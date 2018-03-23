（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网洛杉矶讯 《生活大爆炸》
第11季就快进入尾声，主创和主演们日前参加在洛杉矶的第35届PaleyFest电视节上透露不少精彩内容。
除了怀念刚过世的物理学天才史蒂芬·霍金
、并分享即将上映的比尔·盖茨
一集，更宣布杰瑞·奥康奈尔
将出演谢尔顿的哥哥乔治，且本季最后一集将聚焦谢尔顿和艾米的婚礼。那结婚少不了的是单身派对，饰演佩尼的卡蕾·库科
吊足观众胃口说：“剧情绝对超乎预料。”
（《生活大爆炸》论坛现场,照片来自PaleyFest）
众主创怀念与史蒂芬霍金的互动
被誉为明星理论物理学家的史蒂芬霍金，生前共在七集《生活大爆炸》
中现“身”或现“声”。 “谢耳朵” 吉姆·帕森斯
回忆初次与霍金感觉超吓人：“他可是全世界最聪明的人！”（一旁的“Leonard” 约翰尼·盖尔克奇
逗趣假装不服气咳嗽抗议，帕森斯听见拍拍他说：“你是第二啦。”）
帕森斯继续表示： “因为《生活大爆炸》
很多部分都与霍金的热忱、研究、或成就有关，光是霍金不仅知道《生活大爆炸》
、还有兴趣出演，愿意来跟我们这群小猴子玩上几天，令人很感动。”
不过与世界知名的物理学家共事可不是一件小事，帕森斯形容是一个很棒、也令人畏惧的经验：“我不会说谎说是很自在的经验。终于见到他时确实被他的气势震慑了。就像是苦中带乐的经验一样，他过世了我们缅怀他，也让人深刻感受到曾经与他共事是多么的荣幸。”
帕森斯还打趣说：“当下理智上知道是很酷的一个机会，但情绪上我脑子中只想着：'我想快点离开，才不会在大师面前出糗！'”
饰演Raj的昆瑙·内亚
记得，得知霍金过世的消息时才刚拍完一集：“我记得当下感觉非常难过。从Raj与昆瑙的怀念霍金，因为他的存在就是我们剧的重要角色。”
11季终集确定是谢尔顿和艾米的婚礼
主创和主演们对这部长寿喜剧《生活大爆炸》
接下来的剧情内容是保密到家，更一点口风都不透露要怎么结尾。
不过，他们稍微透露了第11季的完结篇内容，虽然剧本还没写完，但是确定会是谢尔顿和艾米的婚礼。结婚之前少不了单身派对，大伙也透露这部分绝对是值得期待的桥段。
除了杰瑞·奥康奈尔将出演谢尔顿的哥哥乔治，剧组也宣布奥斯卡提名女演员劳里·梅特卡夫，也将回归客串谢尔顿的妈妈Mary Cooper
。
这部长寿剧拨出11年来广受中美观众喜爱。论坛开放底下观众问答时，一位带着儿子参加的妈妈举手发言，感谢主创和主演们把一般被认为“很宅”的科学术科，变得有趣、很酷：“所以我的小谢尔顿有机会成为很酷的人。”
主创在论坛上被问到10多年前初次见面合作的情况。盖尔克奇也分享当初为了准备和帕森斯的银幕友情，两人花了一天培养默契的故事。帕森斯总结说：“我们喝得烂醉。”台下观众爆出一阵笑声。
内亚也说从前导戏开始迄今10多年来，每周二晚上拿到剧本的感觉“还是像圣诞节早上拆礼物”的兴奋：“《生活大爆炸》
最棒的部分，是编剧让主角们不断随着时间成长。”
那11季下来，主演们还有什么其他事情最想要看到他们的角色做的？饰演佩尼的卡蕾·库科一身米白色西装，手上带着订婚戒，说：“我想要看他们搭那个电梯。”
第35届PaleyFest电视节在当地时间3月16到25日在洛杉矶举办。周末时光网也将前往采访热门美剧《河谷镇》
和《怪奇物语》
主创和主演论坛。
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