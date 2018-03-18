据台湾媒体报道，中国台湾作家李敖因罹患脑瘤于今日（18日）病逝。据悉，李敖于18日上午10点59分离世，享年83岁。其家属将于下午2点在中国台湾台北荣总中正楼一楼大厅召开记者会说明。

李敖（1935年4月25日—2018年3月18日），男，字敖之，思想家，自由主义大师，国学大师，中国近代史学者，时事批评家，台湾作家，历史学家，诗人；台湾省无党派人士，曾任台湾“立法委员”，2008年任满，宣布退出台湾省政坛。因其文笔犀利、批判色彩浓厚，嬉笑怒骂皆成文章，所以自诩为“中国白话文第一人”。





李敖去年初诊断出脑癌后，5月开始接受放射性治疗导致免疫力下降、感染急性肺炎病危，6月甚至有一封公开亲笔信，希望“跟家人、友人、仇人好好告别”。17日使用药物后，虽一度病情稳定好转，但仍不幸过世，各方好友也纷纷表示哀痛。





以下为李敖公开信内容：





你们好，我是李敖，今年83岁。





年初，我被查出来罹患脑瘤，现在刚做完放射性治疗。现在每天要吃6粒类固醇，所以身体里面变得像一个战场，最近又感染二次急性肺炎住院，我很痛苦，好像地狱离我并不远了。





我这一生当中，骂过很多人，伤过很多人;仇敌无数，朋友不多。医生告诉我：“你最多还能活三年，有什么想做、想干的，抓紧!”





我就想，在这最后的时间里，除了把《李敖大全集》加编41-85本的目标之外，就想和我的家人，友人，仇人再见一面做个告别，你们可以理解成这是我们人生中最后一次会面，“再见李敖”及此之后，再无相见。





因为是最后一面，所以我希望这次会面是真诚，坦白的。不仅有我们如何相识，如何相知，更要有我们如何相爱又相杀。





对于来宾，我会对你说实话;我也想你能对我讲真话，言者无罪，闻者足戒。





或许我们之前有很多残酷的斗争，但或许我们之前也有很多美好的回忆;我希望通过这次会面，能让我们都不留遗憾。不留遗憾，这是我对你的承诺，也是我对你的期盼。





对于来宾，不管你们身在哪里，我都会给你们手写一封邀请信。邀请你来台北，来我书房，我们可以一起吃一顿饭，合一张影，我会带你去看可爱的猫，我会全程记录我们最后一面的相会，一方面是留作你我纪念，另一方面也满足我的一点私心：告别大陆媒体近10年了，我想通过这些影片，让大家再一次见到我，再一次认识不一样的我，见证我人生的谢幕。 谢谢各位!