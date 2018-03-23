克里斯埃文斯表示《复联4》的补拍结束后，他与漫威的合约就真正到期了，并且他至少目前来看无意回归。



美队《复联3》造型 美队《复联3》造型









克里斯·埃文斯最近在忙着宣传他主演的百老汇舞台剧《大堂英雄》，日前在接受《纽约时报》的采访中，他表示《复联4》的补拍结束后，他与漫威的合约就真正到期了，并且他至少目前来看是无意回归的。他说道：“你想在被推下车之前自己下车。”





同时他还提到了将于今年秋天进行的《复联4》补拍，他说那将是他最后一次穿上熟悉的红白蓝超级战服。





对于退出漫威电影宇宙，埃文斯解释道：“以前我总想拼命向前，或是想某些人一样去的成就，但当你以为你得到了你想要的之后，你又突然意识到自己的悲哀，这种挣扎会彻底改变自己，所以当你将脚步慢下来，你反而觉得解放，你终于明白把握当下才是你真正需要做的事情。”







