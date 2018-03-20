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性感妖娆！倪妮登陆4月杂志封面

实力诠释时尚慵懒风 风格自成一派

2018-03-20 17:00:56 来源：Mtime时光网

不论是什么样的风格她都能游刃有余的驾驭，倪妮式的大片总有惊喜。简单、自然自成一派。
　　时光网讯 今日，倪妮为《时尚COSMO》拍摄的4月刊封面大片曝光。大片中，倪妮身穿条纹V领毛衣，慵懒姿态尽显。据悉，这是倪妮第六次登上《时尚COSMO》封面，也是倪妮为《时尚COSMO》拍摄的第十张封面大片。

　　不论是什么样的风格她都能游刃有余的驾驭，倪妮式的大片总有惊喜。简单、自然自成一派。

   编辑：汀

关键词： 倪妮 时尚大片
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倪妮

倪妮

Ni Ni

职业：演员

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