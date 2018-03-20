鲁比自编自演的“Break Free”

32年前的今天，鲁比出生在澳大利亚墨尔本，这位已经公开出柜的女星，同时还兼拥有演员、模特、DJ，和业余拳手等多重身份。她因在2014年一首名叫《Break Free》（冲破自由）的MV中，自编自演而名声大噪。在这段短短的MV中，鲁比由金色长发身着小礼服的美艳女星，一步步脱下高跟鞋，露出纹身，卸下妆容，剪短头发，绷带束胸，穿上中性服装，打破性别框架的桎梏，气场全开，帅到爆炸，让人们一下记住了这个带有邪魅微笑的女人。