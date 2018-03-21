三位主演都认为拍摄《环太平洋：雷霆再起》是一件很酷的事情。已经出演了两部《星球大战》电影的约翰·波耶加感叹，“同样是科幻片，它和《星球大战》截然不同。”





距离前作战乱结束十年之后的2035年，外星“先驱”仍对地球蠢蠢欲动，当海底虫洞再次被打开，进化而来的怪兽更加庞大且智慧，它们似乎酝酿着更具威胁的阴谋，地球再次陷入被巨兽侵袭的危机。面对机甲驾驶员的短缺，杰克（约翰·波耶加 饰）与奈特（斯科特·伊斯特伍德 饰）这对曾经的机甲驾驶员搭档再次联手，不得不冒险率领从未有过实战经验的机甲学员们奋起抵抗，为守护住人类最后的希望与怪兽展开硬碰硬的激烈一战……





更强大的怪兽，更青春的机甲驾驶员，《环太平洋：雷霆再起》在前作基础之上无疑作出了众多调整与升级。《环太平洋》在2013年的内地影市拿走了6.99亿的票房，续作能否继续卖座，甚至更上一层楼？答案很快就将揭晓。















约翰·波耶加和斯科特·伊斯特伍德的角色作为新一代机甲战士中的“老司机”，不仅将驾驶“复仇流浪者号”机甲迎战怪兽，还要负责训练新人。卡莉·史派妮饰演的阿玛拉·纳玛尼正是新人中的佼佼者，她将和另外两位同伴一起驾驶“凤凰游击士”号。











三位演员生活中的关系和片中角色颇有些相似的地方： 约翰·波耶加出演了《星球大战》系列，在好莱坞已经声名鹊起，在《环太平洋：雷霆再起》中不仅是主演，还是制片人；作为大导演克林特·伊斯特伍德的儿子，斯科特·伊斯特伍德也早已是很成熟的演员，《速度与激情8》、《自杀小队》等一线商业大片中也能时常见到他的身影；卡莉·史派妮则初出茅庐，《环太平洋：雷霆再起》是她第一部电影作品。她自己也坦言，在片场向两位前辈学到了不少东西，“拍戏的过程简直像在上表演课。”





三人的共同点是，他们都认为拍摄《环太平洋：雷霆再起》是一件很酷的事情。已经出演了两部《星球大战》电影的约翰·波耶加感叹，“同样是科幻片，它和《星球大战》截然不同。”