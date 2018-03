let it go!百老汇去一趟不容易,先看看预告片过干瘾。

(本文来自影视生活第一站 时光网)









音乐剧版的故事和电影差不多,由Levy扮演艾尔莎、Patti Murin扮演安娜,歌曲部分除了动画片里的“Let It Go."等名曲,还会加入“Monster”“What Do you about Love”等新歌。