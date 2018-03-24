《暴裂无声》的拍摄周期一共是66天，与自然环境的斗争是制作团队在整个拍摄过程中遇到的最困难的事情之一。

特辑中，导演忻钰坤携手美术指导兰志强共同为观众讲述了电影中城镇、昌万年（姜武饰）的办公室和密室等关键性场景的选择和搭建，以及团队在拍摄中所面临的恶劣自然环境。











《暴裂无声》讲述了2004年北方凛冽的冬天，失语矿工张保民（宋洋饰）在寻找儿子张磊的过程中，意外帮助律师徐文杰（袁文康 饰）救活了女儿，但在面对警察的审讯时，知晓“张磊失踪案”的徐文杰却选择性失语。而两个孩子的失踪案与黑心煤老板昌万年有着千丝万缕的关系。













《暴裂无声》的拍摄周期一共是66天，与自然环境的斗争是制作团队在整个拍摄过程中遇到的最困难的事情之一。虽然故事发生在凛冽的寒冬，但对《暴裂无声》来说，并不需要雪景，忻钰坤也曾在采访中表示，对他来说，故事放在冬天的意义就是通过草木凋零的肃杀，衬托人物的心境，但真正拍起来却发现要经常和天气抢时间，特辑中，忻钰坤透露道：“每天要跟几十号甚至上百号人在荒山野岭里面去扫雪。”









《暴裂无声》的创作灵感来源于导演的经历，将人文、社会融入其中。在特辑中，我们看到了昌万年密室的冰山一角——琳琅满目的野生动物标本，这个设定就来源于忻钰坤看到的一篇人物采访。这个场景让人毛骨悚然，同时更加外化昌万年这个角色的病态、腹黑，用杀戮带来一种极致的压迫感，这也是导演想给观众看到的“新锐”东西，锐利的划开人性中各色的“狠”，区别于《心迷宫》的烧脑观感，在《暴裂无声》中体验到“不烧脑更烧心”。





据悉，电影的全国路演即将开启，3月24日起，导演忻钰坤、主演宋洋将携电影先后前往杭州、苏州、南京、上海、深圳、广州、济南、天津、北京、重庆、成都、长沙、南昌、武汉、西安等15座城市接受检验。