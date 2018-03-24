2018-03-24 08:50:35 来源：Mtime时光网
编辑：hello王小羊
导演：斯蒂文·S·迪..
主演：约翰·波耶加
导演：罗阿尔·乌索格
主演：艾丽西亚·维坎德
导演：林超贤
主演：张译 黄景瑜
导演：卡比尔·汗
主演：萨尔曼·汗
导演：瑞恩·库格勒
主演：查德维克·博斯曼
导演：司徒慧焯
主演：吴镇宇 古天乐
《环太平洋2》曝"一触即发"预..机甲大战怪兽！浮世绘海报充满..
银幕机甲盘点，直男有必要了解..《环太平洋2》上映回顾我们的..
"环太平洋2"洛杉矶首映礼众主.."小冬木"点名夸奖波耶加 黄恺..
《环太平洋2》激萌小机甲惊艳..拳击手预告曝光 “一秒钟变球..
"环太平洋2"裸眼3D预告机甲破.."燃在中国"海报曝光 中国地标..
验证码：
138****1507_17271498
8分钟前
我倒是想知道有没有看了爆裂无声点映的朋友，是不是阉割版啊，上座率那么高票房怎么才6W
bluefish00f
25分钟前
内地一天顶北美两国首周
M_1608270714489761505
29分钟前
在中国爱国贼和爱国者有区别吗？
曼珠沙华-忘川
34分钟前
从场面上说，前作1.9亿的投资降级为第二部的1.5亿，场面是有缩水的，机甲与怪兽的拉锯和回合大幅降低甚至可以说只有一、二击了，不过该有的基本都有了，亮点也有，机甲与机甲（流浪者与黑曜石）之战，而且通篇五段交战有四个都在大白天，总体来说，电影不算好但也值得一看
47分钟前
景甜从颐指气使的大老板到任劳任怨的打工仔，令我大跌眼镜但很可爱很遭喜啊
49分钟前
今年看游戏、黑豹、古墓、环太，不是要求场面要多火爆，着重反而是要把简单的人物塑造做好去了，这样一看除了黑豹其余都挺好的，环太里男主挺有魅力的，时不时来段幽默彰显他的自信和从容，麻子在1里是个需要被查理照顾的小妹妹这里是个知性且溺爱弟弟的大姐姐，角色反转演得真好，纽特由唯唯诺诺反转为强势的反派先驱者
镭姬杀手37分钟前
好大的胆子。等着被喷吧。
Simply的祖上
1小时前
i just wanna say that , amazing my pot is really amazing . actually , i don't wanna say that in english , but i have to ,because the administrator would ***what i say if i express my mind in chinese .
何新弟
看过的出来评一下如何
FreeDom守护1小时前
中下的电影，不及格的续作
曼珠沙华-忘川33分钟前
个人认为，值得一看
大老葫芦1小时前
垃圾中的垃圾，太难看了，什么破玩意儿
玄武門
电影摄像机美国人爱迪生发明的 你不用看电影了 还有电灯电脑你也别用 用了就是慕洋犬 沒錯我我说的就是那个谁
锅铲王道潜水 又来了个澄湖金烧 两爱国..贼不去kill美国总统 偏要来这做键盘侠 给所有意见不合的人套媚..外 慕洋..犬的帽子。天朝是大宅 爱屋及乌不代表连四害都爱
格鲁特打游戏似叛逆少年 雷神躺进星爵飞船
商业大片难登顶 无冕之王有很多
古天乐身着动力装甲 外星生物侵蚀地球
甄子丹新片&姜文新剧&韩庚新片海报首发
《环太平洋2》上映回顾我们的机甲情结
查看更多