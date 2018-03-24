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小栗旬主演《银魂2》曝光片场照

熟悉的万事屋登场 “天人”首次亮相

2018-03-24 10:33:46 来源：Mtime时光网

继第一部获得不错反响后，原班人马回归的《银魂2》曝光片场照，观众熟悉的万事屋登场，“天人”也首次亮相。
　　时光网讯  真人版《银魂2》日前曝光片场照，观众熟悉的万事屋登场，“天人”（外星人）也首次亮相。电影将于8月17日在日本公映，福田雄一继续执导这部续作，小栗旬菅田将晖桥本环奈等原班人马回归。

　　作为单行本销量超5100万册的国民漫画，真人版《银魂》自改编成电影以来就备受关注，第一部的质量和口碑给了主创信心。电影曾于去年9月1日在中国上映。



　　饰演坂田银时的小栗旬曾说：“真人版《银魂》是我出演的首部在中国上映的电影，而坂田银时是一个幕末时期非常厉害的武士，但平时搞笑一点都不顾形象。”

　　小栗旬是《银魂》的忠实粉丝，在多部漫改作品中都有出色表现，甚至有“为了漫改而生的男人”的称号。有粉丝调侃，希望《银魂2》能够成为小栗旬在中国上映的第二部电影。

   编辑：hello王小羊

关键词： 银魂2 小栗旬 片场照 万事屋
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