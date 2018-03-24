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《环太平洋2》首日票房1.4亿夺冠

机甲大战怪兽独大 破2018好莱坞大片开画纪录

2018-03-24 08:50:35 来源：Mtime时光网

《环太平洋2：雷霆再起》首日进账1.4亿，跃居2018年好莱坞大片开画冠军，同时以45%左右的占比登顶排映榜，成为今年开画规模最大的影片。
（本文来自影视生活第一站 时光网）  
　

　　时光网讯  3月23日内地大盘在《环太平洋2：雷霆再起》的助力下突破2亿元，其中机甲大战怪兽的戏码独霸影市，首日进账1.4亿，跃居2018年好莱坞大片开画冠军，同时以45%左右的占比登顶排映榜，成为今年开画规模最大的影片。

　　暌违五年，机甲大片再度回归，巨兽和机甲的交锋点燃银幕，可谓是直男福利。《环太平洋2》的上映也终结了《古墓丽影：源起之战》的单日冠军地位，已上映8天的“古墓丽影”正向4亿进发。

　　《红海行动》和印度片《小萝莉的猴神大叔》凭借口碑仍在票房榜上占据一席之地；来自瓦坎达的《黑豹》上映15天累计票房6.37亿；昨日还有一部吴镇宇、古天乐主演的《脱皮爸爸》公映，票房不如人意。


（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 环太平洋2 古墓丽影 内地票房
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