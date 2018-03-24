巨石强森很忙！好莱坞六大公司通吃
超过10部电影等他开工 2024年竞选总统！
强森很忙，近年来他已经把好莱坞六大公司的电影都主演了一遍，可见其号召力之前，未来几年，他还有那些商业大片待映呢？→
2018-03-24 07:59:57 来源：Mtime时光网
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导语
毫无疑问，道恩·强森现在是好莱坞最具商业号召力的电影男星，主演的电影屡屡创下票房佳绩，而且还能驾驭不同的题材和角色，即便是现在的汤姆·克鲁斯，也只能依靠《碟中谍》系列来维持商业片的号召力。
而强森近几年上映的作品《勇敢者游戏2》《速度与激情8》《海洋奇缘》《末日崩塌》等等，票房冲高不说，而且类型上涵盖了奇幻片、动作片、动画片、灾难片，能够轻松驾驭这么多类型的好莱坞男星，现在恐怕只有道恩·强森一人了。
所以说，强森很忙，未来几年的档期已经排得满满当当的了，他还放言说：“2024年我准备竞选美国总统，这可不是心血来潮。”先不说竞选，就让我们先看看强森未来的新片阵容吧——
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《狂暴巨兽》2018
《狂暴巨兽》2018
类型：科幻、动作
前瞻：《狂暴巨兽》讲述了在美国生活的三头动物——白猩猩、狼和蜥蜴，在被一颗坠落卫星改变了基因之后，变成了硕大的怪兽，它们能够轻易破坏一座城市。戴维斯（道恩·强森饰）是白猩猩的饲养员，像是家人一样，阴差阳错，戴维斯就成了要拯救城市的人。
从人设来看，强森这次又是一个要拯救城市的大英雄，不同的地方在于，他要和三大巨兽战斗。情节和视觉效果方面是有突破的，而且大多数观众也青睐这种怪兽科幻片，只是强森显得那么弱小，怎么单挑三大巨兽呢？
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《摩天营救》2018
《摩天营救》2018
类型：动作
前瞻：这部片子里的强森又是一位孤胆英雄，但和他以往的电影不同的地方在于，他在片中饰演的是残疾人，威尔·福特（道恩·强森饰）是一名退伍军人，在执行任务重失去了一条腿，但是他担任着世界第一高楼珍珠大厦的安保工作。用福特的话来说：“这是一座垂直都市。”可以想象这座大厦不仅高耸入云，而且有成千上万的住户。
摩天大楼失火的电影之前也拍过，《摩天营救》之所以能拍出新意，也是在于强森这个角色，孤胆英雄如果在大厦中惩治纵火罪犯且要营救大厦居民，这样的故事，听起来就很吸引人。
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DC《沙赞》2019
DC《沙赞》2019
类型：科幻、喜剧、动作
前瞻：《沙赞》一开始是由强森饰演大反派黑亚当，但是在筹备过程中，道恩·强森最终放弃了出演，转而担任制片人。《沙赞》的大反派最终却也不是黑亚当了，改成超级反派希瓦纳博士，由马克·斯特朗出演，马克和强森在外型上还有几分相像。
制片方承诺，《沙赞》不会和之前的DC电影风格一样，这是一部喜剧片，能够给观众带来很多的欢乐，如此说来，强森没演真的可惜了，希望续集能让强森出演。
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《霍布斯与肖》2019
《霍布斯与肖》
类型：动作
前瞻：《速度与激情》的这部衍生片已经定档2019年7月26日，讲述霍布斯警官（道恩·强森饰）与杀手戴克哈德·肖（杰森·斯坦森饰）的故事。霍布斯和肖在《速度与激情8》里面的对手戏就很棒，所以环球影业开辟这个衍生片，如果成功的话，可能还会做成系列，《速激》系列永不停歇。
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《速度与激情9》2020
《速度与激情9》2020
类型：动作
前瞻：作为近年来好莱坞最卖座的系列电影之一，《速度与激情9》确定于2020年公映，这可是环球影业的招牌产品，少上映一部都会严重影响票房业绩。道恩·强森在最近两部的《速激》中的戏份都不是很多，所以才会开拍衍生片让他拓展这个人物。
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《勇敢者游戏2》2019
《勇敢者游戏2》2019
类型：奇幻、喜剧、动作
前瞻：《勇敢者游戏：决战丛林》在全球大卖9亿美元之后，续集开拍是板上钉钉的事情。这部由索尼哥伦比亚投拍的影片，把强森身上喜剧和动作的两大强项发挥的淋漓尽致，算下来，强森近期合作的影片几乎囊括了华纳、索尼、环球、迪士尼、派拉蒙，好莱坞六大基本凑齐了，可见强森受欢迎程度，现在已经很少有男明星能把六大公司的电影全部演一遍了。
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《末日崩塌2》
《末日崩塌2》
类型：灾难
前瞻：灾难片《末日崩塌》在2015年上映之后，就广受好评，全球票房4.7亿美元。续集开拍也在情理之中，影片还未定档，也是因为道恩·强森的档期太忙，到2020年都已经排满，这部续集的开拍只能瞄准2020年之后了。
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《地心历险记3》
《地心历险记3》
类型：奇幻、喜剧、冒险
前瞻：2012年的《地心历险记2》的口碑就不错，制作方新线电影公司早就想开拍第三部了，但一方面是剧本还不够完善，另一方面也是强森的档期太忙，这部奇幻片也只能往后排了。
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《黑亚当》《奇兵勇士》……
《黑亚当》《奇兵勇士》……
除了之前提到的电影，强森的未来电影计划还有很多，譬如DC的超级英雄电影《黑亚当》，还有其他公司的电影，诸如《奇兵勇士》《妖魔大闹唐人街》《丛林探险》《与家人并肩作战》等等，凭借强森的影响力，这些电影可不是说说而已，每一部开拍的机会都很大。当然，也要等强森分身有术才行。
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2024年强森竞选总统？
近日刚刚留名星光大道的巨石强森在接受媒体采访时表示将考虑尝试竞选一下总统职位，但也表示自己不能同时兼顾演艺事业和公职工作，鉴于他接下来的档期已经都安排好了，强森目前的计划是参与2024年的竞选活动。
强森说，“这绝对不是什么心血来潮、拍着自己胸膛说大话的事情，我是真的想做这件事。我知道政治也许并不是我现在特别擅长的事，但我会继续倾听人民的声音，继续学习，也会一直关注着在任总统的表现，关注着每一项政策的实施。我非常关心我们的国家，我非常关心我们的人民，特别是现在。”
祝强森在拍完了上述电影之后，腾出档期参加竞选，强森加油！