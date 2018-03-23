《头号玩家》今天曝光的中国独家终极预告里惊现机械战士高达，有生之年终于要在大银幕上见证高达战斗了。





在今日发布的中国独家终极海报中，男主角韦德·沃兹头戴VR设备高扬手臂，率领“绿洲五强”站在一片废墟之上，他们的身后是各自在游戏中的化身，影片中的关键彩蛋隐隐出现。





在中国独家终极预告片中，伴随着让人肾上腺素飙升的惊险赛车场景，虚拟世界“绿洲”中各种不可思议的奇景一一映入眼帘，人们在这里可以发挥极致想象，实现任何愿望，甚至可以和蝙蝠侠一起攀登珠峰。而只要你想，钢铁巨人、金刚、鬼娃恰奇、高达都可以成为你在游戏里的化身。但另一方面，“绿洲”的神奇也令科技公司巨头IOI垂涎，他们欲意采用卑劣的手段掌控“绿洲”，而由男主角韦德·沃兹率领的“绿洲五强”则奋起反抗，从虚拟到现实，一场大战不可避免。





为了这样一个呈现虚拟与现实交织、令人眼花缭乱的庞大未来世界，此次《头号玩家》采用了动作捕捉、实景拍摄和电脑动画三种制作形式，被斯皮尔伯格认为是自己拍过最复杂的电影。此外，斯皮尔伯格还运用了VR工具进行拍摄，制片人克里斯蒂·麦克斯科表示，这种全新的拍摄方式为斯皮尔伯格开辟了更多的可能性，“导演戴上VR设备后，可以进入数字场景，360度地观察周围的环境，这让他可以找准摄像机的角度并知道下一步该如何拍摄。虽然这不是一个容易的过程，但是交给他来做我们很放心。”





如此尖端的拍摄方式也确实为观众带来了身临其境的极致观影感受，此前在西南偏南电影节举行的全球首场观影中，从专业媒体到普通观众都表示受到了极大的震撼，“一部具有突破性意义的视觉奇观”、“斯导明智地在真实世界和‘绿洲’之间来回剪切，视觉效果让人叹为观止。”





而在3月29日，中国的观众也将提前一睹到这部科幻巨制的风采，影片将在全国46城举行100场点映——北京、成都、佛山、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、合肥、湖州、济南、金华、昆明、兰州、廊坊、临汾、南昌、南京、南宁、宁波、厦门、上海、绍兴、深圳、沈阳、石家庄、苏州、台州、太原、天津、威海、潍坊、无锡、武汉、西安、烟台、扬州、银川、玉林、长春、长沙、郑州、中山、重庆、珠海、淄博的观众现在就可以抢先购票，29日即可先睹为快！





《头号玩家》由华纳兄弟影片公司出品，将于3月30日在中国内地与北美同步上映。