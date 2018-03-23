2018-03-23 09:51:03 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
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电影迷00010
8分钟前
票房别想和金刚比
康熙时光
2小时前
给个参考，比变5独立日2要好看～～
已看完。。。果然比1差很多人物塑造0分机甲设计也比第一部差，哦景甜大小姐戏份蛮多的～～
万事得
3小时前
从收入上来说，在中国压倒黑豹这种片子很容易
低俗小说4175915
除了阿纳海姆公司和幼女兽有惊喜，其他和环大西洋有一拼吧
bazingaaaa
6小时前
接下来要在影院看的大片只有复联3
小狼匠4小时前
这种不需要脑子和逻辑（存在诸如全宇宙外星人都讲英语、旅行数十光年来入侵地球打架手段还跟古代一样采用群体肉搏、美国军队基本不存在等等BUG），跟独立日2同等档次的政治正确大过天的系列电影才不需要在影院看
霜冻死了3小时前
楼上的看个电影要考虑这么多累不
扶屌神剑
怎么说，纯电影迷肯定不喜欢，要剧情没剧情要演技没演技。但是喜欢机甲的炒鸡期待。
偏执与狂热6小时前
电影本身能承载各种文化。有些电影再怎么获奖，口碑再怎么神，还是有人会因为题材而不感兴趣，很正常。我们看电影也是为了自己开心嘛。
这片我也没兴趣看，不过什么叫纯影迷？各种自造词！
偏执与狂热
7小时前
本来就是可看可不看的，不过既然有人拉我去，那就去看看得了。反正第二部的周边是不会买了。
jun_sky
变形金刚4连场面都不好看都能好卖呢。
極度不穩君
8小时前
环太平洋拍成了环大西洋？？？
纸斯芬克斯5小时前
环青岛湖！
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