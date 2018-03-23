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《凤囚凰》之后，周播剧应该怎么做？

“台网互动背景下中国周播剧”研讨会举行

2018-03-23 21:15:39 来源：Mtime时光网

《凤囚凰》火了，它对周播剧模式、“网台联动”有何启示？


      时光网讯 《凤囚凰》已播出大半，该剧主演、剧情内容等也屡上热搜，成为人们热议的话题。截至目前，《凤囚凰》全网累计播放量达到35亿，全网最高单日播放量也达到1.37亿。

      日前，“创新与求变——从《凤囚凰》看台网互动背景下中国周播剧的探索与发展”的主题研讨会在北京举行。



      周播剧《凤囚凰》由关晓彤、宋威龙领衔主演，讲述了南北朝动乱时期山阴公主刘楚玉与门客容止之间发生的一系列肝肠寸断的权谋爱情故事。该剧根据天衣有风同名小说改编，有很深厚的IP基础。



      与会专家表示，古装剧总是受到观众喜爱，因此成为电视剧制片方的选择。除此之外，古装剧较现代剧更加容易开发游戏和周边等剧集衍生品，因此古装剧仍然是电视剧中的一个热门门类。在此情况下，古装剧便通过其他的方式被播放，一种是网络，另一种就是卫视非黄金剧场。

      网络和非黄金时段的周播催生了古装剧播出的新方式，在这种方式下，不仅满足了观众对古装剧的观看需求，也实现了“网台联动”方式下网络平台和电视台的双赢，使古装类型剧目的价值得以延伸和拓展。

      近些年，电视剧市场对于IP的热情趋于平缓， 从市场发展态势来看，这种形势是必然的。同时，类似题材、内容的剧集爆发式增长，市场竞争激烈，在这种情况下，只有创新、优质、求变的精品剧集才能成功脱颖而出。



      研讨会上，不少专家表示，“网台联动”“先台后网”“先网后台”已经成为电视剧播出的新趋势，此种播出方式有利于将电视剧的价值进行多元挖掘，将剧集价值最大化，拓展出新的出口。除此之外，网络播放平台可以通过电视平台树立品牌价值，电视平台也可以通过网络平台提高影响力，网台联动所带来的品牌价值、增量价值要远大于其本身的商业价值。

      除此之外，周播剧的排播形式和内容也需要一个充分“本土化”的过程。国产“高概念”周播剧的发展之路还有待开发和探索。

   编辑：N

关键词： 凤囚凰 周播剧 网台联动
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凤囚凰

凤囚凰 (2018)

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