老实人约翰·波耶加还坦荡爆料黑历史：他因为手头紧看了盗版《环太平洋》。没想到短短五年时间，当年看盗版的穷小子已经摇身一变，成了续集的男一号兼制片人。

续集继承了托罗导演前作的世界构架，也沿用了托罗在第一版剧本中将机甲黑化的故事构想，麻子、“科学组”与元老级机甲复仇流浪者的回归尤其能够引燃前作影迷的兴奋点。在熟悉的面孔之外，迪奈特塑造的怪兽与机甲世界已经和记忆中不太一样了。

杜绝模仿！ 迪奈特续写“陀螺”的世界

Mtime：接拍本片之后，你和吉尔莫德尔托罗聊过吗？他有没有给你什么建议？













Mtime： 当时他已经写了一个续集的剧本，那他的剧本有没有任何内容保留到了本片中？





斯蒂文·S·迪奈特：我们肯定保留了他的一些元素，他的剧本设定了一个邪恶的机甲，我很喜欢这个设定，所以我想往这个方向探索，他的剧本里有很多我喜欢的细节，我想尽量把这些元素融进我的故事。





《环太平洋》打造的机甲"前辈"们 本片引入了一批全新的机甲，在设计这些机甲的时候，对你来说最重要的是什么？





斯蒂文·S·迪奈特：首先，在视觉上一定要酷炫有趣，当我带着心里孩子气的那面看着这些机甲的时候，我经常会问自己，这能做出好玩的玩具吗？因为我一直觉得自己还是个孩子，而且我想玩这些机甲。另外我们要确保每台机甲都各不相同，让观众能清晰地区分不同的机甲，我只希望它们能刺激又好玩，





Mtime： 你最喜欢设计的是哪一台机甲？





斯蒂文·S·迪奈特：我觉得每次回答这个问题，我的答案都不一样，机甲的概念设计是工业光魔公司负责的，我们有个房间叫“墙画室”，因为墙上贴满了概念设计图，最新的机甲设计刚送进来，我一眼就看中了我喜欢的那台，那就是军刀雅典娜，它的原始设计图和影片中的形象一模一样，那个设计太酷了，有强烈的日式动画感，我一直都很喜欢军刀雅典娜。





续集掀起了一场“机甲革命” 我这些机甲的名字很有意思，你是怎么想出这些超酷的名字的？





斯蒂文·S·迪奈特：取名好痛苦，我有一个编剧团队负责故事，我们在编剧室里花了整整两天时间，就为了给机甲和怪兽取名字，我们有一墙的名字和点子，很多时候我们很喜欢名字中的一部分，却不喜欢另一部分，所以我们做了很多排列组合，我们希望它听上去有第一部《环太平洋》的感觉，所以我们花了整整两天时间才把名字取好。





Mtime： 新一代的机甲动作更快，打斗也更偏功夫化，这个变化是怎么想出来的？





斯蒂文·S·迪奈特：我是这样想的，通道在十年前已经封闭了，在第一部的片尾，所有的机甲全都报销了，所以人类有十年的时间重新设计机甲，思考如何把它们做得更好、更强、更快，升级它们的武器，我希望本片给人感觉像是一次机甲革命，危险流浪者、红色风暴是今天的机甲的元祖，而这些都是升级版。





机甲是什么？看视频了解一下 新机甲的战斗风格和之前的真的差别很大





斯蒂文·S·迪奈特：我希望每台机甲都有自己的战斗风格，我们效仿电子游戏，赋予每台机甲一个大招，比如英勇保护者有电弧鞭，复仇流浪者有引力弹弓，军刀雅典娜有离子双刃，还可以组合成一把大剑，凤凰游击士有旋涡磁轨炮，我们希望每台机甲都有自己的风格，部分原因在于，我们希望机甲的动作能够反映驾驶者的性格，比如约翰·波耶加和斯科特·伊斯特伍德的角色，给人感觉更像拳击手，而军刀雅典娜更像是一个武术大师，所以每台机甲都不太一样。





Mtime： 我们在最后大战的时候看到了高达巨像，你还在影片里藏了哪些彩蛋让观众去找吗？