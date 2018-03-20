时光网特稿
就在上个月14日情人节那一天，从上世纪90年代的单机游戏《古墓丽影》
中诞生的经典游戏角色劳拉·克劳馥度过了她的22岁生日。几乎与此同时，在大银幕上沉寂15年的劳拉，又开启了全新的冒险旅程。
曾经凭借《丹麦女孩》
获得奥斯卡最佳女配角奖的瑞典女演员艾丽西亚·维坎德
接替安吉丽娜·朱莉在影片《古墓丽影：源起之战》（以下简称《源起之战》）成为了新晋劳拉。该片已于3月16日登陆内地院线。
《源起之战》作为《古墓丽影》系列电影的全新开篇，基于2013年推出的九代游戏改编，聚焦劳拉·克劳馥从寻找人生方向的“菜鸟”成长为探险家的首次冒险之旅。日前，艾丽西亚·维坎德与此次饰演其搭档的吴彦祖
、片中反派沃格尔的扮演者沃特·戈金斯
接受了时光网的专访，分享了他们对角色和影片的理解，以及许多幕后故事。
虽有朱莉版劳拉珠玉在前，但作为一个起源故事，《源起之战》中的劳拉将呈现出与此前完全不同的风格，她将更真实，也更接地气，会展现出脆弱的一面。维坎德在采访中强调，新版劳拉将会像“每一个寻找自我的普通年轻人一样，并非无所不能”。
在影片中，我们将看到劳拉在成长为动作英雄的道路上，迈出最难也最坚实的第一步。戈金斯表示这将是一个“与时俱进”的“起源故事”，而艾丽西亚则是“最合适”这一角色的演员。
继《魔兽》
之后，再次出演游戏改编电影的吴彦祖笑言一切“只是巧合”。他自曝作为一个有着多年动作片拍摄经验的男演员，本想在片场对维坎德指点一二，但却被后者的有备而来和专注深深折服，更赞叹其“简直就是个发电站”。
戈金斯虽然在片中饰演反派沃格尔，但他对家人的思念之情，恰恰与角色的感情重合，他直言从某种程度上来看，沃格尔与劳拉的父亲理查德并没有区别，因为“他和所有的父母一样爱自己的子女”。