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《我说的都是真的》发动作特辑

小沈阳挑战摸爬滚打 狂被虐化身"挨揍担当"

2018-03-23 10:38:04 来源：Mtime时光网

《我说的都是真的》发动作特辑，影片中撞车、跳楼、枪战等惊险场面悉数呈现，小沈阳等人亲身上阵摸爬滚打，在片场被虐得不轻，纷纷挂彩。
       

吴樾质疑小沈阳“忽悠警察”

时光网讯刘仪伟编剧并执导，焦爱民担任制片人的悬疑动作喜剧《我说的都是真的》即将于3月30日上映。影片由小沈阳领衔主演，陈意涵特别出演，吴樾、连凯、罗海琼、李易祥、烧饼、刘仪伟和樊野主演。今日片方释出一支动作特辑，影片中撞车、跳楼、枪战等惊险场面悉数呈现，小沈阳等人亲身上阵摸爬滚打，在片场被虐得不轻，纷纷挂彩。

       在电影《我说的都是真的》中，小沈阳扮演的中年废柴夏至“承包”了大量的动作戏，爱好喝酒吹牛的他一本正经地胡说八道，却误打误撞说中事实，引火烧身招来犯罪团伙疯狂追杀，连他暗恋的餐吧老板娘印小雪（陈意涵 饰）都卷入其中，从而引发了一系列扑朔迷离而又妙趣横生的故事。

       

烧饼、李易祥笨贼小分队

近两分钟的特辑中展现了大量追逐戏，小沈阳和樊野化身“马拉松选手”，跑遍三里屯、望京SOHO等外景地，还在狭窄的室内与李易祥、烧饼扮演的杀手展开近身肉搏，十分紧张刺激。小沈阳表示“越简单的动作越难拍，想着动作的同时还得想着眼神”，要做到面面俱到，十分考验演员的应变能力。

       几位完全不会动作戏的主演为了给观众呈现出最真实的表演，展开了“魔鬼训练”，还和导演刘仪伟对剧本中的细节多次沟通。尽管如此，他们也没少磕碰，小沈阳的下巴不慎磕伤，李易祥碰伤了腿，作为“挨揍担当”的烧饼也被撞得浑身是伤，令人心疼。

       作为一部融合了动作元素的喜剧，导演刘仪伟透露“根本上还是要编一个喜剧的故事，把动作场面拍得好玩，又不能够超越了现实，同时又要增加很多的喜剧色彩”，大量追赶跑跳的动作戏都经过精心设计，小沈阳被“啪啪打脸”、樊野“撞头”、烧饼“撞裤裆”等细节充满笑点。
 
       电影《我说的都是真的》由刘仪伟执导并编剧，小沈阳领衔主演，陈意涵特别出演，影片将于3月30日全国公映。

   编辑：隐饮

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 我说的都是真的 小沈阳
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