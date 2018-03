《人间蒸发》聚焦了日本每年都有超过10万人抹去自己的痕迹消失的“蒸发”现象,这一带有日韩美法四国基因的作品可以说很独特了。













《人间蒸发》改编自以日本为背景的一本法国非小说文学作品《The Vanished: The "Evaporated People" of Japan in Stories and Photographs》。





该作品聚焦了日本每年都有超过10万人抹去自己的痕迹消失的“蒸发”现象(johatsu/evaporated),是法国记者Léna Mauger和摄影师Stéphane Remael经过大量的资料搜集、采访调查后,从外国人视角剖析这一现象深层原因的一本畅销书。



《人间蒸发》封面

《人间蒸发》由韩国CJ娱乐投资制作,这也是该公司自奉俊昊导演的《雪国列车》后第二次将法国文学作品搬上大银幕。该片将在原著中的背景地日本进行拍摄。





作为一个由法国原作为基础改编、以日本为背景拍摄,好莱坞导演执导、韩国制作的电影项目,《人间蒸发》可谓很少见的一次跨国合作。





曾经凭借《卡萝尔》获得奥斯卡最佳改编剧本奖提名的菲丽丝·奈吉谈到了她的创作初衷:“我被Léna Mauger和Stéphane Remael讲述的关于人间蒸发的故事和照片感动到了,虽然这是发生在日本的事情,但是全世界许多地方都在发生相同的事情。”这是奈吉继执惊悚片《哈瑞斯太太》(安妮特·贝宁主演,2005)之后再执导筒。