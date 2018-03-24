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团聚！裘德洛正式加盟《惊奇队长》

与钢铁侠同处漫威宇宙 片场照首度曝光

2018-03-24 10:19:46 来源：Mtime时光网

裘德·洛的加盟，正好促成了他和小罗伯特·唐尼同处于一个漫威宇宙了，两人上次合作的《大侦探福尔摩斯2》就备受影迷好评
　　时光网讯 影星裘德·洛近日在《惊奇队长》被拍到，确认了他加盟这部漫威影片的消息，裘德·洛在片中应该是饰演初代惊奇队长。

　　随着漫威电影宇宙的不断扩张，新晋加盟的大牌明星是越来越多。裘德·洛的加盟，正好促成了他和小罗伯特·唐尼同处于一个漫威宇宙了，两人上次合作的《大侦探福尔摩斯2》一直没有第三部，望眼欲穿的影迷可以感到一点点欣慰了。

　　不过，钢铁侠在《复仇者联盟4》之后很难说还会继续出演，所以还是很难看到裘德·洛和小罗伯特·唐尼的对手戏。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 惊奇队长 裘德洛 片场照
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