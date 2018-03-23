《我说的都是真的》发动作特辑，影片中撞车、跳楼、枪战等惊险场面悉数呈现，小沈阳等人亲身上阵摸爬滚打，在片场被虐得不轻，纷纷挂彩。









烧饼、李易祥笨贼小分队 近两分钟的特辑中展现了大量追逐戏，小沈阳和樊野化身“马拉松选手”，跑遍三里屯、望京SOHO等外景地，还在狭窄的室内与李易祥、烧饼扮演的杀手展开近身肉搏，十分紧张刺激。小沈阳表示“越简单的动作越难拍，想着动作的同时还得想着眼神”，要做到面面俱到，十分考验演员的应变能力。





几位完全不会动作戏的主演为了给观众呈现出最真实的表演，展开了“魔鬼训练”，还和导演刘仪伟对剧本中的细节多次沟通。尽管如此，他们也没少磕碰，小沈阳的下巴不慎磕伤，李易祥碰伤了腿，作为“挨揍担当”的烧饼也被撞得浑身是伤，令人心疼。





作为一部融合了动作元素的喜剧，导演刘仪伟透露“根本上还是要编一个喜剧的故事，把动作场面拍得好玩，又不能够超越了现实，同时又要增加很多的喜剧色彩”，大量追赶跑跳的动作戏都经过精心设计，小沈阳被“啪啪打脸”、樊野“撞头”、烧饼“撞裤裆”等细节充满笑点。

电影《我说的都是真的》由刘仪伟执导并编剧，小沈阳领衔主演，陈意涵特别出演，影片将于3月30日全国公映。