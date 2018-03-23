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“环太平洋2”午夜场票房900万超《金刚》

新“古墓丽影”“我的国”票房将破4亿

2018-03-23 09:51:03 来源：Mtime时光网

《环太平洋：雷霆再起》午夜场票房900万，比去年同样由传奇影业出品的《金刚：骷髅岛》的午夜场票房（855万）略高一些。


      时光网讯 昨日周四（3月23日），内地票房报收7100万。得益于《环太平洋：雷霆再起》午夜场票房的贡献，周四票房较周三6750万的成绩稍有上升。

      《古墓丽影：源起之战》昨日报收2010万，位居单日票房冠军，累计票房达到3.66亿，很快就将冲破4亿大关。

      纪录电影《厉害了，我的国》昨日报收1250万，位居单日票房亚军，累计票房3.72亿。

      《环太平洋：雷霆再起》午夜场票房900万，位居单日票房季军。这一成绩比去年同样由传奇影业出品的《金刚：骷髅岛》的午夜场票房（855万）略高一些。《金刚：骷髅岛》内地总票房11.6亿。

      《红海行动》昨日报收840万，位居单日票房第四名，累计票房达到35.29亿。

      今日《环太平洋：雷霆再起》全国排片比超过45%，成为2018年开画规模最大的进口片。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 内地票房 环太平洋 古墓丽影 厉害了，我的国 红海行动
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