美队《复联3》造型
时光网讯 克里斯·埃文斯
表示《复仇者联盟4》
将是自己的最后一部漫威电影，而今年秋天进行的《复联4》补拍将是他最后一次穿上美队战衣，它的原话是“你想在被推下车之前自己下车”。
克里斯·埃文斯最近在忙着宣传他主演的百老汇舞台剧《大堂英雄》，日前在接受《纽约时报》的采访中，他表示《复联4》的补拍结束后，他与漫威的合约就真正到期了，并且他至少目前来看是无意回归的。他说道：“你想在被推下车之前自己下车。”
同时他还提到了将于今年秋天进行的《复联4》补拍，他说那将是他最后一次穿上熟悉的红白蓝超级战服。
对于退出漫威电影宇宙，埃文斯解释道：“以前我总想拼命向前，或是想某些人一样去的成就，但当你以为你得到了你想要的之后，你又突然意识到自己的悲哀，这种挣扎会彻底改变自己，所以当你将脚步慢下来，你反而觉得解放，你终于明白把握当下才是你真正需要做的事情。”
事实上，埃文斯的合约本在《复仇者联盟3：无限战争》
之后就到期了。但漫威将《复联3》分成了《复联3》和《复联4》两部电影来拍摄，而《复联4》将成为漫威电影宇宙第三阶段的最后一部电影。《复联3》将于4月27日在美国上映，《复联4》也已经定档2019年5月3日北美上映。