王晶直斥有些网大很无耻，“港片IP都是有版权的，现在网络大电影随便都可以拍赌片，如果每人给《赌神》创作人一万块，我估计我现在有500万。”另一位嘉宾魏君子回应“促进产业规范化是好事”。





今日，“网络发行价值再生，港片IP的破局重组”论坛在香港举行，王晶也是列席嘉宾之一。在听完爱奇艺与奇树有鱼老总演讲后，有些“忍无可忍”的王晶直接开炮，“你们说的主题是致敬香港电影，在我看来这是网络电影集体盗窃香港IP。”









在表明自己的态度后，王晶直接起身离场。到目前为止，王晶本人未就这一事件进一步表态。











当天下午，当天论坛的另一位嘉宾魏君子在微博上回应此事，“为什么要尴尬？呼吁大家重视版权，促进产业规范化，大好事。这里面有误会，爱奇艺做这个论坛本意就是计划购买版权进行正规翻拍，我答应做嘉宾也是基于此。我完全支持王晶导演，后来大家有和他沟通，已消除误会。希望这是一个分水岭，后续有更多良性改变。 ”魏君子为著名电影作者，对香港电影颇有研究，曾著有《香港电影演义》、《香港电影史记》等作品。