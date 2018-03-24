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漫威新剧《斗篷与匕首》亮相神奇漫展

超能力结缘少男少女 第一季10集6月7日开播

2018-03-24 15:51:30 来源：Mtime时光网

漫威新电视剧《斗篷与匕首》亮相神奇漫展WonderCon，主创带来热气腾腾的第一集。该剧第一季共10集，6月7日将在美国播出。
（本文来自影视生活第一站 时光网） 


　　时光网讯  漫威电视剧将推出新作品《斗篷与匕首》。当地时间3月23日，南加州安那罕举办的神奇漫展WonderCon盛大启动，整天下来活动满满，许多动漫迷更精心角色扮演。其中，漫威新电视剧《斗篷与匕首》，主创带来热气腾腾的第一集。据悉，《斗篷与匕首》第一季共10集，6月7日将在美国播出。


谁说女生不能打扮成男角色？这对好友打扮成女版凯洛·伦（左）和波·达梅龙（右），还自带BB8

　　漫威影城电视剧执行长Jeph Loep，穿着灰色帽T外套一身休闲打扮，引介《斗篷与匕首》两位主演奥利维亚·霍尔特与奥伯利·约瑟夫，以及编剧Joe Pokaski和 导演Gina Prince-Bythewood上台，介绍这部最新的漫威超级英雄电视剧之一。在剧中饰演跨种族屏幕情侣的霍尔特和约瑟夫，两人首次参加WonderCon难掩与粉丝见面的兴奋。

漫威影城电视剧执行长Jeph Loep（左起）介绍主创

　　导演Prince-Bythewood表示，接拍这部电视剧除了是因为印有“漫威”金字招牌，还有一个私人的原因：“我儿子问我，为什么大小屏幕上都看不到长得跟他一样的超级英雄？”因此拍这部以年轻非洲裔为主角英雄的电视剧，再理想不过。

　　编剧Joe Pokaski也说，介绍漫画《斗篷与匕首》两位主角时，不少漫画迷感觉有点突兀，“不过两人的感情关系很有趣，不是常见的英雄和跟班的关系，而是平等的伙伴。所以我们想应该可做出很好的作品，只要找到好的演员。”他转头面向霍尔特和约瑟夫说：“我们找到了。”

　　在《斗篷与匕首》中饰演跨种族情侣的霍尔特和约瑟夫，分别饰演白人女孩坦蒂和泰隆。试映的第一集中从两人的童年故事说起，两人在同一个晚上、邻近的地点，遭遇到改变人生的悲剧，成为两人最独特的连结。长大后富家女坦蒂走偏，抢劫又吸毒。曾是无家可归小朋友的泰隆，则在一个健全的中产阶级家庭成长。但是悲剧发生的当晚，两人不仅形成难以解释的连结，更意外获得超能力：坦蒂可以产生光能并转化为匕首来射杀对手，还可以用光治疗毒瘾，泰隆的身体则是接近虫洞的一种黑暗空间，可以实现短距离瞬间传送。

　　两位新星表示，与彼此的合作默契很好。首次担任电视剧主演的奥伯利说：“和奥利维亚一起演戏是命中注定。”奥利维亚也说与奥伯利从人开史就有很好的默契。

　　Jeph Loep问主创们为什么选在遭受飓风凯翠纳摧残的纽奥良拍摄本剧，编剧Joe Pokaski先是打趣说：“因为纽约的英雄够多了。”接着正经解释，剧组到纽奥良以后确认是适合拍摄该剧的地点：“（纽奥良）是一个拒绝没落的城市，有很多历史故事，呼应两位主角的背景故事。”

　　导演Gina Prince-Bythewood在纽奥良拍戏也很有感触：“因为《斗篷与匕首》的故事本身就是在纽奥良，与其搭建虚构的场景，在故事所在的地点拍戏带出很难得的真实感。演员们也能够撷取吸收纽奥良的生命力，并反映在屏幕上。”
 
（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：Stephanie Wu   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 漫威 斗篷与匕首 StephanieWu
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斗篷与匕首

斗篷与匕首 (2018)

-1.0

导演：吉娜·普林斯-..

主演：奥利维亚·霍尔特

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