《环太平洋2》曝"一触即发"预告海报，影片将在3月23日正式上映，机甲大战怪兽的场面十分壮观！浮世绘海报今日曝光，充满东方风情。









在这样明亮的环境下，观众将可以看清整个城市、每个机甲、怪兽的细节以及淋漓尽致的打斗场面，观感更燃更震撼。同时，影片顺应时代的发展，打造黑科技流线型的机甲美学新概念，更具未来感与科技感，呈现出一场炫目的视觉奇观。





作为影片最大的主角，机甲和怪兽也将全面升级换代，更强的武器装备和必杀技将带给观众全新的视觉盛宴。四大机甲重装上阵，7、80米的超大体格在大银幕上无比壮观，它们将配备更强火力武器全力出击。复仇流浪者发动引力弹弓，军刀雅典娜手持离子双刃剑，英勇保护者甩动电弧鞭，凤凰游击士抡起“晨星”巨锤，誓与怪兽血战到底。





怪兽军团同样来势汹汹，势不可挡。白蛇头部有挖掘功能，能够扎进地表进行突袭；雷怪的电颚杀伤力惊人；伯劳刺浑身布满尖钉，给敌人带来致命的联排射杀；最令人震惊的是三大怪兽能够合体组成超级怪兽，它身高超百米，武力值翻倍，极其骇人。如此强大的机甲战队和怪兽军团，将在城市上演一场惊天动地的激烈团战。

编辑：隐饮