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2018-03-21 08:15:57 来源：Mtime时光网

“环太2”主创专访

时隔五年，机甲战士又回来了

专访主演约翰·波耶加

“它和《星球大战》截然不同”

专访斯科特伊斯特伍德

“我和父亲不怎么聊电影”

专访主演卡莉·史派妮

“拿到角色时，我狂跑不止”

三位主演都认为拍摄《环太平洋：雷霆再起》是一件很酷的事情。已经出演了两部《星球大战》电影的约翰·波耶加感叹，“同样是科幻片，它和《星球大战》截然不同。”
      时光网特稿 时隔五年，科幻大片《环太平洋》的续集《环太平洋：雷霆再起》终于要和中国观众见面了。

      距离前作战乱结束十年之后的2035年，外星“先驱”仍对地球蠢蠢欲动，当海底虫洞再次被打开，进化而来的怪兽更加庞大且智慧，它们似乎酝酿着更具威胁的阴谋，地球再次陷入被巨兽侵袭的危机。面对机甲驾驶员的短缺，杰克（约翰·波耶加 饰）与奈特（斯科特·伊斯特伍德 饰）这对曾经的机甲驾驶员搭档再次联手，不得不冒险率领从未有过实战经验的机甲学员们奋起抵抗，为守护住人类最后的希望与怪兽展开硬碰硬的激烈一战……

      更强大的怪兽，更青春的机甲驾驶员，《环太平洋：雷霆再起》在前作基础之上无疑作出了众多调整与升级。《环太平洋》在2013年的内地影市拿走了6.99亿的票房，续作能否继续卖座，甚至更上一层楼？答案很快就将揭晓。

      去年，《环太平洋：雷霆再起》还在青岛万达影视基地紧锣密鼓地拍摄，剧组在摄影棚中搭建了片中的重点场景莫玉兰军事基地，约翰·波耶加斯科特·伊斯特伍德卡莉·史派妮在“军事基地”接受了时光网的专访。



      约翰·波耶加和斯科特·伊斯特伍德的角色作为新一代机甲战士中的“老司机”，不仅将驾驶“复仇流浪者号”机甲迎战怪兽，还要负责训练新人。卡莉·史派妮饰演的阿玛拉·纳玛尼正是新人中的佼佼者，她将和另外两位同伴一起驾驶“凤凰游击士”号。



      三位演员生活中的关系和片中角色颇有些相似的地方： 约翰·波耶加出演了《星球大战》系列，在好莱坞已经声名鹊起，在《环太平洋：雷霆再起》中不仅是主演，还是制片人；作为大导演克林特·伊斯特伍德的儿子，斯科特·伊斯特伍德也早已是很成熟的演员，《速度与激情8》、《自杀小队》等一线商业大片中也能时常见到他的身影；卡莉·史派妮则初出茅庐，《环太平洋：雷霆再起》是她第一部电影作品。她自己也坦言，在片场向两位前辈学到了不少东西，“拍戏的过程简直像在上表演课。”

      三人的共同点是，他们都认为拍摄《环太平洋：雷霆再起》是一件很酷的事情。已经出演了两部《星球大战》电影的约翰·波耶加感叹，“同样是科幻片，它和《星球大战》截然不同。”

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关键词： 环太平洋：雷霆再起 约翰·波耶加 卡莉·史派妮 斯科特·伊斯特伍德

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