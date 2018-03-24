《封神三部曲》举行主场景“朝歌城”的开工奠基仪式，这也意味着乌尔善这部大片的开机即将提上议程。





据悉，《封神三部曲》从2014年开始启动剧本创作，剧本筹备已经进入第四年，拍摄筹备也已经两年时间，在青岛开始占地800亩的主场景建设，也意味着《封神三部曲》的开机即将提上议程。









乌尔善说：“望大家保持现在的斗志，克服所有的困难，因为我们在做一件别人没有做过的事情，要迎接别人从来没有经历过的挑战，要有别人从来没有过的付出才能真正的成功。”





对于演员的选择，此前剧组宣布海选。乌尔善表示不会采用流量明星，因为观众还是在看电影，而不是在看明星。





在男主演方面，他曾直言：“目前中国很多流行的男性形象都太偏女性化，过于阴柔和乖巧，不是我想象中《封神三部曲》的样子，我觉得中国电影里，缺少男性的英雄形象，缺少男性美的健康的展现。”因此，乌尔善导演希望能寻找到充满“原始男性魅力”的年轻人来担纲《封神三部曲》的男主演。





据悉，《封神三部曲》总投资30亿，采取三部连拍模式，制作周期八到十年，三部影片预计分别于2020年、2021年、2022年上映。

编辑：hello王小羊