网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

吴镇宇古天乐费曼献声《脱皮爸爸》

父子首度银幕同框 海报"时光穿梭"回到老香港

2018-03-23 12:19:17 来源：Mtime时光网

吴镇宇、古天乐、费曼献声《脱皮爸爸》主题曲《Somewhere Over the Rainbow》，在片中出演古天乐童年的费曼献出了稚嫩清脆的童声，这也是现实中吴镇宇和费曼的首次父子银幕同框。
       

《脱皮爸爸》MV《somewhere over the rainbow》

时光网讯 由香港导演司徒慧焯执导的奇幻温情电影《脱皮爸爸》今日起在内地全面公映。在此之际，片方发布了吴镇宇古天乐、费曼演唱的片尾主题曲《Somewhere Over the Rainbow》MV，以及一款“时光穿梭”版海报。据了解，这是吴镇宇及费曼首次在大银幕合体。

      影片以啼笑皆非的奇幻故事为看点，其中感人泪下的父子亲情，吴镇宇、古天乐、春夏三大影帝影后同台飙戏亦成为影片亮点。《脱皮爸爸》此前曾入围东京国际电影节和意大利乌甸尼远东电影节主竞赛单元，吴镇宇凭本片提名第36届香港电影金像奖最佳男主角。

        《脱皮爸爸》的片尾主题曲，改编自《绿野仙踪》的原版主题曲《Somewhere Over the Rainbow》，由吴镇宇、古天乐及费曼三人合力演唱完成。这首经典歌曲的粤语版此番集结了在影片中首次组成父子档的吴镇宇和古天乐，在片中出演古天乐童年的费曼也献出了稚嫩清脆的童声，戏里戏外两对父子的共同演绎，传递出孩子般的纯真和童趣。

        这支粤语版主题曲MV与影片的主题也十分契合，在一个欢快愉悦的氛围中，展示了影片里吴镇宇和儿子的欢乐成长时光。MV中有不少全新的剧情和场景曝光，比如一家三口嬉戏打闹以及开飞机的片段。据了解，古天乐专心演艺事业之后，就鲜少再出过任何单曲唱片，这次献唱《脱皮爸爸》的主题曲，也是表现了他对影片格外看重。同时，这也是吴镇宇和费曼父子继《爸爸去哪儿》之后，再度亮相在观众面前，也是他们在大银幕上的首次合体。

   编辑：隐饮

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 脱皮爸爸 吴镇宇 费曼 古天乐
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

脱皮爸爸

脱皮爸爸 (2018)

7.8

导演：司徒慧焯

主演：吴镇宇 古天乐

吴镇宇

吴镇宇

Francis Ng

职业：演员 | 导演
古天乐

古天乐

Louis Koo

职业：演员 | 制作人
显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

开虐！"复联3"全新中字预告打响巅峰之战

灭霸单手碾压美队钢铁侠 最强集结捍卫地球主场

《复联3》正式预告片发布，打响最强地球捍卫战，灭霸出..
2

"复联3"曝新照钢铁侠绿巨人组队"T台秀"

格鲁特打游戏似叛逆少年 雷神躺进星爵飞船

14
这组剧照中我们能看到美队、雷神、银护、钢铁侠、绿巨人..
3

徐克《狄仁杰之四大天王》曝新海报

甄子丹新片&姜文新剧&韩庚新片海报首发

12
香港国际影视展曝光多部新片海报：徐克新片《狄仁杰之四..
4

华语科幻片"明日战记"预告现末日废墟

古天乐身着动力装甲 外星生物侵蚀地球

华语科幻片《明日战记》预告曝光，古天乐、刘青云、刘嘉..
5

古天乐亮相《真‧三国无双》发布会

韩庚演关羽耍大刀 王凯版曹操你期待么?

14
由周显扬执导兼监制，韩庚、古天乐等主演的电影《真‧三..

查看更多