《环太平洋2：雷霆再起》首日进账1.4亿，跃居2018年好莱坞大片开画冠军，同时以45%左右的占比登顶排映榜，成为今年开画规模最大的影片。

（本文来自影视生活第一站 时光网）









时光网讯 3月23日内地大盘在《环太平洋2：雷霆再起》的助力下突破2亿元，其中机甲大战怪兽的戏码独霸影市，首日进账1.4亿，跃居2018年好莱坞大片开画冠军，同时以45%左右的占比登顶排映榜，成为今年开画规模最大的影片。















