继三届奥斯卡影帝丹尼尔·戴-刘易斯宣布息影之后,两届奥斯卡影帝西恩·潘似乎也有这个打算了。日前他在CBS的Sunday Morning节目中透露了这一想法。



CBS Sunday Morning节目中的西恩·潘









他谈到:“当你和好的演员、导演、编剧一起工作,使自己得到成长,是很棒的事情,但这种信念是否会持久呢?可能是,但我觉得可以理智的去论证这个问题,我没有了内心的动力-我已经不再爱演戏了( I’m not in love with that anymore)。”





西恩·潘目前正在为自己的小说处女作《Bob Honey Who Just Do Stuff》做宣传,似乎他已经找到了“新欢”。谈到新书,他表示:“我觉得一些人会很喜欢它,同时一些人也会讨厌它-但那真的是我想说的关于我自己的事情。”





西恩·潘的小说《Bob Honey Who Just Do Stuff》讲述了一个化粪池推销员成为一名杀手的故事。