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2018-03-25 08:21:31 来源：Mtime时光网

托罗:不要模仿第一部

迪奈特首导大片掀起"机甲革命"

从看盗版到演男一号

约翰波耶加自曝当年黑历史

"舞王"伊斯特伍德?

小东木:波耶加跟我斗舞肯定输

来中国像到另一个星球

万达摄影棚和密苏里老家差不多大

科学组期待剧情反转

查理·戴&伯恩·戈曼谈回归

《环太平洋2》剧组带时光网友走近制作幕后世界：托罗将续集交给迪奈特时曾嘱咐他不要模仿前作，男主角兼制片人约翰·波耶加还自曝当年穷到只能看盗版的往事......

“环太”系列的招牌：机甲大战怪兽

　　时光网特稿 “不要模仿我的《环太平洋》，我希望你拍出你自己的电影”——这是吉尔莫·德尔·托罗将他一手打造的科幻系列托付给斯蒂文·S·迪奈特时做的叮嘱。吃下"陀螺"给的这颗定心丸，第一次执导商业大片的迪奈特带着好莱坞的新生代们在续集《环太平洋：雷霆再起》（下称“环太平洋2”）里大展拳脚。

　　续集继承了托罗导演前作的世界构架，也沿用了托罗在第一版剧本中将机甲黑化的故事构想，麻子、“科学组”与元老级机甲复仇流浪者的回归尤其能够引燃前作影迷的兴奋点。在熟悉的面孔之外，迪奈特塑造的怪兽与机甲世界已经和记忆中不太一样了。

新生代挑大梁

　　影片上映前夕，导演迪奈特携约翰·波耶加斯科特·伊斯特伍德等主演接受我们的独家专访，谈起他们如何将自己的“机甲怪兽”情结注入到托罗的世界里。

　　老实人约翰·波耶加还坦荡爆料黑历史：他因为手头紧看了盗版《环太平洋》。没想到短短五年时间，当年看盗版的穷小子已经摇身一变，成了续集的男一号兼制片人。

杜绝模仿！迪奈特续写“陀螺”的世界

Mtime：接拍本片之后，你和吉尔莫德尔托罗聊过吗？他有没有给你什么建议？

《环太平洋2》是迪奈特执导的首部商业大片

斯蒂文·S·迪奈特：有的，刚拿到这份工作时，我就和好几个人见了面，最后一个见的就是吉尔莫·德尔·托罗，要执导这部电影，我需要他的祝福，我一直都是吉尔莫的超级粉丝，从《魔鬼银爪》以来，他的电影我都是在电影院看的，我收集了他所有的DVD，还有周边制作书籍，他真的很有才华，我觉得他是个真正的天才。

第一次和他坐下来，向他讲述我想讲的故事，他非常激动，也给了我很多建议，但最让我感动的是，他说：“我要去拍《水形物语》”，这也是为什么他没有执导本片，因为档期有冲突，他说“我拍这部电影会很忙，但如果你有什么需要，请一定联系我，”我一直都记得他对我说：“我要你拍出属于你的《环太平洋》，不要模仿我的《环太平洋》，我希望你拍出你自己的电影，这才是拍摄电影的最佳方式，”这是一个很宝贵的建议，让我可以放开手脚，拍出属于我自己的电影。

Mtime：当时他已经写了一个续集的剧本，那他的剧本有没有任何内容保留到了本片中？

斯蒂文·S·迪奈特：我们肯定保留了他的一些元素，他的剧本设定了一个邪恶的机甲，我很喜欢这个设定，所以我想往这个方向探索，他的剧本里有很多我喜欢的细节，我想尽量把这些元素融进我的故事。

《环太平洋》打造的机甲"前辈"们

Mtime：本片引入了一批全新的机甲，在设计这些机甲的时候，对你来说最重要的是什么？

斯蒂文·S·迪奈特：首先，在视觉上一定要酷炫有趣，当我带着心里孩子气的那面看着这些机甲的时候，我经常会问自己，这能做出好玩的玩具吗？因为我一直觉得自己还是个孩子，而且我想玩这些机甲。另外我们要确保每台机甲都各不相同，让观众能清晰地区分不同的机甲，我只希望它们能刺激又好玩，

Mtime：你最喜欢设计的是哪一台机甲？

斯蒂文·S·迪奈特：我觉得每次回答这个问题，我的答案都不一样，机甲的概念设计是工业光魔公司负责的，我们有个房间叫“墙画室”，因为墙上贴满了概念设计图，最新的机甲设计刚送进来，我一眼就看中了我喜欢的那台，那就是军刀雅典娜，它的原始设计图和影片中的形象一模一样，那个设计太酷了，有强烈的日式动画感，我一直都很喜欢军刀雅典娜。

续集掀起了一场“机甲革命”

Mtime：我这些机甲的名字很有意思，你是怎么想出这些超酷的名字的？

斯蒂文·S·迪奈特：取名好痛苦，我有一个编剧团队负责故事，我们在编剧室里花了整整两天时间，就为了给机甲和怪兽取名字，我们有一墙的名字和点子，很多时候我们很喜欢名字中的一部分，却不喜欢另一部分，所以我们做了很多排列组合，我们希望它听上去有第一部《环太平洋》的感觉，所以我们花了整整两天时间才把名字取好。

Mtime：新一代的机甲动作更快，打斗也更偏功夫化，这个变化是怎么想出来的？

斯蒂文·S·迪奈特：我是这样想的，通道在十年前已经封闭了，在第一部的片尾，所有的机甲全都报销了，所以人类有十年的时间重新设计机甲，思考如何把它们做得更好、更强、更快，升级它们的武器，我希望本片给人感觉像是一次机甲革命，危险流浪者、红色风暴是今天的机甲的元祖，而这些都是升级版。

机甲是什么？看视频了解一下

Mtime：新机甲的战斗风格和之前的真的差别很大

斯蒂文·S·迪奈特：我希望每台机甲都有自己的战斗风格，我们效仿电子游戏，赋予每台机甲一个大招，比如英勇保护者有电弧鞭，复仇流浪者有引力弹弓，军刀雅典娜有离子双刃，还可以组合成一把大剑，凤凰游击士有旋涡磁轨炮，我们希望每台机甲都有自己的风格，部分原因在于，我们希望机甲的动作能够反映驾驶者的性格，比如约翰·波耶加和斯科特·伊斯特伍德的角色，给人感觉更像拳击手，而军刀雅典娜更像是一个武术大师，所以每台机甲都不太一样。

Mtime：我们在最后大战的时候看到了高达巨像，你还在影片里藏了哪些彩蛋让观众去找吗？

斯蒂文·S·迪奈特：我很喜欢《异形》和整个《异形》系列，所以如果你非常仔细看的话，片中会有一个致敬异形的彩蛋，我不会告诉你具体在哪里，你可以自己去


找。

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关键词： 环太平洋2 专访

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