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不拿狼牙棒的尼根能打过强森么？

玩完"勇敢者游戏" 强森开打"狂暴巨兽"

2018-03-27 08:15:13 来源：Mtime时光网

改编自八十年代游戏

对抗变异怪兽+找解药

强森的新朋友是大猩猩

“像是哥斯拉和金刚的升级版”

"行尸走肉"大反派：

“能和强森对决太爽了”

在今年初的《勇敢者游戏：决战丛林》中与中国观众见过面之后，强森又来了！这回，他出演的是1980年代游戏改编的新片《狂暴巨兽》，和《行尸走肉》中不拿狼牙棒的“尼根”对决，谁能赢呢？
　　时光网亚特兰大讯　今年春天的动作冒险新片《狂暴巨兽》，是根据1980年代同名热门游戏改编的影片，定于4月13日在中国大陆地区公映。这部电影让导演布拉德·佩顿与他《末日崩塌》中的老搭档道恩·强森得以再次联手。

      去年夏天，时光网来到位于美国亚特兰大的“Third Rail”片场，探班《狂暴巨兽》的剧组。我们参观了艺术部门，观看了动作捕捉排练，亲临实拍现场，并与导演和演员聊了聊。


强森、娜奥米与摩根

　　除了“巨石”强森，本片强大的卡司阵容还包括曾获奥斯卡“最佳女配”提名的娜奥米·哈里斯《月光男孩》）、杰弗里·迪恩·摩根《行尸走肉》）、玛琳·阿克曼《守望者》）、杰克·雷西《卡萝尔》）、玛丽·谢尔顿《罪恶之城》）、P·J·伯恩《华尔街之狼》）以及乔·曼根尼罗《蜘蛛侠》）。

　　《狂暴巨兽》所基于的游戏原作即使放在1980年代，设定也是相当简单的。主要故事线包括玩家要在巨型猩猩、蜥蜴或是狼中选择一个，并在规定时间内尽可能多地摧毁城市内的建筑。

      在到达片场前，我们简单了解了这部电影会怎样改编原作，并扩展单一的故事线。在影片中，由杰克·雷西玛琳·阿克曼演的兄妹所掌管的怀登集团，派出了一队科学家，前往外太空研究CRISPR基因，这项研究有可能使已经灭绝的物种再度出现。


游戏版《狂暴巨兽》——嗯，确实还蛮80年代的

　　但实验出现了重大失误，导致三个装有CRISPR的罐体掉入了大气层，并散落于地球上的三个地方。第一个罐体掉在了美国怀俄明州，使一匹狼变异成为了一头野兽，人们叫它Ralph。第二个直接掉进了美国路易斯安那州的一片沼泽，从而使一只短吻鳄发生变异，人称Lizzy。第三个则掉进了美国圣地亚哥动物园，变异出了一头叫做George的银背大猩猩。（反正都在美国啦）

　　George多年前被Davis Okoye（强森饰）从偷猎者手中救出，Davis是一位灵长类动物学家，同时还是卢旺达一个反偷猎小队的头领。随着George持续变异到不可控制的地步，Davis下决心一定要找到解药，来帮助他这位最好的朋友。

      不久，Davis便和一名名誉扫地的基因工程师Kate（娜奥米·哈里斯饰）搭档，她也是帮助研制CRISPR的一员。

《狂暴巨兽》剧场版中文预告片

　　但在他们可以帮助George，并阻止其它怪兽前，得先过了抓捕怪兽的政府机构领导Russell探员（摩根饰）这一关。同时，怀登集团雇佣了一名叫Burke（曼根尼罗饰）的雇佣兵，命令他捕杀Ralph和Lizzy，来掩盖公司的失误。

      这部电影的高潮场景设置在芝加哥，怪兽一直在摧毁这座城市。唯一的希望就是Davis能感化已经变成了怪兽的老朋友George，并说服它一同对抗其它怪兽。

　　在此次片场采访中，我们参观到艺术部门，看到了许多George和另外两只怪兽的设计蓝图。我们还看到了三只巨兽最后决战的设计稿，以及一副海报大小的“英雄镜头”（hero shot）：强森朝着摄像机走来，George跟在他的身后，他们背后则是已成废墟的城市。

      另外，我们观看了动作捕捉演员杰森·莱尔斯的排练，看到了他是如何演绎George ，使其在银幕上活灵活现的。最后，我们很幸运地观摩了两场实拍戏，场景是在一架固定于云台上的、货真价实的波音C-17飞机中。

　　飞机上的第一场戏发生在Russell的小队抓到Davis、Kate和猩猩George之后。那时，George因CRISPR的泄漏而逐渐开始变异，但还没有完全失去理智变成怪兽，还在与变异血清作斗争。在飞机上，George从笼子里逃了出来，而Davis则需要想办法将它制服。


强森与猩猩George的“Hero Shot”一刻

　　因为George将Russell踩在了脚下，导致飞行员一直在向George射击。Davis一边阻止飞行员射击，一边又要与老朋友交涉，以防它再伤害到其他人。

      第二场在波音C-17上拍的戏，是讲Kate帮助Davis解开他俩手铐的。Kate把CRISPR的解药给了Davis ，后者将其填装进镇定剂枪。但Davis还没来得及瞄准George，这只巨型大猩猩就将他掀翻在地。

　　在观看了实拍后，我们找到机会坐下来与导演布拉德·佩顿，主演强森、娜奥米和杰弗里·迪恩·摩根聊了聊这部电影。


理智能否战胜血清？

作者：Jami Philbrick   编辑：甄甏甏

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关键词： 狂暴巨兽 道恩·强森 片场 JamiPhilbrick 探班

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