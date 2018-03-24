时光网讯
一句“不能让孩子输在起跑线上”，不知有多少父母为此殚精竭虑投身择校战争，中国如此，印度同样如此。年度话题电影《起跑线》
就讲述了一对印度虎妈猫爸出尽花招、势要让女儿入读名校的故事。
影片由萨基特·乔杜里执导，伊尔凡·可汗
、萨巴·卡玛尔
等主演，国内定档4月4日以来，未映先热掀起话题讨论，有望再掀一波印度电影的观影热潮。
日前片方曝光“棒棒糖的诱惑”视频片段，揭晓猫爸拉吉（伊尔凡·可汗 饰）和虎妈米塔（萨巴·卡玛尔 饰）在择校指导中心模拟训练名校面试的搞笑戏码。
视频中，指导老师抛出犀利问题，“如果孩子不想上学，你们会怎么办？”虎妈米塔想了想，小心翼翼地回答，“我们肯定不会打骂她的”，获得指导老师点头称赞。猫爸拉吉紧接着回答，“我们会说，如果你上学，我们就给你一个棒棒糖”。指导老师根本不敢相信自己的耳朵，再次确认答案之后，她彻底无语了。
这对夫妻俩明明是殷实商人家庭，却要装扮出上流阶层的样子，并要遵从他们的思维方式接受面试，结果当然不在一个频道上。与此同时，这场戏也暴露出两人缺乏正确的家庭教育观念，陷入“不是棍棒就是利诱”的常见误区。
类似这样的轻喜剧片段遍布整部电影，故事在轻快幽默的叙事节奏中推进，逐步提出对教育公平、教育本质的多维度叩问和反思。论及社会现实意义，《起跑线》不输给为女性发声的《神秘巨星》
，甚至因为教育问题跟每个人切身相关，而更具备普适性。