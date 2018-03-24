2018-03-24 10:33:46 来源：Mtime时光网
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22位复联英雄登《娱乐周刊》封面
《名利场》奥斯卡众星写真出炉!
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编辑：hello王小羊
导演：福田雄一
主演：桥本环奈 小栗旬
Yûichi Fukuda
Shun Oguri
Masaki Suda
Kanna Hashimoto
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康熙时光
22分钟前
中二
pirate_cat
4小时前
不会再去看第二部了，看第一部的时候还保有些希望，结果看到那些道具和特效。。。真的，国产网大都能比他们强
M_1504161151005228041
风骚的小摩托
荒木唯雨
6小时前
演技尴尬系列。。
再见列宁
7小时前
看成《银护2》的只有我一个么……
厨狮Wei
真人版的除非剧情不同，还有值得一看
太极教我当影帝
看了这个就知道第二部“伊丽莎白”的造型一言难尽了。
我爱搜藏
8小时前
呵呵，可以省特效制作费了
黑王子will4997848
这个造型，牛逼
PREDATOR2015
9小时前
外星人是从塔图音星球来的？
stevehsu7小时前
贾巴都比这三个货长得好看
格鲁特打游戏似叛逆少年 雷神躺进星爵飞船
商业大片难登顶 无冕之王有很多
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