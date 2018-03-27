













游戏版《狂暴巨兽》——嗯，确实还蛮80年代的





但实验出现了重大失误，导致三个装有CRISPR的罐体掉入了大气层，并散落于地球上的三个地方。第一个罐体掉在了美国怀俄明州，使一匹狼变异成为了一头野兽，人们叫它Ralph。第二个直接掉进了美国路易斯安那州的一片沼泽，从而使一只短吻鳄发生变异，人称Lizzy。第三个则掉进了美国圣地亚哥动物园，变异出了一头叫做George的银背大猩猩。（反正都在美国啦）





George多年前被Davis Okoye（强森饰）从偷猎者手中救出，Davis是一位灵长类动物学家，同时还是卢旺达一个反偷猎小队的头领。随着George持续变异到不可控制的地步，Davis下决心一定要找到解药，来帮助他这位最好的朋友。









《狂暴巨兽》剧场版中文预告片 但在他们可以帮助George，并阻止其它怪兽前，得先过了抓捕怪兽的政府机构领导Russell探员（摩根饰）这一关。同时，怀登集团雇佣了一名叫Burke（曼根尼罗饰）的雇佣兵，命令他捕杀Ralph和Lizzy，来掩盖公司的失误。





这部电影的高潮场景设置在芝加哥，怪兽一直在摧毁这座城市。唯一的希望就是Davis能感化已经变成了怪兽的老朋友George，并说服它一同对抗其它怪兽。





在此次片场采访中，我们参观到艺术部门，看到了许多George和另外两只怪兽的设计蓝图。我们还看到了三只巨兽最后决战的设计稿，以及一副海报大小的“英雄镜头”（hero shot）：强森朝着摄像机走来，George跟在他的身后，他们背后则是已成废墟的城市。









飞机上的第一场戏发生在Russell的小队抓到Davis、Kate和猩猩George之后。那时，George因CRISPR的泄漏而逐渐开始变异，但还没有完全失去理智变成怪兽，还在与变异血清作斗争。在飞机上，George从笼子里逃了出来，而Davis则需要想办法将它制服。







强森与猩猩George的“Hero Shot”一刻

因为George将Russell踩在了脚下，导致飞行员一直在向George射击。Davis一边阻止飞行员射击，一边又要与老朋友交涉，以防它再伤害到其他人。 因为George将Russell踩在了脚下，导致飞行员一直在向George射击。Davis一边阻止飞行员射击，一边又要与老朋友交涉，以防它再伤害到其他人。





第二场在波音C-17上拍的戏，是讲Kate帮助Davis解开他俩手铐的。Kate把CRISPR的解药给了Davis ，后者将其填装进镇定剂枪。但Davis还没来得及瞄准George，这只巨型大猩猩就将他掀翻在地。







