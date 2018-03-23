谈论机甲时，我们在谈论什么？

“我来组成头部！”

这是经典机甲动画《战神金刚》里巨大的机器人合体时的说出的台词。现在守在电视机前的小朋友可能没法体会，那个年代的我们听到这句话时的激动心情。每天放学后的5点30分或是6点，电视上总能看到巨大机器人的身影。

曾经那些保卫地球和平，守护人类文明的机器人已经在大银幕上越来越鲜见，取而代之的是各式各样的超级英雄，幸好我们还有《环太平洋》，当复仇流浪者的巨大身躯挺身而出，小心翼翼的穿梭在楼宇间与外星怪兽正面硬刚时，相信大部分直男都会肾上腺激素飙升，体会机甲特有的钢铁浪漫。