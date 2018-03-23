侯孝贤的得意门生黄熙的导演长篇处女作《强尼凯克》定档4月13日。





海报中，远处城市灯火通明，但位于天台之上的张以风（柯宇纶 饰）、徐子淇（瑞玛席丹 饰）、李立（黄远 饰）却仿佛与这万家灯火格格不入，三人同处一地，内心却各有一方天地，徐子淇养的黑头凯克鹦鹉虽已飞离鸟笼，却将三个人紧紧串联了起来，人、鸟、城市之间充满了疏离感，却谁也无法逃离谁。





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在电影《强尼凯克》中，独自在台北生活的徐子淇摸索着未来生存的方向，平静而困惑的日常里，她经常接到找强尼的神秘电话。房东太太的儿子李立每天读报并反复聆听自己的录音来训练专注，与母亲的共同思念被彼此深埋心中。漂泊的工头张以风视如珍宝的老爷车在路上抛锚后，顿失所依。一日清晨，徐子淇的黑头凯克鹦鹉意外逃离，让本来并不熟悉的三人渐渐开始有了交集。









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身为侯孝贤的得意门生，导演黄熙的长篇处女作自然也请来了侯孝贤为其保驾护航，《强尼凯克》有着台湾电影大师级的制作班底，侯孝贤亲自出任监制，摄影是侯孝贤的御用摄影师姚宏易，影片配乐由林强和许志远共同操刀制作，廖庆松为剪辑指导。更鲜为人知的是，《强尼凯克》也是郭采洁转型出品人的首部作品。





虽然是新人导演，但黄熙在《强尼凯克》中却展现了青年导演处女作中少有的老练，承接了台湾新浪潮的旗帜，精准的把控当代大都市家庭生活的真实面貌，将城市生活中每个人的孤独感与家庭生活中的疏离感在影片中娓娓道来，更为重要的一点是，影片所展现出的不仅仅是孤独，而是如何更好的在这个充斥着孤寂的城市中生活，逃离并非每个人物的处世法则，在偌大城市里他们学会打开心扉与周遭的人事物更好相处，学会直面孤独。





《强尼凯克》多次在各大电影节大放异彩，在第19届台北电影节斩获最佳编剧、最佳男配角、最佳新演员、最佳摄影奖，在第20届上海国际电影节获得亚洲新人奖最佳女演员提名，在第11届西宁FIRST青年电影展提名最佳导演、最佳剧情片。黄熙也凭借《强尼凯克》提名第54届台湾金马奖最佳新人导演，片中的女主角瑞玛席丹也凭借该片斩获金马奖最佳新演员。这对一个导演的处女作长片来说，是莫大的肯定与鼓舞。





电影《强尼凯克》由侯孝贤监制，黄熙导演，柯宇纶、瑞玛席丹、黄远等人领衔主演。影片将于4月13日全国公映。

编辑：Joker