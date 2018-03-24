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乌尔善《封神三部曲》举行奠基仪式

主场景"朝歌城"开工建设 电影弃用流量明星

2018-03-24 09:48:59 来源：Mtime时光网

《封神三部曲》举行主场景“朝歌城”的开工奠基仪式，这也意味着乌尔善这部大片的开机即将提上议程。
　　时光网讯  由乌尔善执导的东方奇幻电影《封神三部曲》日前在青岛举行了片中主场景“朝歌城”的开工奠基仪式，现场乌尔善称“在做一件别人没有做过的事情”，鼓励剧组工作人员克服前所未有的困难。

　　据悉，《封神三部曲》从2014年开始启动剧本创作，剧本筹备已经进入第四年，拍摄筹备也已经两年时间，在青岛开始占地800亩的主场景建设，也意味着《封神三部曲》的开机即将提上议程。

　　电影由曾与乌尔善合作《画皮Ⅱ》的编剧冉平冉甲男执笔，由著名剧作家芦苇李安的老搭档詹姆士·沙姆斯出任剧本顾问，从国内外两种角度对剧本的创作提出修改建议。

　　乌尔善说：“望大家保持现在的斗志，克服所有的困难，因为我们在做一件别人没有做过的事情，要迎接别人从来没有经历过的挑战，要有别人从来没有过的付出才能真正的成功。”

　　对于演员的选择，此前剧组宣布海选。乌尔善表示不会采用流量明星，因为观众还是在看电影，而不是在看明星。

　　在男主演方面，他曾直言：“目前中国很多流行的男性形象都太偏女性化，过于阴柔和乖巧，不是我想象中《封神三部曲》的样子，我觉得中国电影里，缺少男性的英雄形象，缺少男性美的健康的展现。”因此，乌尔善导演希望能寻找到充满“原始男性魅力”的年轻人来担纲《封神三部曲》的男主演。

　　据悉，《封神三部曲》总投资30亿，采取三部连拍模式，制作周期八到十年，三部影片预计分别于2020年、2021年、2022年上映。

   编辑：hello王小羊

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关键词： 封神三部曲 乌尔善 朝歌 奠基
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导演：乌尔善

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职业：导演 | 编剧

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