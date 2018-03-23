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好莱坞科幻动作巨制《环太平洋：雷霆再起》
今日上映，并发布“一触即发”预告及海报，向观众展示了影片惊心动魄的末日危机。当巨兽凶猛来袭，人类团结一致绝地反击，誓与敌人决一死战！中国艺术家创作的浮世绘风格海报，用东方的笔触将机甲大战怪兽的场面淋漓展现。影片目前正在全国热映。
《环太平洋：雷霆再起》
全片历经9个月完成1600组特效镜头，每个机甲设计耗时4个月，超级怪兽变形过程由5家公司共1600名员工耗时5个月打造。为了带给观众最逼真、最舒适的观影体验，特效团队摒弃了前作黑夜下雨的昏暗环境，将所有的重头打斗戏放在了白天进行，他们不仅要伪造出不同的太阳角度，还要拍摄大量空镜头来适应机甲怪兽从80米到130米不等的身高，困难与挑战成倍增加。
在这样明亮的环境下，观众将可以看清整个城市、每个机甲、怪兽的细节以及淋漓尽致的打斗场面，观感更燃更震撼。同时，影片顺应时代的发展，打造黑科技流线型的机甲美学新概念，更具未来感与科技感，呈现出一场炫目的视觉奇观。
作为影片最大的主角，机甲和怪兽也将全面升级换代，更强的武器装备和必杀技将带给观众全新的视觉盛宴。四大机甲重装上阵，7、80米的超大体格在大银幕上无比壮观，它们将配备更强火力武器全力出击。复仇流浪者发动引力弹弓，军刀雅典娜手持离子双刃剑，英勇保护者甩动电弧鞭，凤凰游击士抡起“晨星”巨锤，誓与怪兽血战到底。
怪兽军团同样来势汹汹，势不可挡。白蛇头部有挖掘功能，能够扎进地表进行突袭；雷怪的电颚杀伤力惊人；伯劳刺浑身布满尖钉，给敌人带来致命的联排射杀；最令人震惊的是三大怪兽能够合体组成超级怪兽，它身高超百米，武力值翻倍，极其骇人。如此强大的机甲战队和怪兽军团，将在城市上演一场惊天动地的激烈团战。
编辑：隐饮