报 查理兹·塞隆：我觉得10年前的我很难有机会拍摄喜剧片，所以我感觉我就是行动了起来，以各种方式创造自己的机会，当涉及喜剧或者幽默的时候，我真的很喜欢。我觉得当我越多地开发我自己的那方面的特质，我就能更多去拍摄这样的电影。我喜欢各类电影。我不是那种只喜欢严肃和剧情类电影的人，我喜欢各类电影。 我觉得10年前的我很难有机会拍摄喜剧片，所以我感觉我就是行动了起来，以各种方式创造自己的机会，当涉及喜剧或者幽默的时候，我真的很喜欢。我觉得当我越多地开发我自己的那方面的特质，我就能更多去拍摄这样的电影。我喜欢各类电影。我不是那种只喜欢严肃和剧情类电影的人，我喜欢各类电影。





作为一名演员，我喜欢拍摄各种不同的影片。因为你一旦把自己的形象固定为一名剧情片演员，当拍摄喜剧电影的时候你并不在考虑范围之内。但是这不是说我不喜欢拍摄剧情片。我觉得认为喜剧较剧情片而言没有那么高的价值和挑战性是一种误解。我可以用我的经历告诉你绝不是这样。在很多方面，喜剧更加具有挑战性。我一直是科恩兄弟的粉丝，我觉得我一直很喜欢那些喜剧类型。





时光网：现实生活中什么让您最快乐？





查理兹·塞隆：我的孩子让我非常开心。（笑）他们确实是我一生中见过的最有趣的小孩。（笑）对，就在今天早上，我对我女儿说，“你在做什么？”她穿过房间走到我身边，盯着我看了一会，然后说，“ 没什么！”（笑）有时候很难不笑。 然后她最近也把我锁在了浴室里——两次！（笑）





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