毫无疑问，道恩·强森现在是好莱坞最具商业号召力的电影男星，主演的电影屡屡创下票房佳绩，而且还能驾驭不同的题材和角色，即便是现在的汤姆·克鲁斯，也只能依靠《碟中谍》系列来维持商业片的号召力。





而强森近几年上映的作品《勇敢者游戏2》《速度与激情8》《海洋奇缘》《末日崩塌》等等，票房冲高不说，而且类型上涵盖了奇幻片、动作片、动画片、灾难片，能够轻松驾驭这么多类型的好莱坞男星，现在恐怕只有道恩·强森一人了。





所以说，强森很忙，未来几年的档期已经排得满满当当的了，他还放言说：“2024年我准备竞选美国总统，这可不是心血来潮。”先不说竞选，就让我们先看看强森未来的新片阵容吧——



