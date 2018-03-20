2018英皇电影发布新片单：林超贤将拍摄两部新片，一部和张家辉合作；甄子丹将搭档陈木胜拍摄新片《火拼》；“麦庄组合”打造《廉政风云·烟幕》；韦家辉搭档刘青云拍摄《神探大战》。

“麦庄组合”打造 《廉政风云·烟幕》 影帝影后实力飙戏

韦家辉搭档刘青云《神探大战》打造港式七宗罪





韦家辉再遇最佳拍档刘青云，与蔡卓妍、林峯投入一场别出心裁的新片《神探大战》。故事围绕一名自封“神探”的凶手与真正的“神探”鬼才，展开的一场斗智斗勇的港式七宗罪，在破案关键时刻，“神探”得知凶手下一个处决目标，静候凶手现身……

韦家辉透露毕竟有《神探》在先，此次开拍《神探大战》压力还是会有，但是相信自己会有进步。刘青云表示，与导演的默契度十分够，所以探讨的过程在他这里可以快速压缩，显示出对角色的信心。蔡卓妍表示与刘青云和韦家辉导演合作已是很多年前，现在成熟了一些，希望给到他们的感觉会有不同。林峯表示，自己之前一直演绎正面形象，很想尝试情绪极端的负面角色，所以这次也是很期待。





郑秀文搭档佟大为蔡卓妍 《圣荷西谋杀案》

交织惊心动魄的爱情三角恋故事

《圣荷西谋杀案》改编自香港著名作家庄梅岩的同名舞台剧，该剧曾获第19届香港舞台剧奖四大奖项、并先后三度公演，广受好评与欢迎；由《踏血寻梅》金像编剧翁子光改编，潘源良执导，郑秀文、佟大为、蔡卓妍组成崭新的搭档阵容，交织一段惊心动魄的爱情三角恋。

主演郑秀文表示，她十分看重角色的立体感，本身就有很多阴暗面，对于一个演员来说，能接到这样的角色很幸福，感觉终于可以有一个展现实力的机会。佟大为表示，影片剧情十分悬疑，阿Sa的表现会给大家惊喜，而人物关系能够成立，郑秀文亦贡献了十分强大的演技实力。阿Sa坦言《圣荷西谋杀案》是自己比较少接触到的题材，每一场戏结束后都期待下一场还会碰撞出什么火花。

陈木胜携手甄子丹《火拼》南美毒贩

刘伟恒执导第二部作品《某日某月》





巡礼上还曝光了另一部动作大片《火拼》，由曾执导多部出色警匪动作片的陈木胜监制及执导，甄子丹监制及主演。影片讲述了香港前高级督察黎亦津得知妻子在海外执行机密任务时生死不明，赶去营救却被匪徒和当地警察双重追杀，意外发现惊天内幕的故事。

陈木胜直言与甄子丹的合作已经期待了好久，这次回归警匪动作片，将全面升级制作，火力全开，直入南美拍摄毒枭集团的军火世界，一定是一部大场面、极具视觉冲击力的新片。





刘伟恒导演继《王家欣》后第二部执导作品《某日某月》，由素颜上阵清秀可人的汤怡首度担任女主角，新鲜搭配已成俊美少年的《忘不了》童星原岛大地，演绎一段充满情怀、令人刻骨铭心的初恋，九十年代集体回忆重现眼前。

蔡卓妍联袂吴慷仁 演绎《非分熟女》的成长故事

《原谅他77次》原班人马打造爱情续篇《感动我77次》





《非分熟女》由曾获香港电影金像奖新晋导演奖的曾翠珊执导，杨宝文监制，当蔡卓妍搭档台湾视帝影帝吴慷仁。故事聚焦独生女小敏，结婚多年却未尝与丈夫灵欲一致；其后邂逅型男厨师家豪，在闷热潮湿的厨房，食欲色欲同时升华，踏出女性身体自主第一步，探索更多生命中的可能性…

《原谅他77次》票房及口碑均创下佳绩，台前幕后原班人马再度携手开拍延续篇，经历一段爱情风波，相处印记由“原谅”变“感动”，这一次男女主角将会走进一段“爱情的坟墓”——婚姻，周柏豪能否用真情感动蔡卓妍，有个真正Happy Ending呢？

邱礼涛导演表示自己一直拍的是动作片警匪片，所以有拍爱情片的机会他十分珍惜。阿Sa则透露，这次有拍出了爱情的另一面。周柏豪表示这一部的男主角人设好像有稍稍优质一些，并于现场为阿Sa送上巨型钻石戒指，给卫诗雅准备了《原谅他77次》的笔记本。

编辑：隐饮