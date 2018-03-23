银幕机甲盘点，直男有必要了解一下
《环太平洋2》上映回顾我们的机甲情结
“我来组成头部！”→
2018-03-23 08:46:14 来源：Mtime时光网
-
谈论机甲时，我们在谈论什么？
谈论机甲时，我们在谈论什么？
“我来组成头部！”
这是经典机甲动画《战神金刚》里巨大的机器人合体时的说出的台词。现在守在电视机前的小朋友可能没法体会，那个年代的我们听到这句话时的激动心情。每天放学后的5点30分或是6点，电视上总能看到巨大机器人的身影。
曾经那些保卫地球和平，守护人类文明的机器人已经在大银幕上越来越鲜见，取而代之的是各式各样的超级英雄，幸好我们还有《环太平洋》，当复仇流浪者的巨大身躯挺身而出，小心翼翼的穿梭在楼宇间与外星怪兽正面硬刚时，相信大部分直男都会肾上腺激素飙升，体会机甲特有的钢铁浪漫。
-
机甲和机器人不能划等号？
机甲和机器人不能划等号？
机甲≠机器人！虽然我们下意识的会将巨大的人形机甲称为机器人，但两者有着严格的区别。
机甲指的是“机械动力装甲”，在空想科学主义的文学、动漫、电影中经常能够见到。广义来讲，钢铁侠身上的那身钛金属铠甲就属于机甲，《机械战警》也是美式机甲的代表。由此可见美式机甲的特点：大多与人体比较贴合，重机械感，整体给人扎实实用之感。
而因为日本AGC文化在内地的强势，大部分观众对机甲的认识，更多的还是巨大的人形机甲，修饰性的审美元素点缀在其光滑的表面上，配色也较为花哨，而复杂的机械装置、管道线路都不会轻易显露，甚至有几分华而不实。
-
《环太平洋》系列
《环太平洋》系列
早在《环太平洋》第一部上映时，那时还没拿到奥斯卡小金人的导演吉尔莫·德尔·托罗就曾强调：“片中的不是机器人而是机甲！”《环太平洋》系列虽然有美国血统，但中的机甲更多的是继承了日式机甲的特点。
熟悉导演陀螺的朋友可能知道他是一位资深宅男，对日本机甲文化了如指掌，我们在《环太》机甲的设定中看到很多经典日本机甲动漫的元素，影片结尾致敬字幕中也能找到“哥斯拉之父”本多猪四郎的名字。而在采访中陀螺也大方的承认了自己的灵感来源：《铁人28号》《高达》《机动警察》等等。
-
《环太平洋》系列
《环太平洋》系列
《环太平洋》继承了很多经典机甲作品中的“主仆”操作系统，并支持等比例可视化战斗情境即时还原，方便驾驶员操作根据战场环境进行合理操作。在精神内核上，《环太平洋》系列将末日情结和小人物逆袭这样的标准类型片化的叙事融入其中。
该系列勾起了很多人对于巨大机甲的童年记忆，将男人心中的钢铁童话搬上了银幕。但首部影片上映时在北美票房表现不如预期，续集前景一度也并不明朗。如今《环太平洋2》终于上映，将会有四位不同型号的巨型机甲登场：复仇流浪者、凤凰游击士、英勇保护者、军刀雅典娜将守住太平洋的最后防线！
-
《魔神Z》系列
《魔神Z》系列
若要追根溯源，日式机甲可能是如今流行的搭乘式巨型机甲的始祖，同时也是超级系机器人的鼻祖。
“魔神Z”是兜十藏博士耗费15年心血制造的巨大战斗机器人，以锶合金所抽取出来的“光子力”作为动力来源。动画的剧情现在看来比较低幼向，日本漫画中热血、友情等元素也随处可见，还有那首经典的主题曲成为一代人的集体回忆。
《魔神Z》由日本著名漫画家永井豪创作，今年恰逢他漫画生涯五十周年，《魔神Z》也于今年1月推出了全新制作的剧场版动画电影，人物更加美型，战斗场面更加绚烂，还加入了局部3D增强视觉效果，但在老粉丝中毁誉参半。
-
《高达》系列
《高达》系列
虽然高达系列至今依然有着强大的生命力，但细究起来，该系列也是货真价实的70后。70年代《魔神Z》带起了机甲热，74年播出的《宇宙战舰大和号》更是将机甲的舞台搬到了宇宙。到了1978年，曾经参与过《阿童木》的富野由悠季开始着手创作一个新项目，这个项目便是《机动战士高达》。
1979年，高达系列第一部作品《机动战士高达0079》播出，联邦军和各方势力的星球大战拉开大幕。我们最熟悉的《高达SEED》与《高达SEED DESTINY》系列分别于2002年和2004年推出，直到今天，《高达》系列依然经久不衰，推出的相关动画、漫画、小说不计其数。
-
《高达》系列
《高达》系列
高达的历史已经快40年，作品中登场的机甲造型不计其数，白底红蓝加身的初代高达奠定了整个系列的机型美学，之后的Z高达、MK-II等经典机型都源于此。当然，必须提到的还有扎古，被量化生产最多的MS（Mobile Suits），其经典的造型也在《环太平洋》第一部中被借鉴。
-
《超时空要塞》系列
《超时空要塞》系列
《超时空要塞》系列将《高达》式的人形机甲和《宇宙战舰大和号》堡垒式机甲融合在了一起，在当时刮起的热潮完全不输《高达》系列。当然，比起机甲，《超时空要塞》捧红的其实是那个叫林明美的中日混血少女，她的歌声左右了机甲大战的战局，在整个动漫史上留下一段佳话。
值得一提的是，美国的金和声公司曾把《超时空要塞》《超时空骑团》《机甲创世纪》三部作品剪辑在一起制作成了大名鼎鼎的《太空堡垒》，为一代美国青少年补上了这顿日式机甲大餐。几十年后的今天，手握版权的华纳公司依然想要将真人版《太空堡垒》搬上大银幕，让我们拭目以待吧。
-
《战神金刚》系列
《战神金刚》系列
《战神金刚》是小时候电视上最经常播出的一部机甲动画，其相关的盗版玩具不知在那个年代养活了多少玩具作坊。其实《战神金刚》是美国人将两部日本动画《百兽王》与《机甲舰队》统一包装为《战神金刚》发行，并通过字幕配音的方式包装成了“一部”动画，再后来被国内电视台以美国动画的名义引进。
《百兽王高莱恩》中，五位成员组成小队，分别驾驶一架机器狮，在战斗时合体成为巨大的机器人百兽王，成为最早的合体型机器人之一；而《机甲舰队》中的巨大机器人更是破天荒的由15架机甲装备组成，其中海陆空机组各五架机甲，开头提到的“我来组成头部”这句经典台词正是出于本部动画。
-
《六神合体》系列
《六神合体》系列
同一时代，机甲合体组成超级机器人蔚然成风，另一部该类题材的作品也成为一代国人的集体回忆，这便是《六神合体》。
如今你已经很难回忆起这些动画到底讲了什么，无非就是正义战胜邪恶，机甲获得胜利的故事，但是脑海中依然无法忘记五个机器人合体变身时的每个环节，特别是红色机器人镶入蓝色机器人身体之中。当然还有那首经典的中文主题曲——六神合体的雷霆王，哦哦哦哦哦~
其实《六神合体》来头不小，漫画原作者是大名鼎鼎的横山光辉，几位机器人由反抗独裁的游击队员驾驶。
-
《机械威龙》系列
《机械威龙》系列
《环太平洋》不是第一部受到日本机甲文化影响的真人机甲电影，早在1990年，曾经拍摄过《活跳尸》的B级片导演斯图尔特·戈登就推出过一部《机械威龙》，当时影片也被引入到中央电视台电影频道播出，片名被译作《超级机器人大战》。
故事有些老套，核战之后，敌对的两国选择用各自制造的机器人单挑来解决问题，于是两座巨型超大机甲为了争夺阿拉斯加的领土，开始了一场旷日持久的决战。
如今看到这些剧照，是否能唤起你儿时的回忆呢？
-
《机动警察》系列
《机动警察》系列
只要有机甲的世界都不太平，不是核爆之后，就是外星入侵，而在《机动警察》中，对机甲在现实世界的实用性有了更加广泛的探索。影片中的警用Labor主要针对相关的机甲犯罪而投入使用，主要起到巡查作用，并配备相当的防御装置和火力压制装置。相对其他苦大仇深的机甲作品，《机动警察》整体基调更加轻松诙谐，同时也不乏深意，著名导演押井守在拍摄该系列时风格逐渐走向成熟，才有了之后大名鼎鼎的《攻壳机动队》。
-
《魔神英雄传》系列
《魔神英雄传》系列
轻松搞笑的剧情，Q版的人物造型，《魔神英雄传》系列与传统的机甲动漫风格迥异。80年代机甲动画成为主流，太多同类型作品逐渐同质化，也有不少制作人探索该类型的其他可能，《魔神英雄传》就是一部这样的作品。同类型的作品还有一部《魔动王》值得一提。
相比空想科学背景的其他机甲作品，《魔神英雄传》加入了更多魔幻元素，但是正所谓换汤不换药，机甲造型依然是该系列最大的卖点。该系列在当时也曾被引进到国内，相信不少朋友都还记得瓦塔诺站在神龙头上指挥作战的英姿。
-
《五星物语》系列
《五星物语》系列
有生之年系列之《五星物语》！同样是在80年代末，《五星物语》赋予了机甲动漫完全不同的气质，古典欧洲化的忧郁故事，配上女性化的唯美画风，让这部作品在当时显得十足另类，这也是《五星物语》的粉丝以女性群体为主的原因所在。庞大的世界观和机体设定更是让《五星物语》有了被很多人奉为神作的理由。但是，该系列至今在银幕上也只推出过一部66分钟的动画电影，漫画中更为庞杂的人物关系、宏大的世界观设定根本没能在影视作品中体现。
-
《新世纪福音战士》系列
《新世纪福音战士》系列
终于讲到了EVA系列。严格来讲，EVA并不是纯粹的机甲设定，EVA本身是巨大人形生物“Angels”的复制体，尽管驾驶员可以对其进行驾驶，但EVA在一些关键时刻也明确的表现出了自己的意识，在驾驶员陷入昏迷时机体进入暴走状态。在剧集中，共有四款EVA登场，分别是绫波丽驾驶的零号机（视作机）、真嗣驾驶的初号机、明日香驾驶的二号机、铃原东治驾驶的三号机。《新世纪福音战士》对机甲动漫以及整个动漫发展影响巨大，除了意识流的故事、性格复杂的角色外，另类的机甲造型审美也独树一帜。
-
《反叛的鲁路修》系列
《反叛的鲁路修》系列
进入新千年，机甲动漫的热潮已经褪去，机甲以辅助元素活跃的影视作品当中，比如提起《反叛的鲁路修》，大家想起的首先是美型的人物、复杂的人物关系以及微妙的情感处理，最后才会想到每个角色在片中的座驾吧。在这样一个《王子复仇记》式的故事中，主角鲁路修在两季动画中共驾驶过无赖、高文、蜃气楼三座战机。
-
《交响诗篇》系列
《交响诗篇》系列
《新世纪福音战士》之后，越来越多的机甲类作品在角色塑造和世界观设定上下了大功夫，《交响诗篇》不仅做到了以上这些，还是一部故事架构上更靠近传统机甲动画的还魂之作。虽然被不少人诟病情节发展缓慢，但恰巧是这种细腻动人的风格让该系列赢得不少真正的拥趸，被不少人奉为《新世纪福音战士》之后最好的机甲类动漫。
-
麦克瑞一号（战国魔神）
麦克瑞一号（战国魔神）
”在遥远遥远的未来，黑星和他罪恶的军队为了控制整个地球而发动战争，他们唯一的对手是科学家詹姆斯·查格尔博士和他的精锐勇士。他们在一起，是不可战胜的，他们在一起就是麦克瑞一号”“
可能很多70后还记得这段旁白，这部动画当年在国内电视台播放时还被翻译为"星球大战"，让小朋友误会了一段时间。本片和《太空堡垒》类似是日本动画片《战国魔神》美国改编版。1980年代引进美国台词、画面调整，配乐换血，甚至迈克尔·杰克逊“Beat It”都有出现。这部动画引进内地比变形金刚早，观众对“机器人合体”这些概念的认知都始自本片。
-
彩蛋
彩蛋
最后，时光君献上独家机甲大混剪，在一帧帧光影中，找回最初的感动。