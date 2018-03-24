印度话题电影《起跑线》曝光新片段，猫爸拉吉和虎妈米塔明明是殷实商人家庭，却要装扮出上流阶层的样子，并要遵从他们的思维方式接受面试，结果当然不在一个频道上。















日前片方曝光“棒棒糖的诱惑”视频片段，揭晓猫爸拉吉（伊尔凡·可汗 饰）和虎妈米塔（萨巴·卡玛尔 饰）在择校指导中心模拟训练名校面试的搞笑戏码。





视频中，指导老师抛出犀利问题，“如果孩子不想上学，你们会怎么办？”虎妈米塔想了想，小心翼翼地回答，“我们肯定不会打骂她的”，获得指导老师点头称赞。猫爸拉吉紧接着回答，“我们会说，如果你上学，我们就给你一个棒棒糖”。指导老师根本不敢相信自己的耳朵，再次确认答案之后，她彻底无语了。













这对夫妻俩明明是殷实商人家庭，却要装扮出上流阶层的样子，并要遵从他们的思维方式接受面试，结果当然不在一个频道上。与此同时，这场戏也暴露出两人缺乏正确的家庭教育观念，陷入“不是棍棒就是利诱”的常见误区。