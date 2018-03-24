《环太平洋2》中绝大部分战斗场景都是在晴朗的白天，这样就避免了第一部那种在黑夜中打斗，以及在深海里战斗的场景，看着机甲和怪兽在白天的城市中战斗，震撼指数升级











“各显神通”版预告 《环太平洋2》有一点改进非常出色，那就是片中绝大部分战斗场景都是在晴朗的白天，这样就避免了第一部那种在黑夜中打斗，以及在深海里战斗的场景，因为在3D电影的放映中，黑暗场面看得并不能保证那么清晰，《环太平洋2》把战斗场景都设置在了白天，场面更加震撼。





《环太平洋：雷霆再起》的故事发生在第一部中“海边大战”的10年之后——在第一部中，被称为“怪兽”的巨大外星海洋怪物通过海底虫洞从太平洋底入侵地球，人类则制造了许多人工操控的巨型机甲“猎人”来抵抗怪兽的入侵——《环太平洋：雷霆再起》中混合了新老两批角色。





杰克·潘特科斯特（约翰·波耶加 饰）是第一部中的人物史塔克·潘特科斯特（伊德瑞斯·艾尔巴 饰）的儿子，他们这一代人从出生开始就在经历战争，他对环太平洋联合军防部队（简称PPDC）重建机甲猎人的计划没什么兴趣。相反，他一开始的时候甚至不愿意承担自己应尽的责任，也不想搞清楚怪兽究竟是怎样入侵地球的。













在与一个名叫阿玛拉（卡莉·史派妮 饰）的孤儿相遇后，杰克又回到了PPDC，在这里，他与奈特·兰伯特（斯科特·伊斯特伍德 饰）和森麻子（菊地凛子 饰，她继续饰演自己在第一部中的角色）很不对付。当猎人“狂怒黑曜石”进入暴走状态，开始毁坏周遭之后，杰克不得不披甲上阵了。这时，一个由邵丽雯（景甜 饰）领导的神秘组织似乎又打开了太平洋海底的虫洞，杰克、阿玛拉还有其他PPDC的战士们又聚到一起抵抗升级版怪兽的疯狂打击。









2013年的《环太平洋》中的几个角色再次出现在了这部电影里（包括由查理·戴饰演的纽顿博士，以及由伯恩·戈曼饰演的赫尔曼博士等） ，但那些想要进一步了解罗利·贝克特（查理·汉纳姆 饰）或者汉尼拔·周（朗·普尔曼 饰）的观众恐怕要失望而归了。不过看腻了猎人在湿漉漉的环境里打架，想看他们在陆地上光天化日下战斗的观众则可以满足愿望。









说到影片的主题，《环太平洋：雷霆再起》主要探讨的是“未被发现的潜能”（“你可以随心所欲，但我们都知道你本来可以做得很好”，这是电影开头部分奈特对无动于衷的杰克说过的话）。这部电影的剧本有很多修修补补的痕迹，本来剧本就已经有四位编剧（迪奈特、T.S.诺林、艾米丽·卡迈克尔、琪拉·斯奈德）一起操刀了，在创作过程中又经历了很多轮的讨论、调整，虽然《环太平洋2》达不到第一部的剧情缜密的程度，但是特效场面肯定是升级翻倍的，第二部的片长也比第一部短，所以第二部并没有太多拖沓之处。





不可否认，第一部《环太平洋》也是一部风格杂糅的作品，德尔·托罗受到了很多不同电影及艺术作品的影响，但他细致准确地把不同元素融合成了一部更加精彩的影片。举例来说，猎人机甲的设定是必须由两个人共同操控，他们要有物理连接，或者叫“神经元合体”才能抵抗怪兽——这就使得这部电影成了一个寻求人类共情的大型隐喻。由于片中角色需要克服深刻的自身障碍，学习信任他人，所以那些新潮酷炫的机器人打怪兽，以及儿童幻想式的情节在戏剧层面上是站得住脚的。









很显然，“合体”这个根本性元素也贯穿到了《环太平洋：雷霆再起》当中，但却显得很敷衍，缺乏深度和复杂性。相反，该片采用了老套的情节反转，重新召唤出了怪兽，这个场面还是挺有趣的（不过也有点恶心），但也就这么点东西，从第二幕开始，后续内容就只剩下华丽的动作戏可看了。









再说说表演，演员们水平有差距。斯科特·伊斯特伍德的表演僵硬木讷，完全没有说服力。而约翰·波耶加对杰克的演绎却生动鲜明。但影片的问题在于先给他的角色赋予了鲜明的特征，后续情节中却没有全方位地对角色进行塑造。他在片中作为一位成就斐然的大人物的后代，杰克总觉得焦躁不安，对自己的使命也感到很不确定。





《环太平洋：雷霆再起》中的阿玛拉在某种角度而言是粗暴且相当独立的，该片试图通过展现杰克与阿玛拉这个导师型角色逐渐亲近起来的过程来表现他的成长历程。但杰克对团队的不信任以及对猎人机甲驾驶员的排斥从根本上而言是由于家庭原因造成的，他没有家人的关心，在父亲眼里一事无成；而艾尔巴的角色（可以算是典型家长式角色的代表）在上一部已经牺牲了，并没有在这部影片中出现，这就导致杰克的心理阴影有些虚无缥缈。





很显然，《环太平洋》系列还有第三部的打算，影片的商业定位很清晰，IP效应也已经形成，能不能继续下去，就看第二部的市场最终表现了。





《环太平洋：雷霆再起》媒体评论：









“《环太平洋：雷霆再起》视效惊艳，是一部精心制作的视觉盛宴。票房大片就应该是这样的。”——马克·肯尼迪，美联社





“《环太平洋：雷霆再起》阵仗很大，有很多令人印象深刻的特效和情节推进，但却缺了德尔·托罗执导的前作的灵魂。”

——迈克尔·奥沙利文，华盛顿邮报





“迪奈特塑造怪兽的方式和德尔·托罗在第一部中采用的方式很不一样。”

——米克·拉塞尔，旧金山纪事报



