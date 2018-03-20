虽有朱莉版劳拉珠玉在前，但作为一个起源故事，《源起之战》中的劳拉将呈现出与此前完全不同的风格，维坎德在采访中强调，新版劳拉将会像“每一个寻找自我的普通年轻人一样，并非无所不能”。













虽有朱莉版劳拉珠玉在前，但作为一个起源故事，《源起之战》中的劳拉将呈现出与此前完全不同的风格，她将更真实，也更接地气，会展现出脆弱的一面。维坎德在采访中强调，新版劳拉将会像“每一个寻找自我的普通年轻人一样，并非无所不能”。





在影片中，我们将看到劳拉在成长为动作英雄的道路上，迈出最难也最坚实的第一步。戈金斯表示这将是一个“与时俱进”的“起源故事”，而艾丽西亚则是“最合适”这一角色的演员。



《古墓丽影：源起之战》中文终极预告





戈金斯虽然在片中饰演反派沃格尔，但他对家人的思念之情，恰恰与角色的感情重合，他直言从某种程度上来看，沃格尔与劳拉的父亲理查德并没有区别，因为“他和所有的父母一样爱自己的子女”。



