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32岁的鲁比·罗丝 活成最帅气女人模样

打破性别桎梏 生日之际献上十个银幕形象

2018-03-20 12:26:29 来源：Mtime时光网

今天是澳大利亚女星鲁比·罗丝的32岁生日，时光网献上她在大银幕和小荧幕上的10个形象。
　　时光网讯　如果你近两年没少看大制作的爆米花大片儿，一定不会对于鲁比·罗丝，这个攻气十足、留着标志性短发、纹身多到数不清（实际上有65个）的中性美女感到陌生。

鲁比自编自演的“Break Free”

　　32年前的今天，鲁比出生在澳大利亚墨尔本，这位已经公开出柜的女星，同时还兼拥有演员、模特、DJ，和业余拳手等多重身份。她因在2014年一首名叫《Break Free》（冲破自由）的MV中，自编自演而名声大噪。在这段短短的MV中，鲁比由金色长发身着小礼服的美艳女星，一步步脱下高跟鞋，露出纹身，卸下妆容，剪短头发，绷带束胸，穿上中性服装，打破性别框架的桎梏，气场全开，帅到爆炸，让人们一下记住了这个带有邪魅微笑的女人。

　　鲁比因前两年在美剧《女子监狱》中的精彩表现，给观众们留下了极其深刻的印象。从2016年开始，鲁比更是像开了挂一样，参演了《生化危机6：终章》《极限特工：终极回归》《疾速特攻》《完美音调3》这一系列续集作品，简直是大银幕上哪里都能看到她飒爽的身影与凌厉的身手。

　　今年夏天，鲁比与李冰冰杰森·斯坦森共同出演的《巨齿鲨》即将上映；明年，《疾速追杀》系列的第三部影片也会与观众们见面，让我们有更多机会对她的冷艳性感进行舔屏！

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 鲁比·罗丝 生日 女子监狱 极限特工 生化危机 疾速特攻 巨齿鲨
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鲁比·罗丝

鲁比·罗丝

Ruby Rose

职业：演员
女子监狱

女子监狱 (2013)

8.4

导演：迈克尔·特里姆

主演：泰勒·席林

生化危机：终章

生化危机：终章 (2016)

6.2

导演：保罗·安德森

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极限特工：终极回归 (2017)

6.6

导演：D·J·卡卢索

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疾速特攻

疾速特攻 (2017)

7.4

导演：查德·斯塔尔斯基

主演：基努·里维斯

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巨齿鲨 (2018)

0.0

导演：乔·德特杜巴

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完美音调3

完美音调3 (2017)

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