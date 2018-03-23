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"卡萝尔"编剧联手韩国CJ改编法国作品

聚焦日本"人间蒸发"现象 自编自导日本拍摄

2018-03-23 17:13:00 来源：Mtime时光网

《人间蒸发》聚焦了日本每年都有超过10万人抹去自己的痕迹消失的“蒸发”现象，这一带有日韩美法四国基因的作品可以说很独特了。


　　时光网讯 《卡萝尔》编剧菲利斯·奈吉将自编自导影片《人间蒸发》(The Vanished)，该片根据法国同名文学作品改编，将由韩国CJ娱乐投资制作，故事背景设在日本。

　　《人间蒸发》改编自以日本为背景的一本法国非小说文学作品《The Vanished: The "Evaporated People" of Japan in Stories and Photographs》。

　　该作品聚焦了日本每年都有超过10万人抹去自己的痕迹消失的“蒸发”现象（johatsu/evaporated)，是法国记者Léna Mauger和摄影师Stéphane Remael经过大量的资料搜集、采访调查后，从外国人视角剖析这一现象深层原因的一本畅销书。

《人间蒸发》封面

　　《人间蒸发》由韩国CJ娱乐投资制作，这也是该公司自奉俊昊导演的《雪国列车》后第二次将法国文学作品搬上大银幕。该片将在原著中的背景地日本进行拍摄。

　　作为一个由法国原作为基础改编、以日本为背景拍摄，好莱坞导演执导、韩国制作的电影项目，《人间蒸发》可谓很少见的一次跨国合作。

　　曾经凭借《卡萝尔》获得奥斯卡最佳改编剧本奖提名的菲丽丝·奈吉谈到了她的创作初衷：“我被Léna Mauger和Stéphane Remael讲述的关于人间蒸发的故事和照片感动到了，虽然这是发生在日本的事情，但是全世界许多地方都在发生相同的事情。”这是奈吉继执惊悚片《哈瑞斯太太》（安妮特·贝宁主演，2005）之后再执导筒。

   编辑：ruo

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关键词： 菲利斯·奈吉 人间蒸发 日本
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菲利斯·奈吉

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Phyllis Nagy

职业：编剧

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