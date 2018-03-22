死侍妖娆的高跟鞋





但是，笔者还是有义务提醒一下各位看官，千万不要被预告片给蒙蔽了，这可是《死侍2》的预告片啊，预告片和正片还是不能划上等号。





差点以为这位出租车司机是主角之一了





譬如，在预告片开场出现的出租车司机，占去了很多镜头，看着像是个重要角色，这个角色在《死侍》的时候就出场过，算是个出彩的配角，估计第二部也不会给他太多戏份，只是在预告片中亮相比较多。





电影里的电索（乔什·布洛林饰）





漫画中，死侍和电索可以并肩作战的战友





电索的刺杀目标，是变种人少年







新登场的变种人







更为关键的是，电索这个角色在《死侍2》的预告片中看着像是个大反派，死侍还组队和电索打架，但是在漫画原著中，死侍和电索可是一对死党，是好搭档！难道《死侍2》要讲述这两个超级英雄不打不相识？或者是编导大胆改编，直接让电索黑化，就是要站在死侍的对立面？





一切的一切都要等待正片上映后才知晓，目前影片正在美国举行内部试映会，有观众最高给《死侍2》打出98的高分，看来要比第一部还要精彩了？





据悉，《死侍2》定于今年5月18日北美上映，中国内地有望引进（否则中文版预告片也不会来的这么及时）。

这款预告片接近160秒，信息量超大，死侍在预告片中直接吐槽不要有第三部了，停在第二部最好，这样的大胆自嘲，让人大开眼界了。而且，死侍这次出门砸场子还穿上了红色高跟鞋，出门着急吗？