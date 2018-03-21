《我们这一天》第二季完结，留下许多让粉丝们无比期待的伏笔，在不剧透的情况下，剧集主创丹·弗格曼日前在西南偏南电影节上，回答了一点点关于第三季走向的问题。



















还没看第二季最后一集的铁粉们注意： 以下有剧透，以下有剧透，以下有剧透 重要的事情说三次！

















第二季完结篇不断让观众提心吊胆，担心Kate是不是要当落跑新娘了！婚礼当天早上，Kate没交代要上哪去，拿着手机钱包车钥匙就往外跑，玩儿失踪，让Kevin和Randall四处找半天。两人在车上开始检讨是不是太自私，太专注自己的生活和挣扎，而忽略要照顾Kate的责任和义务。虽然Kevin和Randall从小并不是时时对付，，但Kate是两人最重要的共同点。







兄弟俩不知道自己算不算称职的哥哥





虽然达不到哭点等级，但兄弟俩在检讨自己是不是不称职的哥哥这一幕，确实挺暖心。（相信一直以来，许多观众看在他们各自有问题要处理的份上，已经憋了两季不想戳破他们。但这一幕绝对让人忍不住翻白眼，很受不了地对着电视说： “你们现在才知道啊！”）







新加入的角色Zoe十分讨喜 随着剧情发展，编剧赚人热泪的功力开始大发威。Rebecca和Kate在婚礼开始前，一场释尽前嫌的对话让我泪洒办公室……Kevin和Randall的婚礼致词都拿自己开玩笑，然后再变得正经，边分享感悟到的人生道理，边祝福妹妹婚姻幸福。Kevin的致词中，邀请Pearson一家深吸一口气，吐出后象征一起放下失去Jack的伤痛，也是极催泪啊！





第二季完结篇介绍了几位新角色，包含Toby那对争吵不休的父母，以及Beth的摄影师表妹Zoe。另外，被亲生妈妈认真决定弃养的Deja重新住回Randall家，等待法院判决解放监护权后，Randall与Beth才能合法领养Deja。可是被弃养是压倒Deja幼小心灵的最后一根稻草，个性大转变，在家中要不就不讲话，要不一开口就是欠揍小屁孩。虽然曾短暂 “转正”，但受到刺激又变回愤怒叛的逆小孩一枚，更拿棒球棒狠狠地砸烂Randall的爱车。













在前些日子举行的西南偏南（SXSW）电影节上，在不剧透的大前提下，弗格曼和主演们也稍微解答了几个问题：





1. 白发苍苍的Randall对着长大成人的Tess说：“是时候要去见她了”，这部分激发了多种粉丝理论——Beth到哪去了？为什么Randall没有戴婚戒？是两人婚姻触礁吗？虽然编剧没有正面回答这些问题，但也辟谣了一番。首先弗格曼表示，从未计划要让Randall和Beth的婚姻发生问题，也证实这段对话是发生在13年后的未来，第三季中也会清楚解释前因后果，“我相信观众会满意这一段的剧情发展。”







这个Tess的选角也是神了，和小时候的她简直一模一样









丹与Madison的扮演者凯特琳是现实中的夫妇 饰演Madison的演员 凯特琳·汤普森 ，现实生活中其实是弗格曼的老婆，弗格曼说：“所以我得盯着他们的发展……所以不会再发生了。”至于Kevin的新恋情，编剧和主演们是三缄其口，仅稍微透露，两人会遇到跨种族恋情的困难。而Kevin的酗酒问题也算是已经解决，弗格曼说：“他（Kevin）的人生开始走向正轨，开始了新的篇章”。 ，弗格曼说：“所以我得盯着他们的发展……所以不会再发生了。”至于Kevin的新恋情，编剧和主演们是三缄其口，仅稍微透露，两人会遇到跨种族恋情的困难。而Kevin的酗酒问题也算是已经解决，弗格曼说：“他（Kevin）的人生开始走向正轨，开始了新的篇章”。





3. 再者，Toby的忧郁症是怎么又被触动呢？编剧和主演们透露，第三季中Toby会必须面对即使已经离异，仍旧争吵不休的父母。此外没有透露太多。









5. 第二季结尾，弗格曼最主要想要让Pearson一家人走出失去Jack的伤痛，而第三季则会让出空间给Jack和他的家人，“这将是我们目前最有野心的一季。”







这张Jack与Nick的越战时期照片 下一季还会衍生出怎样的剧情？





《我们这一天》第三季预计今年秋季上映，观众朋友们准备好面纸，咱暑假后再见。