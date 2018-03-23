《凤囚凰》火了，它对周播剧模式、“网台联动”有何启示？































与会专家表示，古装剧总是受到观众喜爱，因此成为电视剧制片方的选择。除此之外，古装剧较现代剧更加容易开发游戏和周边等剧集衍生品，因此古装剧仍然是电视剧中的一个热门门类。在此情况下，古装剧便通过其他的方式被播放，一种是网络，另一种就是卫视非黄金剧场。





网络和非黄金时段的周播催生了古装剧播出的新方式，在这种方式下，不仅满足了观众对古装剧的观看需求，也实现了“网台联动”方式下网络平台和电视台的双赢，使古装类型剧目的价值得以延伸和拓展。





近些年，电视剧市场对于IP的热情趋于平缓， 从市场发展态势来看，这种形势是必然的。同时，类似题材、内容的剧集爆发式增长，市场竞争激烈，在这种情况下，只有创新、优质、求变的精品剧集才能成功脱颖而出。











研讨会上，不少专家表示，“网台联动”“先台后网”“先网后台”已经成为电视剧播出的新趋势，此种播出方式有利于将电视剧的价值进行多元挖掘，将剧集价值最大化，拓展出新的出口。除此之外，网络播放平台可以通过电视平台树立品牌价值，电视平台也可以通过网络平台提高影响力，网台联动所带来的品牌价值、增量价值要远大于其本身的商业价值。





除此之外，周播剧的排播形式和内容也需要一个充分“本土化”的过程。国产“高概念”周播剧的发展之路还有待开发和探索。