吴镇宇、古天乐、费曼献声《脱皮爸爸》主题曲《Somewhere Over the Rainbow》，在片中出演古天乐童年的费曼献出了稚嫩清脆的童声，这也是现实中吴镇宇和费曼的首次父子银幕同框。





影片以啼笑皆非的奇幻故事为看点，其中感人泪下的父子亲情，吴镇宇、古天乐、春夏三大影帝影后同台飙戏亦成为影片亮点。《脱皮爸爸》此前曾入围东京国际电影节和意大利乌甸尼远东电影节主竞赛单元，吴镇宇凭本片提名第36届香港电影金像奖最佳男主角。





《脱皮爸爸》的片尾主题曲，改编自《绿野仙踪》的原版主题曲《Somewhere Over the Rainbow》，由吴镇宇、古天乐及费曼三人合力演唱完成。这首经典歌曲的粤语版此番集结了在影片中首次组成父子档的吴镇宇和古天乐，在片中出演古天乐童年的费曼也献出了稚嫩清脆的童声，戏里戏外两对父子的共同演绎，传递出孩子般的纯真和童趣。





这支粤语版主题曲MV与影片的主题也十分契合，在一个欢快愉悦的氛围中，展示了影片里吴镇宇和儿子的欢乐成长时光。MV中有不少全新的剧情和场景曝光，比如一家三口嬉戏打闹以及开飞机的片段。据了解，古天乐专心演艺事业之后，就鲜少再出过任何单曲唱片，这次献唱《脱皮爸爸》的主题曲，也是表现了他对影片格外看重。同时，这也是吴镇宇和费曼父子继《爸爸去哪儿》之后，再度亮相在观众面前，也是他们在大银幕上的首次合体。

编辑：隐饮