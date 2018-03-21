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"我们这一天"第二季完结留下哪些伏笔?

主创答观众疑惑 第三季会是"最有野心"一季

2018-03-21 16:17:38 来源：Mtime时光网

《我们这一天》第二季完结，留下许多让粉丝们无比期待的伏笔，在不剧透的情况下，剧集主创丹·弗格曼日前在西南偏南电影节上，回答了一点点关于第三季走向的问题。


　　时光网洛杉矶讯　上周二，横扫今年影视奖项的超火美剧《我们这一天》第二季的完结篇精彩播出，不知道你们看完哭了没？

　　《我们这一天》二季表现亮眼，完结篇继续蝉联，成为播出当晚的收视冠军。虽然比起第一季完结篇的收视率稍跌一点，第二季的这一季终集，18岁到49岁之间成人观众收视率仍旧高达2.7，相当于1099万美国观众准时收看，比起上周增长了约20％。

Kate终于解开心结 与Toby喜结良缘

　　第二季延续了暖心节奏，完结篇通过Kate（克丽丝·梅斯饰）和Toby（克里斯·沙利文饰）的婚礼，铺陈Pearson一家人终于释怀失去杰克的伤痛。中间穿插了其他角色的故事线（比如利丽克·罗斯饰的Deja），还有新角色（梅兰妮·利伯德誓言的Beth表妹Zoe）的加入，吊足观众胃口，替第三季铺路主创。主创丹·弗格曼日前在西偏西南电影节上，除了解释第二季完结篇的剧情选择，有像打太极一样，回答了一点点有关第三季的问题。

　　还没看第二季最后一集的铁粉们注意：以下有剧透，以下有剧透，以下有剧透重要的事情说三次！

　　《我们这一天》引人入胜的元素之一，就是能够很优雅地处理一不小心就会沦为矫揉造作的剧情，而且每一集都会替主角添加新的一面个性，且从不与前情违和。举例来说，个性鲜明的Toby，在第二季完结篇中，彻底展现自己集结了Kate生命中，最重要三个男人的个性，所以Kate会选择和Toby成家再合理不过。

KaToby的婚礼虽然经历种种波折，最终圆满礼成

　　首先，Toby就像Kevin（贾斯汀·哈特雷饰）和Jack（米洛·文堤米利亚饰）有酗酒问题一样，自己也存在忧郁症的问题，需要Kate照顾陪伴。还有更多小细节，例如：Kate的婚礼有些细节实在诡异，先把爸爸Jack的骨灰坛放在宾客签到簿旁，再要把Jack送给她的上衣别在婚纱外面，做为婚礼“旧物”（something old）等，Toby都样样顺从。

　　结果Toby居然忘记打包这件上衣，还想方设法要回家拿。如此把Kate当公主一样宠爱，着实是Jack的缩影。Toby还说了一句类似于“如果我的爱人拎着（情感）包袱，我会付手续费。“肉麻当有趣成这样，不就是Randall（斯特尔林·K·布朗饰）的专长吗！

　　第二季完结篇不断让观众提心吊胆，担心Kate是不是要当落跑新娘了！婚礼当天早上，Kate没交代要上哪去，拿着手机钱包车钥匙就往外跑，玩儿失踪，让Kevin和Randall四处找半天。两人在车上开始检讨是不是太自私，太专注自己的生活和挣扎，而忽略要照顾Kate的责任和义务。虽然Kevin和Randall从小并不是时时对付，，但Kate是两人最重要的共同点。


兄弟俩不知道自己算不算称职的哥哥

　　虽然达不到哭点等级，但兄弟俩在检讨自己是不是不称职的哥哥这一幕，确实挺暖心。（相信一直以来，许多观众看在他们各自有问题要处理的份上，已经憋了两季不想戳破他们。但这一幕绝对让人忍不住翻白眼，很受不了地对着电视说： “你们现在才知道啊！”）

　　Kate之后打电话给妈妈Rebecca（曼迪·摩饰），跟她诉说自己在婚礼前好几晚都做梦，幻想爸爸妈妈的40周年婚礼纪念日上，更新了婚姻誓，Pearson一家人都非常幸福快乐。Rebecca露出了怀念Jack的笑容，然后问了一句， “那梦中Toby在做什么呢？我猜他一定在逗你笑得很开心？” Kate才惊觉：糟糕，未婚夫不在梦中！这会观众像是少踩空一阶楼梯一样心一沉，不会真的要上演落跑新娘吧……

新加入的角色Zoe十分讨喜

　　随着剧情发展，编剧赚人热泪的功力开始大发威。Rebecca和Kate在婚礼开始前，一场释尽前嫌的对话让我泪洒办公室……Kevin和Randall的婚礼致词都拿自己开玩笑，然后再变得正经，边分享感悟到的人生道理，边祝福妹妹婚姻幸福。Kevin的致词中，邀请Pearson一家深吸一口气，吐出后象征一起放下失去Jack的伤痛，也是极催泪啊！

　　第二季完结篇介绍了几位新角色，包含Toby那对争吵不休的父母，以及Beth的摄影师表妹Zoe。另外，被亲生妈妈认真决定弃养的Deja重新住回Randall家，等待法院判决解放监护权后，Randall与Beth才能合法领养Deja。可是被弃养是压倒Deja幼小心灵的最后一根稻草，个性大转变，在家中要不就不讲话，要不一开口就是欠揍小屁孩。虽然曾短暂 “转正”，但受到刺激又变回愤怒叛的逆小孩一枚，更拿棒球棒狠狠地砸烂Randall的爱车。

　　那么第二季的季终集，都为第三季铺下了哪些伏笔呢？Kevin手中拿着爸爸Jack与叔叔Nick的旧照片，与Zoe一起搭飞机前往越南；白发苍苍的Randall对着长大成人的Tess（Iantha Richardson饰）说：“是时候要去见她了”；Toby看似忧郁症又发作，窝在床上眼神呆滞，Kate进房间告诉他“医生要我们过去讨论你的药“等。

Deja未来该何去何从？

　　所以说，Kevin和Zoe是怎么搭上线的？Randall口中的 “她” 是指谁？又是什么事情触发了Toby的忧郁症？另外未解的谜题还有——Rebecca和Miguel（乔恩·乌尔塔斯饰）透过脸书开始联络后，是怎么走在一起的？Jack的弟弟是什么状况？第三季似乎会加入更多家庭成员，有了Zoe和Toby的父母，Toby连婚礼都不来参加的弟弟会不会现身？Deja的未来又在哪里？会待在Randall家，还是会和有共同经历的Zoe要好？

　　在前些日子举行的西南偏南（SXSW）电影节上，在不剧透的大前提下，弗格曼和主演们也稍微解答了几个问题：

　　1. 白发苍苍的Randall对着长大成人的Tess说：“是时候要去见她了”，这部分激发了多种粉丝理论——Beth到哪去了？为什么Randall没有戴婚戒？是两人婚姻触礁吗？虽然编剧没有正面回答这些问题，但也辟谣了一番。首先弗格曼表示，从未计划要让Randall和Beth的婚姻发生问题，也证实这段对话是发生在13年后的未来，第三季中也会清楚解释前因后果，“我相信观众会满意这一段的剧情发展。”


这个Tess的选角也是神了，和小时候的她简直一模一样

　　2. 那Kevin手中拿着Jack旧照片，与Zoe一起搭飞机前往越南这一段，又是怎么回事呢？尤其第二季完结篇中，Kevin的“非正式”伴娘Madison（凯特琳·汤普森饰）似乎和Kevin眉来眼去，结果怎么变成跟Zoe搭上了？原来弗格曼是因私人原因 “斩断” 了这段从未有机会发展的 “抓马”（drama）。

丹与Madison的扮演者凯特琳是现实中的夫妇

　　饰演Madison的演员凯特琳·汤普森，现实生活中其实是弗格曼的老婆，弗格曼说：“所以我得盯着他们的发展……所以不会再发生了。”至于Kevin的新恋情，编剧和主演们是三缄其口，仅稍微透露，两人会遇到跨种族恋情的困难。而Kevin的酗酒问题也算是已经解决，弗格曼说：“他（Kevin）的人生开始走向正轨，开始了新的篇章”。

　　3. 再者，Toby的忧郁症是怎么又被触动呢？编剧和主演们透露，第三季中Toby会必须面对即使已经离异，仍旧争吵不休的父母。此外没有透露太多。

　　4. 至于饰演这位全民公认为最棒老公+老爸典范的米洛·文堤米利亚，口风紧到只透露，第三季中会有更多在越战时期的经历，以及一场浪漫的 “起源故事” 。弗格曼则追加，第三季中Jack的故事聚焦在年轻时期，很多部分是他与Rebecca的爱情故事，所以会在这部分多着墨。

　　5. 第二季结尾，弗格曼最主要想要让Pearson一家人走出失去Jack的伤痛，而第三季则会让出空间给Jack和他的家人，“这将是我们目前最有野心的一季。”


这张Jack与Nick的越战时期照片 下一季还会衍生出怎样的剧情？

　　《我们这一天》第三季预计今年秋季上映，观众朋友们准备好面纸，咱暑假后再见。

作者：Stephanie Wu   编辑：甄甏甏

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关键词： 我们这一天 美剧 StephanieWu
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