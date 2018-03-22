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网大盗窃港片IP？王晶向侵权者开炮

“港片IP破局重组”论坛王晶愤而离场

2018-03-22 12:16:13 来源：Mtime时光网

王晶直斥有些网大很无耻，“港片IP都是有版权的，现在网络大电影随便都可以拍赌片，如果每人给《赌神》创作人一万块，我估计我现在有500万。”另一位嘉宾魏君子回应“促进产业规范化是好事”。
      时光网讯 作为香港电影黄金时期的代表人物之一，导演王晶向“盗窃”香港电影IP的网络电影们开炮了。

      今日，“网络发行价值再生，港片IP的破局重组”论坛在香港举行，王晶也是列席嘉宾之一。在听完爱奇艺与奇树有鱼老总演讲后，有些“忍无可忍”的王晶直接开炮，“你们说的主题是致敬香港电影，在我看来这是网络电影集体盗窃香港IP。”

      王晶表示，“这些作品根本没有向知识产权拥有方支付任何费用，或者征求同意。像刚才说的票房最高的《笔仙大战贞子》，我不相信它拿了日本的版权，也不相信他们向《笔仙》那个电影拿过任何版权，我觉得是无耻！我觉得今天这个座谈根本不成立。发行价值再生，应该是版权拥有人价值再生，而不是盗窃的价值再生。港片IP都是有版权的。像现在网络大电影随便都可以拍赌片，如果每人给《赌神》创作人一万块，我估计我现在有500万。”

      在表明自己的态度后，王晶直接起身离场。到目前为止，王晶本人未就这一事件进一步表态。



       当天下午，当天论坛的另一位嘉宾魏君子在微博上回应此事，“为什么要尴尬？呼吁大家重视版权，促进产业规范化，大好事。这里面有误会，爱奇艺做这个论坛本意就是计划购买版权进行正规翻拍，我答应做嘉宾也是基于此。我完全支持王晶导演，后来大家有和他沟通，已消除误会。希望这是一个分水岭，后续有更多良性改变。 ”魏君子为著名电影作者，对香港电影颇有研究，曾著有《香港电影演义》、《香港电影史记》等作品。

   编辑：EN

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 王晶 IP
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王晶

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Jing Wong

职业：导演 | 编剧

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