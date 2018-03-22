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小贱贱组团来袭？《死侍2》发中文新预告

踢场子还穿着高跟鞋！更多酷炫打斗曝光

2018-03-22 22:01:59 来源：Mtime时光网

《死侍2》第二款预告片终于来了！据悉，《死侍2》定于今年5月18日北美上映，中国内地有望引进（否则中文版预告片也不会来的这么及时）。
　　时光网讯 伴随着Air Supply的一首悠扬的歌曲《失落的爱》（all out of love），《死侍2》的第二款预告片来袭。这款预告片中给出了更多的猛料！

　　不负大家的等待，小贱贱死侍（瑞安·雷诺兹饰）在第二部中组队了，还定名为“X特遣队”。死侍不是单打独斗了，这一次他还要面对来自未来的强敌电索，死侍与电索为敌，是为了阻止电索杀害一个少年，这个死侍到底是好是坏？一半好一半坏吧。

X特遣队，死侍要回《X战警》宇宙了？

　　在《死侍》中出场的黄鼠狼、盲眼爱儿、艾丽·菲米斯特、钢力士齐齐回归第二部，当然还有新加盟的变种人角色，官方甚至还没有给出这些角色的名字，看来只能靠漫威迷去猜测了。

死侍妖娆的高跟鞋

　　这款预告片接近160秒，信息量超大，死侍在预告片中直接吐槽不要有第三部了，停在第二部最好，这样的大胆自嘲，让人大开眼界了。而且，死侍这次出门砸场子还穿上了红色高跟鞋，出门着急吗？

　　但是，笔者还是有义务提醒一下各位看官，千万不要被预告片给蒙蔽了，这可是《死侍2》的预告片啊，预告片和正片还是不能划上等号。

差点以为这位出租车司机是主角之一了

　　譬如，在预告片开场出现的出租车司机，占去了很多镜头，看着像是个重要角色，这个角色在《死侍》的时候就出场过，算是个出彩的配角，估计第二部也不会给他太多戏份，只是在预告片中亮相比较多。

电影里的电索（乔什·布洛林饰）

漫画中，死侍和电索可以并肩作战的战友

电索的刺杀目标，是变种人少年

新登场的变种人

　　更为关键的是，电索这个角色在《死侍2》的预告片中看着像是个大反派，死侍还组队和电索打架，但是在漫画原著中，死侍和电索可是一对死党，是好搭档！难道《死侍2》要讲述这两个超级英雄不打不相识？或者是编导大胆改编，直接让电索黑化，就是要站在死侍的对立面？

　　一切的一切都要等待正片上映后才知晓，目前影片正在美国举行内部试映会，有观众最高给《死侍2》打出98的高分，看来要比第一部还要精彩了？

　　据悉，《死侍2》定于今年5月18日北美上映，中国内地有望引进（否则中文版预告片也不会来的这么及时）。

   编辑：汀

关键词： 死侍2 预告片 视频
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职业：演员 | 制作人 | 编剧
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