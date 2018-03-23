（本文来自影视生活第一站 时光网）

（《生活大爆炸》论坛现场,照片来自PaleyFest）

众主创怀念与史蒂芬霍金的互动









不过与世界知名的物理学家共事可不是一件小事，帕森斯形容是一个很棒、也令人畏惧的经验：“我不会说谎说是很自在的经验。终于见到他时确实被他的气势震慑了。就像是苦中带乐的经验一样，他过世了我们缅怀他，也让人深刻感受到曾经与他共事是多么的荣幸。”





帕森斯还打趣说：“当下理智上知道是很酷的一个机会，但情绪上我脑子中只想着：'我想快点离开，才不会在大师面前出糗！'”













11季终集确定是谢尔顿和艾米的婚礼









不过，他们稍微透露了第11季的完结篇内容，虽然剧本还没写完，但是确定会是谢尔顿和艾米的婚礼。结婚之前少不了单身派对，大伙也透露这部分绝对是值得期待的桥段。





奥斯卡提名女演员劳里·梅特卡夫，也将回归客串谢尔顿的妈妈Mary Cooper。 除了杰瑞·奥康奈尔将出演谢尔顿的哥哥乔治，剧组也宣布





劳里·梅特卡夫回归客串谢尔顿的妈妈Mary Cooper 这部长寿剧拨出11年来广受中美观众喜爱。论坛开放底下观众问答时，一位带着儿子参加的妈妈举手发言，感谢主创和主演们把一般被认为“很宅”的科学术科，变得有趣、很酷：“所以我的小谢尔顿有机会成为很酷的人。”





主创在论坛上被问到10多年前初次见面合作的情况。盖尔克奇也分享当初为了准备和帕森斯的银幕友情，两人花了一天培养默契的故事。帕森斯总结说：“我们喝得烂醉。”台下观众爆出一阵笑声。









那11季下来，主演们还有什么其他事情最想要看到他们的角色做的？饰演佩尼的卡蕾·库科一身米白色西装，手上带着订婚戒，说：“我想要看他们搭那个电梯。”











