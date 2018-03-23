时光网讯
由《末日崩塌》
导演布拉德·佩顿
执导，巨石强森倾力演绎的好莱坞怪兽灾难巨制《狂暴巨兽》
曝光“腹背受敌”版预告。预告片中巨石强森不仅要对抗变异怪兽天团，同时还要直面来自人类的质疑：由杰弗里·迪恩·摩根饰演的神秘组织领导揭露强森的“隐藏身份”，娜奥米·哈里斯饰演的科学家更是直接质问强森是否不懂与人相处之道……外患未除内忧滋生，腹背受敌的巨石如何绝地反击？该片将于4月13日全国公映。
预告片伊始，庞然巨鳄眼睛一睁凶光毕露，张开血盆大口暴戾咆哮，随后镜头一转，巨石强森饰演的动物学家戴维斯淡定现身，给人一种“一切尽在掌握”的安全感。然而，接下来的画面却证明了戴维斯的遭遇远没有那么轻松。
因出演美剧《行尸走肉》中的最强反派“尼根”而在全球疯狂圈粉的杰弗里·迪恩·摩根，在《狂暴巨兽》
变身消息灵通的神秘人物，一登场就露出标志性迷人魅笑，戳破强森这位动物学家的“隐藏身份”——前陆军特种部队军人。
紧接着，曾凭借《月光男孩》
获得奥斯卡最佳女配角提名的实力派女星娜奥米·哈里斯“气愤”现身，质问戴维斯到底会不会跟人好好打交道，戴维斯同样硬气回应那样很无趣，让人隐约感受到这位动物学家“不善与人沟通”的一面。预告片中，强森与“亦正亦邪”的杰弗里、娜奥米就此“杠上”，外面群兽肆虐狂暴屠城，人类能否齐心打怪绝境求生，着实令人担忧。
由布拉德·佩顿执导，道恩·强森、娜奥米·哈里斯、杰弗里·迪恩·摩根、乔·曼根尼罗等联袂出演的好莱坞怪兽灾难巨制《狂暴巨兽》
将于4月13日登陆全国影院。
编辑：隐饮