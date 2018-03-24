继第一部获得不错反响后，原班人马回归的《银魂2》曝光片场照，观众熟悉的万事屋登场，“天人”也首次亮相。















饰演坂田银时的小栗旬曾说：“真人版《银魂》是我出演的首部在中国上映的电影，而坂田银时是一个幕末时期非常厉害的武士，但平时搞笑一点都不顾形象。”





小栗旬是《银魂》的忠实粉丝，在多部漫改作品中都有出色表现，甚至有“为了漫改而生的男人”的称号。有粉丝调侃，希望《银魂2》能够成为小栗旬在中国上映的第二部电影。

编辑：hello王小羊