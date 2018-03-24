在一个愉快的星期六下午，时光网记者在洛杉矶面对面采访了《古墓丽影》主演艾丽西亚·维坎德。

Photo courtesy of Hollywood Foreign Press Association / Armando Gallo

















随后的几年这个系列一直持续着群龙无首的状态，虽然也讨论了一些续拍的新方案，但是朱莉似乎不想继续在同一个角色身上重蹈覆辙，而其他重启计划也都以流产告终。现在，在沉寂了15年之后，劳拉·克劳馥的粉丝都在期盼着喜爱的女版印第安纳·琼斯能够重现银屏，风采再续。





最近，在一个愉快的星期六下午，时光网记者在洛杉矶面对面采访了艾丽西亚·维坎德。她穿着一件白色波点图案的黑底Anine Bing裙装，搭配银铆钉装饰LV棕色夹克，穿着一双Jimmy Choo。我们在比弗利山庄的一个酒店套间里，一边喝茶一边采访，主要话题包括她为电影做的体能训练，她的婚姻生活，“Time’s Up”行动，以及她会给20岁的自己什么建议等。





Photo courtesy of Hollywood Foreign Press Association / Armando Gallo





时光网：拍这部电影之前，你在身体方面跟我们在电影中看到的健美身姿有什么可比性么？





艾丽西亚·维坎德：正如你们知道的，我有舞蹈背景（注：艾丽西亚·维坎德在9到15岁受过芭蕾训练，但是几处伤痛累积使她不得不在后来放弃了专业道路）。所以我觉得自己从小一直对这种类型的电影抱有好奇心——这些有一大堆炫酷特技镜头的动作大片是怎么拍的？同时我认为这也是这个工作最大的福利之一，就是有人告诉你，你日常的工作就是为某个角色做准备，用一个月的时间去学习和完善一项新技能——无论是新学一种乐器或一种语言，还是像这部电影一样学武打特技。





除了体重训练以外，我为拍这部电影还特意练了肌肉，我还做了攀岩和MMA训练，跟一些非常棒的女拳击手一起共事。还有游泳和自行车。我为准备拍摄做了全套训练。所以几个月以来都是浑身酸疼。（笑）但是我非常喜欢这些，因为它让我感觉到自己充满力量。









时光网：你对接任拍摄这么经典的角色有什么顾虑么？





艾丽西亚·维坎德：是的，要演劳拉肯定很有压力。我认为最大的挑战，或者说我最紧张的就是这个角色已经伴随了我们22年。我10岁时第一次玩这个电子游戏，看到帅气的女主人公，我还记得自己当时抑制不住地兴奋和好奇，因为我以前从来没见过这样的东西，一个女孩子居然是这种冒险故事的主角。





在那之后，安吉丽娜·朱莉在银幕上塑造的女性动作英雄形象也意义非凡。所以对于这么知名的角色，你一定想要尊重她的人物设定和特点。所以我把这种紧张和焦虑作为自己努力的动力，同时也希望给观众带来一些他们之前没见过的新鲜感。





时光网：现实生活中你喜欢玩电子游戏么？





艾丽西亚·维坎德：我后来十多岁的时候玩过“古墓丽影”，因为10岁第一次知道它时太害怕了没敢玩。再后来我玩了很多所谓的“点击游戏”，基本上也是在电脑上的探险游戏。在过去的15年里我一直在玩游戏。但是玩游戏确实非常耗时间，很不幸最近我实在没有足够的时间来做这件事了。但是为了扮演好这个角色，我确实特意玩了重启版的游戏。











时光网：你刚才提到了在体能上的训练和准备，但是你跟导演罗阿尔·乌索格对劳拉的肢体语言表达是怎样交流的呢？





艾丽西亚·维坎德：说到肢体语言，我不知道是不是只有我这么告诉自己，但我总觉得舞蹈的感觉就在那里，印刻在我的身体里。我以前一直是一个比较娇小柔弱的女孩，但我喜欢这个故事里女主的感觉，融合了多种美感，她本身是一位非常有女性魅力的年轻女孩，但是她同时具有健美的体魄。我可以很自豪地说，为了贴近角色的设定，让她看起来有信服力，我增重了10到12磅的肌肉。而且我确实很喜欢这种强健的感觉，我觉得自己的身体有了改变。





时光网：电影的一部分主题是关于劳拉对过去的叛逆，以及在接下来的成长过程中发掘她和她的父亲共同的特质。





艾丽西亚·维坎德：是的。





时光网：在现实生活中，你和父母最直接相近的人格特点是什么？









时光网：那么哪些特质是从你父亲那得来的呢？





艾丽西亚·维坎德：他喜欢探险和科幻电影。（笑）所以我的这些爱好可能是像他。而且我的爸爸，有可能是他工作的原因，因为他是一个精神病理学家，所以他总是对人、人性和人们的性格特征感兴趣，这些也是我在工作中会关注探索的东西。所以我发现自己总是在跟他讨论人们行动的动机和人类的行为模式这样的话题。









时光网：结婚给你的生活带来了怎样的改变（注：艾丽西亚·维坎德和迈克尔·法斯宾德于去年10月在西班牙举行了婚礼）？





艾丽西亚·维坎德：事实上我从未改变。我一直都是以前的那个罗曼主义信徒，我不认为你必须要相信婚姻。你要在生命中期待和追寻的是爱，而不是特指婚姻。我认为学习去爱的最好方式是被爱。而我现在就是这样。





时光网：职场中的女性平等和性骚扰问题正是当下新闻的热点，所以我想问一下你与这场轰轰烈烈的“Time’s Up”行动之间的联系，你如何看待这场运动的影响与发展？









在过去的几个月里“Time’s Up”行动在业界备受争议，但我真的感觉到它是积极的，我确实感觉到变化正在发生。一切正在发生，就在这里。过去的几个月我一直在打电话、发邮件，联系那些鼓励我的姐妹们，比如瑞茜·威瑟斯彭和娜塔莉·波特曼。遗憾的是很多时候我都是跟她们檫肩而过，因为事实上我在大部分工作场合，或者拍摄电影时，我都是其中唯一的女性。所以过去几个月里我交到的圈内女性朋友，比我之前工作中接触到的加起来还多，这件事也很令我兴奋。









时光网：今年你将迎来一个里程碑节点，10月份时你就30岁了。你对这个生日有什么想法？你现在有盛大庆祝的计划么？





艾丽西亚·维坎德：是的，我今年就满30岁了。我还记得小时候总以为到了30岁肯定是个成熟的大人了。现在我反而不确定了，让我们到时候看吧。（笑）我认为长大或者说变成熟的一大好处是，我对自己越来越好了，这是件好事。目前为止，我觉得自己的生活变得越来越好了，所以我很高兴迎接下一年。我现在还没有什么大计划，不过我想办很多的聚会，还要跳舞，我希望能做到。（笑）





游戏和电影对比





艾丽西亚·维坎德：很有意思，因为正如我之前刚提到过的那点，我不会对自己那么苛刻了。我认为其实年轻也很有压力。当我准备劳拉这个角色的时候，我意识到有趣的是，她当时正是20岁，在东哈克尼跟朋友们挤在一起，就像我一样，我们都在伦敦同样的线路骑过单车。对每个年轻人来说，也包括我自己，都面对着选择未来生活的压力，人们对你有所期待，甚至是你在高中的时候，决定自己要去哪所大学，确定你要选什么专业，或者说决定你未来的职业。





我想应该让自己慢下来，去真正聆听自己的内心，发现自己真正喜爱的东西，而不是感到自己被强迫着走，或者只是听从于别人的意见，我想我会这么告诉自己——别因为对未来不知道要发生什么而担心，就把自己逼得太紧。